Eurofighter mausert sich zur echten Luftwaffe

Eurosion: Die Menschheit zeichnet sich vorzugsweise dadurch aus, die Fähigkeit entwickelt zu haben, die Mitgeschöpfe als auch Mitmenschen automatisiert und industriell vernichten zu können. Diese Fähigkeit gilt es alle naselang unter Beweis zu stellen. Nicht zuletzt um der Konkurrenz stets den Tod unter die Nase reiben zu können. Der Wettbewerb um diese Vernichtungs-Kapazitäten treibt zuweilen ganz ungeahnte Blüten. Faktisch mussten jüngst zweimal 45 Millionen Euro in der Bauform von Eurofightern vom Himmel fallen, um diese neuen, bislang unbekannten Vernichtungskapazitäten des deformierten Steuergelds öffentlich sichtbar werden zu lassen.

Wir reden über die „Niederkunft“ der beiden Eurofighter in Mecklenburg-Vorpommern, die unter anderem einem der Piloten das Leben kostete. Sowohl sein Leben als auch der Verlust der Maschinen rangieren unter „Schwund in Friedenszeiten“. Der angerichtete Kollateralschaden allerdings hat es absolut in sich und lässt aufhorchen. Demnach sind mehrere Feuerwehren, die an den Unglücksorten im Einsatz waren, zur Stunde nicht mehr einsatzfähig. Das will was heißen und es lohnt sich den Ursachen auf den Grund zu gehen.

Folgt man der Rauchfahne, stößt man auf Berichte wie diese: Nach Absturz von zwei Eurofightern: Feuerwehren teilweise nicht mehr einsatzbereit … [SVZ]. In den Berichten wird erläutert, dass der Abbrand der Verbundmaterialien, aus dem der Eurofighter zum Teil gefertigt ist, hoch toxische Zerfallsprodukte freisetzt. Eingeatmet können diese Partikel beispielsweise in der Lunge ihr Zerstörungswerk beginnen und am Ende reichlich Menschen umbringen. Sämtliches kontaminiertes Material, welches bei dem Katastrophenfall im Einsatz war, kann jetzt erst einmal nicht weiter verwendet werden, weil es zunächst dekontaminiert werden muss. Das macht einige Feuerwehren in der Region jetzt „flügellahm“.

Daraus lässt sich eine komplett neue Kriegsführung ableiten

Jetzt ist zu überlegen, ob nicht der kontrollierte Abbrand der Eurofighter in Feindesland am Ende mehr Schaden macht als die lausige Nutzlast von acht Tonnen Bomben, die man damit ins Ziel bringen kann? Wie immer müssen wir in solchen Angelegenheiten die „Costs per Kill“ sehr streng im Auge halten. Genau das ist der Maßstab, der in der Regel unter den Mordlustigen zum wettbewerblichen Vergleich herangezogen wird. Umso weniger Geld man aufwenden muss, um viele Leute umzubringen, desto besser ist ein Waffensystem angesehen. Die Simplizität des Einsatzes zählt bringt Bonuspunkte.

Jetzt müsste nur noch genauer ermittelt werden, wie viel Leute man damit umbringen kann, wenn man solche Maschinen an geeigneter Stelle, bis zu Ende abfackeln lässt, ohne diesen Prozess durch Löschmittel jedweder Art zu beeinträchtigen. Erst durch die reichhaltige Kontamination der Umgebungsluft entwickelt sich dann ein solcher Flieger zu einer ernsthaften „Luftwaffe“. Ob und in wieweit das jetzt mit irgendwelchen Regeln zum Einsatz chemischer Waffen im Krieg kollidiert, darum sollte man sich nicht sonderlich sorgen. Schließlich kann man ja nichts dafür, wenn im Kriegsfall irgendwo Flugzeuge vom Himmel fallen.

Weiterentwicklungen und Vorbilder

Daraus dürfen wir ableiten, dass es ggf. genügt, nur ein paar Tonnen des brennenden Eurofighter Verbundwerkstoffes in Feindesland zu expedieren. Wobei man die teure verbaute Technik gar nicht mitliefert, sondern gleich daheim behält. Das ist auch erheblich sicherer, weil der Feind dann keine Rückschlüsse auf die Technik ziehen kann. Alles in allem lässt sich schon hier anmerken, dass ein solcher Gedanke in einer zutiefst kranken Gesellschaft noch allerhand Potential hat. Wir müssen es nur wollen!

Es ist auch nicht so, dass diese Aktion jetzt gänzlich ohne Vorbild wäre. Nein, ist sie definitiv nicht. Die Amerikaner probten vor Jahren bereits in Bayern den Abwurf von Humvees. Auch das war schon ein echter Erfolg, also nicht nur eine Lachnummer für zusehende US-Soldaten. Wir berichteten an dieser Stelle darüber: US-Armee erprobt perfide Kampftechnik: Humvee Droping … [qpress]. Einziger Unterschied: man hat die Viecher noch nicht angezündet, sondern lediglich auf deren „Erschlagskraft“ gesetzt. Womöglich werden die Amis, nach diesen beeindruckenden Eurofighter Erfahrungen ihre Humvees demnächst brennend abwerfen. Wer weiß. Letztlich zählt nur die „Costs per Kill“-Rate, um die menschliche Komponenten dieses Treibens noch einmal deutlich zu unterstreichen.