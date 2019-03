Gold-Chulz in Panik, EU braucht mehr EmmaNull’en

B-Rüssel: Abgehobenheit ist eine ganz feine Sache. Zumindest wenn man sich sowas finanziell leisten kann, weil genügend unbedarfte Menschen für diesen Luxus schuften dürfen. Die größte SPD-Null der Neuzeit, der „Maddin Chulz“ gehört zu diesen privilegierten Herrschafts-Protagonisten. Er kann mächtig große Sprüche kloppen, denn sein Futtertrog ist dauer- und übervoll. Das sogar völlig unabhängig davon, wie sich der bereits offen vollziehende Niedergang Europas, verursacht durch die EU, weiterhin gestalten wird. Das Elend zieht bereits seine Bahnen.

Demzufolge dient der von Macron angeschobene Panik-Modus: „Europa war noch nie in so großer Gefahr“ … [Heise] auch nur der eigenen Klientel. Nicht die EU ist in Gefahr, die Elite ist in größter Gefahr. Aber wer soll das auseinanderhalten können? Für die Menschen in Europa hat die EU, mit wenigen Ausnahmen, eigentlich noch nie etwas Gutes geplant oder gar gebracht. Es ging und geht noch immer um Geld, Macht und Konzerne. Der Mensch ist in diesem Räderwerk allenthalben als nachwachsender Rohstoff zur grenzenlosen Ausbeutung durch besagte Mega-EU-liten verplant. Welcher Durchschnittsbetroffene sollte sich bei realistischer Betrachtung dieses abgehobenen Elends nicht von Herzen abwenden? Exakt das ist die Situation.

„Wir dürfen nicht zulassen …“

Entsprechend alarmistisch ist Macrons Geschrei. Wer wollte bei der Lautstärke noch nach den Fehlern seiner Aussagen suchen, obgleich die recht offensichtlich in seinem Geplärre zu vernehmen sind. Doch, der hier hat das bravourös gemacht, dieser schlimme Finger: Demokratie à la Macron und Konsorten … [Egon W. Kreutzer]. Da ist an dem armen EmmaNull nicht mehr viel dran geblieben und an der EU-Idee leider auch nicht. Wer sich in so demagogischer Art, wie Macron es tat, das „Wir“ auf sein Schild klebt, der führt wahrlich schlimmeres im Schilde.

Selbst die von ihm beschriebene „Wut der Völker“ ist äußerst interessant. Leider geht er nicht darauf ein, woher diese Wut rührt und wer die zu verantworten hat. Ob es vielleicht Personengleichheiten mit dem vortragenden Maulhelden und seinen Vorgängern bezüglich dieser Ungereimtheiten gibt? Ja, dann bleibt noch die komische Frage im Raume stehen, wer und was denn nun die EU genau ist. Allein deshalb lohnt sich unbedingt das genauere Studium des zuvor verlinkten Artikels von Egon W. Kreutzer.

Der Lack- und Brüllaffe vom Dienst dient auch nur dem Mammon

Zur weiteren Verdummung der Massen, angesichts der in 2019 anstehenden, wie nutzlosen EU-Wahl, lässt man „Gold-Chulz“ sogar in dieser Postille einen Gastbeitrag bringen: „Scheitert Macron, ist Europa in Gefahr“ … [Der Lügel]. Der ist dann noch peinlicher als der Auftritt des Möchtegern-Napoleon. Üblicherweise gehört zu solchen Showauftritten als erstes eine ordentliche Selbstbezichtigung dazu … zumindest wenn man aus Deutschland kommt. Seinen Worten nach haben die Deutschen es mal wieder total verrissen. Sie sind dem „französischen Führer“ nicht gefolgt. Jetzt muss die Elite … ähh … Verzeihung, die EU leiden. Damit ist zumindest die Schulz-Frage … ähh … Schuld-Frage schon mal eindeutig geklärt. Deutschland sollte jetzt in Sack und Asche gehen und präventiv dabei das geöffnete Portmonee, wie eine Monstranz, durch ganz Europa vor sich hertragen.

Europa braucht keiner neu gründen … erstmal die EU abschaffen

In seinem Lügel-Statement von „Erstens“ bis „Drittens“ beschreibt der „Maddin“ sogleich die schon seit Jahrzehnten wiederholten Dauerlügen, nach denen die EU bislang eben nicht gestaltet wurde und auch, wenn man diese Kasper weiter wirken lässt, niemals gestaltet werden wird. Die EU ist derart vermurkselt, ohne Chance auf Besserung, dass man die nicht neu erfinden kann. Mann muss sie schlicht abschaffen, um genau den Macrons und Chulz’ens, diesen Schimären, ihre Wirkungsgrundlage zu entziehen. Danach kann und wird Europa auf lange Sicht organisch zusammenwachsen, ganz ohne diesen elitären Überbau. Der hat ohnehi®n nichts anderes zum Ziel, als die Vielfalt in Europa abzuschaffen und einen Einheitsmenschen zur optimierten wirtschaftlichen Verwertung zu gestalten. Normierter, nachwachsender Rohstoff der Klasse Mensch.

Einen Fehler machen Macron und Schulz gemeinsam. Sie reden nach wie vor von Europa, wenn sie die EU meinen. Nur ist und bleibt die EU ein Phantasiegebilde besagter Elite. Wenn es nach ihren Vorstellungen ginge, dann als nächstes Diktaturgebilde, damit „SIE“ in der Welt wieder einen auf „dicke Hose“ machen können. Inzwischen geht die Rede vom 1000-jährigen Europäischen Reich. Vielleicht gilt ja unter vorgehaltener Hand bereits dieser Grundsatz: Scheitert der Euro, scheitert die Diktatur! Wer weiß? Grund genug, sich von der Basis her gegen deren EU-Wahn weiter hart zur Wehr zu setzen. Das heißt allerdings nicht, dass wir Deutschen von Frankreich und den Franzosen nichts zu lernen hätten. Die „Gelbwesten“ sollte man tatsächlich zu einer „europäischen Idee“ aufwerten und ausbauen.

Die haben bislang einen sehr guten Job gemacht und schon eine Menge geleistet, auch für uns. Mit dieser guten Idee muss man Macron nicht ganz alleine lassen, damit darf man durchaus auch das Merkel-Regime beglücken. Dank der mehr kapital- als menschenorientierten Medien, bleibt uns das hier beschriebene EU-Affentheater allerdings noch einige Zeit erhalten. Interessanterweise sind die Interessen der Elite und der Meinungskonzerne ziemlich deckungsgleich. Woran kann das nur liegen, mit Blick auf die goldenen Werte des Journalismus? Was? Wie? Auch schon ausverkauft?