Marginale Differenz: Frauenbewegung & Feminismus

Zwei oftmals gebrauchte, aber völlig zu Unrecht als Synonym verwendete Begriffe. Zwar geht es in beiden Fällen um Frauenrechte – aber das ist auch schon alles. Die vor rund 100 Jahren ins Leben gerufene Frauenbewegung war seinerzeit völlig legitim und kämpfte für die Gleichberechtigung „aller Frauen“. Der heutige Feminismus dagegen ist strukturell pathologisch, seine (oder ihre) Protagonistinnen kämpfen allein für ihr persönliches Fortkommen, meistens ganz ungeniert für die eigene Karriere. Ein ebenso widerwärtiger wie menschenverachtender Lobbyismus hat sich diesbezüglich inzwischen manifestiert.

Schauen wir uns Verhalten und Gebaren zeitgemäßer Femen an. Überall auf der Welt, also auch in der BeErDe, gibt es zuhauf unterdrückte Frauen. Millionenfach. Man kann sie gar nicht übersehen. Armselige Gestalten, die zumeist gesichtsverhüllt und in sackähnliche Gewänder gehüllt ihren Frondienst verrichten. Die Rede ist von den Dienerinnen der AnhängerInnen mohammedanischen Glaubens. Schon im Kleinkindalter wird ihr Genital vielfach grausam verstümmelt, und während der Pubertät erfolgt regelmäßig die Zwangsheirat, gern im inzestösen Umfeld. Danach wird die heilige Gebärmaschine angeworfen, und das arme Musel-Weib geht den traditionellen Weg wie Mutter, Großmutter, Urgroßmutter, Ur..Ur… usw. Seit nunmehr 1.400 Jahren.

Was interessiert das zeitgemäße Feministinnen europäischer Provinienz? Einen feuchten Kehricht! Wenn ein Kameltreib Muselmann eine seiner (ganz legalen) 4 Ehefrauen an die Anhängerkupplung seines Fahrzeugs kettet und drei Runden um den Häuserblock schleift, wartet man lange auf Reaktionen der mutigen Frauenlobby. Egal wie lange man wartet, es kommt NICHTS. Es bringt ja auch die Karriere nicht einen Deut voran, wenn man sich mit Jüngern des Propheten anlegt.

Der böse alte weiße Mann …

Aber wenn ein älterer weißer Mann, am besten ein Deutscher, der sich nicht so gut wehren kann, irgendeinem Weibsbild ein Kompliment macht, dann wird ihn höchstwahrscheinlich ein fürchterlicher Shitstorm hinwegfegen. Das Thema füllt zahlreiche Talkshows. Und neben dem augenscheinlich erwiesenen Sexismus wird auch der überall latente Rassismus andiskutiert. Am Ende einigt man sich auf Nazi – das passt immer, zumindest, wenn der armselige Delinquent auch noch deutsche Eltern hat.

Oder beispielsweise Hollywood, Thema: MeToo. Wenn sich eine wenig talentierte Schaustellerin nach alter Väter Sitte zur Diva hochgebu … äh … -arbeitet hat, kräht meistens kein Hahn danach. Das war schon immer so und erklärt auch die eher dürftigen schauspielerischen Leistungen aus dem US-Cinema. Anders hingegen sieht es in diesen unseren modernen Zeiten aus, wenn es eine vergleichbar talentierte (sic!) Konkurrentin – trotz vollem Körpereinsatz – nicht zur Hauptrolle gebracht hat. Ja aber Hallo! Großes Programm, der alte weiße Mann. Wie immer. „Mi 2“. Und wenn´s halt ein Jude ist, muss man das ja nicht erwähnen – diesmal leider kein Nazi. Schade.

Und dann fragen wir uns noch, wie Krampenbauer, Anahles, Fatima Roth-Grühn und ähnlich holde Grazien an die Macht gekommen sind? Jetzt wissen Sie es. Vor allem wissen Sie auch, was Sie von denen in Sachen „Frauenrechte“ erwarten können … nichts Gutes.