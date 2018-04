Januskopf Stoltenberg: oberster NATO-Kriegstreiber

NA h TO d -Erfahrung: In unserer gutmenschlichen West-Zivilisation werden wir alle Nase lang medial darauf hingewiesen, wie böse die Russen sind. Das reicht nicht, auch die Chinesen sind ziemlich üble Gesellen mit Todesstrafe und Zensur. Oh Gott … und die Iraner erst, die hängen alle Schwulen am Kran auf und verpflichten ihre Frauen aufs Kopftuch, wohin selbiges bei bei längst schon wieder als „Symbol der Freiheit“ gehandelt wird. Vom syrischen Despoten Baschar al-Assad ganz zu schweigen, der mit deutschem Chlorgas sein Volk vergast. Mit Ausnahme des deutschen Chlorgases können wir ihm da leider nicht das Geringste durchgehen lassen.

Wenn man nach dieser kleinen Vorrede einem Stolperberg begegnet, fühlt man sich gleich wie in einen surrealen Zirkus versetzt. Nun kommt der janusköpfige NATO-Generalsekretär daher, der die Russen belehrt, da erst ist die Clownerie wirklich perfekt. Gegen den Auftritt dieses Mannes: „Russland muss internationales Recht respektieren“ … [DIE•FÄLLT], sind die härtesten Huren im übelsten Rotlichtbezirk noch schamhafte Damen. Wie verlogen und verbogen muss so ein Mann, eine Maulhure sein, um derart falsches Zeugnis zu reden. Entweder hat er die Bibel nicht gelesen oder er bekommt ein ominöses Schmerzensgeld dafür. Man möchte bezweifeln, dass er weiß was Moral bedeutet. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Moral ab seiner Gehaltsklasse nicht mehr existent ist.

Natürlich befindet sich der Januskopf in exquisiter Gesellschaft. Soweit die Bundeskanzlerin, der Außenminister und die Kriegsministerin Kriegsverbrechen sowie völkerrechtswidrige Militäraktionen von NATO-Mitgliedern explizit gutheißen, ist das immer mal ein fettes Extralob seitens der Nord-Atlantischen-Terror-Organisation wert. Unter seinesgleichen ist man gut beraten den Frevel stets zu hofieren, denn wie lautet da eine alte Juristenweisheit noch gleich: „Es gibt keine Gleichheit im UNRecht„. Da muss man einfach gemeinsam Stärke demonstrieren.

Soweit der Kriegs-Lügennold ergänzend ansetzt und Russland ermahnt, sich an internationales Recht zu halten, gilt dies selbstverständlich nur für Russland. Für die NATO-Staaten ist das alles anders, denn sie sind halten sich für das internationale Recht. Wenn Russland in Syrien aktiv ist, um dort völkerrechtskonform, neben dem Iran, von den NATO Staaten ausgerüsteten Terrorbanden Einhalt zu gebieten, kann dies natürlich nicht im Sinne der Nord-Atlantischen-Terror-Organisation sein. Das versteht jedes Kind sofort und provoziert geradezu die just an den Tag gelegt die Kritik der NATO.

NATO-Doppel(moral)beschluss

Der NATO-Doppelbeschluss ist insbesondere den altersmäßig fortgeschritteneren Lesern noch ein Begriff. Vermutlich haben wir gerade eine Neuauflage der bösonderen Art ganz jäh verpasst. Den neueren NATO-Doppelmoralbeschluss! Selbiger erlaubt es, Nationen die nicht nach NATO-Pfeife tanzen möchten, sogleich einen Verweis auf das internationale Recht zu erteilen, wohingegen man sich selbst (nachweislich) für dieses Recht einen feuchten Kehricht interessiert.

Es ist schon schmerzlich diese Entwicklung einfach so mit ansehen zu müssen. Fast hätte sie mit dem neuerlichen Syrienbombardement durch die „Koalition der Willigen“ (USA, GB, F) einen überaus kritischen Höhepunkt erreicht. Insbesondere der Wille des NATO-Generalsekretärs, weiter massiv zu eskalieren, ist unübersehbar. Insoweit macht er als Kriegstreiber einen hervorragenden Job, ganz im Sinne der Staaten, denen internationales Recht auch weiterhin am Allerwertesten vorbeigeht. Dagegen sind die Russen übrigens total vertragstreu.