Der Verbrennungsmotor ist tot, es lebe der Verbrennungsmotor!

Nach mehr als 8 Jahren, stand bei mir wieder einmal die Ablösung meines PKW’s an, war er doch in die allgemeine Kritik geraten. Als Euro 5 Diesel gehört er ja neuerdings in die Kategorie der Dreckschleudern, die von regionalen Fahrverboten betroffen sind. Da auch meine Heimatstadt von der Deutschen Umwelthilfe verklagt wurde, ist noch in diesem Jahr mit einem Urteil zu rechnen und da sieht es nicht gut aus. Sicherlich werden Euro 5 Diesel erst in zweiter Linie von Fahrverboten betroffen sein. In erster Linie geht es den älteren Diesel Fahrzeugen bis Euro 4 an den Kragen. Aber egal, ich hatte auf das ganze Theater keine Lust.

Nun stellt sich die Frage, was kauft man denn für ein neues Auto. Jetzt kommt sicher sofort das Argument, natürlich ein E-Mobil. O.k., schauen wir uns mal um. Meine altes Auto gehört zur Oberen Mittelklasse (BMW 520d F10). Als erstes fällt mir Tesla ein, dass mit dem Modell 3 erst kürzlich in den weltweiten Verkauf gestartet ist. Bei meiner Recherche im Internet stoße ich als erstes auf folgende Meldung „Ansturm auf Tesla-Website nach Bestell-Start für Model 3 aus China“. Ich dachte immer, dass der Tesla in den USA gefertigt wird. Will ich ein China Auto? Nein!

Der Preis für so eine „Reisschüssel“ ist auch nicht ganz ohne. Für das Grundmodell mit Langstreckenbatterie legt man 52.080,00€ hin, wohlgemerkt ohne Extras. Die Auslieferung erfolgt erst 2020. Auch Obere Mittelklasse ist das eher nicht, lieblose Verarbeitung, billige Materialien, wenig Platz im Innenraum bei 4,69 m Länge und kleiner Kofferraum. Für mich ist das eher untere Mittelklasse. Das sind die nackten Zahlen:

Geht das rein elektrisch?

Modell: TESLA Model 3

mit Hinterradantrieb UVP: 52.080 € Motorleistung: 271 PS Gewicht: 1.847 kg Beschleunigung: 0-100 km/h: 5,3 Sek. Getriebe: 1-Gang Automatikgetriebe Reifengröße: 235/45R10 Drehmoment: 406 Nm Maße: L 4,69 / B 1,85 / H 1,44 m Radstand: 2,88 m Kofferraum: (vorn/hinten) 85/340 Liter Reichweite: 350-600 km

Bis zu 600 km hört sich auf den ersten Blick ganz akzeptabel an, wären da nicht im Winter die Heizung und im Sommer die Klimaautomatik, die kräftig an der Batterie ziehen und die realistische Reichweite um 20% – 40% verkürzen. Das ist dann ziemlich ernüchternd. Die typische Urlaubsreise ist damit außer Reichweite oder nur mit vielen „Tankstopps“ zu bewältigen.

Das Netz für Elektroladestationen ist zudem dünn und ich kann schon die Schlangen sehen, die sich während der Urlaubszeit bilden werden. Der Preis ist auch nicht gerade ein Kassenschlager und heute schon teurer, als das betanken eines Diesels. Auch darauf habe ich ehrlich gesagt keinen „Bock“.

Zumindest größer geht noch

UVP: 87.400 € Motorleistung: 400 PS Batterie: 90 kWh 388 V Lithium-Ionen Fahrzeuggewicht: 2.208 kg Beschleunigung: 0-100 km/h: 4,8 Sekunden Getriebe: 1-Gang Automatikgetriebe Batterieladezeit: 38,8h bei 220V Reichweite: bis zu 470 km

Dann stoße ich auf den Jaguar i-Pace SE. Das scheint ein echtes Modell der Oberen Mittelklasse zu sein. Ergo, noch weniger Reichweite zu einem noch höheren Einstiegspreis. Wer soll das bezahlen? Ich jedenfalls nicht. Selbst bei einer staatlichen Förderung, 2000 – 3000 Euro sind hier im Gespräch, ist mir der Jaguar mit ein bisschen Ausstattung viel zu teuer, denn knapp 100.000,00€ kann ich mir nicht leisten. Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass Händler nennenswerte Rabatte bieten.

Was spricht eigentlich gegen ein Auto mit Verbrennungsmotor? 1886 gilt als Geburtsjahr für das Automobil mit Verbrennungsmotor. Schon ab 1881 wurden Elektroautos gebaut, konnten sich aber nicht gegen den Otto Motor oder später, den Diesel Motor durchsetzen. Die Automobilindustrie hat also schon 133 Jahre Erfahrung mit Verbrennungsmotoren, die über die Zeit immer effizienter und schadstoffärmer wurden und heute, in der Gesamtbilanz, immer noch das Elektrofahrzeug schlagen. Die Erfahrung im Fahrzeugbau ist nicht zu unterschätzen, insbesondere was Qualität, Zuverlässigkeit und verwendete Ressourcen betrifft.

Ja, und der Preis? Ich vergleiche hier mal den VW Arteon, ein deutsches Produkt der Oberen Mittelklasse, in der Ausstattungslinie Elegance, die bereits viele Extras an Bord hat, mit einem schadstoffarmen und sparsamen 150 PS Diesel Motor. Der Preis, für die bereits gut ausgestattete Elegance Limousine beträgt im Grundpreis 42.400,00€. Das klingt doch schon mal ganz anders und das ganze Made in Germany. Die Autobauer werden sich freuen, wenn ich deren Arbeitsplätze erhalte. Jetzt noch zur Reichweite. Kraftstoffverbrauch: 4,5 Liter auf 100 km, 116 g/km CO2 und Energieeffizienzklasse A. Das hört sich doch prima an. Der Tank fasst mit Reserve 85 Liter. Das sind mehr als 1800 km mit einer Tankfüllung.

Verbrenner verramschen

Na klar, rein theoretisch. Aber selbst hier wären 20% Mehrverbrauch nicht tragisch, denn das reicht immer noch für mehr, als 1500 km. Eine „Tanke“ gibt es an jeder Ecke. Das überzeugt mich auf ganzer Linie. Die Angebote der VW Händler, für die „Auslaufmodelle“ sind unübertrefflich. So sind bis zu 35% Nachlass auf den Listenpreis keine Seltenheit. Außerdem brauche ich nicht zu befürchten, dass der Arteon noch einmal von einem Nachfolger abgelöst wird. Ich fahre also immer das aktuelle Modell. Meine Entscheidung ist gefallen. Ich werde wieder einen Verbrenner kaufen, ganz gegen den Trend.

Bis dahin rette ich das Klima im Selbstversuch, denn mein BMW ist schon verkauft und der Arteon kommt erst in 5 Wochen. Ich mache jetzt alles zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Greta wird sich freuen und die Klima Kids kriegen gezeigt, wie es geht. Sollte sich die Erderwärmung, in meinem Selbstversuch, dann nicht deutlich entspannen, ist der Beweis angetreten, dass die Erderwärmung nicht menschengemacht ist und ich daran nicht Schuld bin.

Wenn es irgendwann nur noch Elektromobile gibt, wird der gut erhaltene Verbrenner zum raren Gut. Alle Vernünftigen werden sich um ihn reißen. Was, Du hast noch einen Verbrenner in der Garage? Da ist jeder Euro gut angelegt, wetten?