Merkel unterwandert britischen BREXIT-Prozess

Big-Peng: Die Briten haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Dabei bräuchten sie nichteinmal einen Zaun, weil die Insel von Wasser umgeben ist. Zuerst „voten“ sie sich mit knapper Mehrheit aus der EU heraus und bereits am Tag nach dieser Schicksalsentscheidung werden sie von der Reue übermannt. Dann kommen diverse Millionäre, Aktivisten und Lobbyisten daher. Die stecken einige Millionen Pfund in die allfällige Hirnwäsche der Briten. Das alles mit dem Ergebnis, dass man heute hart auf eine Wiederholung der Volksabstimmung zusteuert? Viel billiger kann man nicht demonstrieren, wie manipulierbar die Massen sind, auch oder gerade auf der Insel.

Dessen nicht genug, jetzt möchte Kanzlerin Merkel offenbar ihr gesamtes Gewicht noch einmal in die Waagschale schmeißen, um die 60 Millionen Briten auch künftig als Verfügungsmasse in der EU zu halten. Sie leiht quasi ihr „gutes europäisches Image“ den Brexit-Gegnern, die damit die nächste Kampagne gegen den BREXIT fahren können. Jetzt muss auf der Insel solange die Raute gezeigt werden, bis die Briten vor lauter Verzweiflung und völlig entnervt gegen den BREXIT votieren, weil ihnen ansonsten die Festland-Schokolade zu teuer geraten könnten. Nur noch einmal abstimmen, bis das Ergebnis endgültig EU-konform ist.

Bei den aktuellen wie unhaltbaren Zuständen bei den Beef-Eatern ist man geneigt an Sodom und Gomorrha zu denken. Das ist tatsächlich nur geringfügig gefehlt, denn die Aktion nennt sich „SODEM“. Das steht für „STAND OF DEFIANCE EUROPEAN MOVEMENT“ und bedient sich, wie bereits erwähnt, der Popularität der deutschen Kanzlerin und ihres unverwechselbaren Markenzeichens, der Raute. Das sieht in diesem Fall zwar von der Anordnung her etwas behindert aus (wenigstens für Leute die die Raute nur zu gut kennen), kann in diesem Zusammenhang allerdings auch kühle Berechnung sein. Bedenkt man nämlich, dass die Behinderung, wie beim aktuellen Klima-Streik auch, als nicht kritikfähiges „Surplus“ verhökert wird, fällt der längst nicht mehr existente Groschen sogleich etwas schneller.

Wie ist SODEM beschaffen?

Gleichzeitig erinnert diese Aktion ein wenig an die „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“. Das ist ebenfalls eine PR-technisch sehr gut aufgestellte „One-Man-Show“. Auf die berufen sich die Medien immer gerne, wenn sie etwas gegen den bösen Schlächter von Damaskus, namens Baschar al-Assad, in Syrien zu schreiben genötigt sind. Inzwischen sind die Schreiber so schlau, dass sie kleingedruckt drunterschreiben, dass das alles nicht nachprüfbar ist. Hauptsache die Meldungen finden erstmal ihren Weg in die Öffentlichkeit. Etwaige Korrekturen von Unwahrheiten sind da weniger wichtig als die zu vermittelnde Botschaft. Aber so eine Riesen-Organisation, wie weiter oben erwähnt, ist in aller Regel über jeden Zweifel erhaben.

Ob das dem „STAND OF DEFIANCE EUROPEAN MOVEMENT“, kurz „SODEM“, auch gelingen kann? Steven Bray, der dieses Gewerbe seit September 2017 betreibt, scheint fest daran zu glauben. Hier mehr zu seinem Label: SODEM action. Wer ihn für seine täglichen Auftritte an den Sitzungstagen des Unterhauses bezahlt, ist bislang nicht bekannt. Wenn man nicht gerade Millionär ist, braucht das einen Sponsor. Ob Merkel das neben der Gestellung ihres Markenzeichnen ebenfalls aus dem Kanzler-Etat finanziert ist auch nicht bekannt? Dann wünschen wir dem Steven von hier aus stets zwei glückliche Händchen und, wie sollte es anderes sein … „die Raute sei mit Dir“!