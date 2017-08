SPD will mit Big-Null-Schulz richtig Punkte machen

Gummi-Bärliner: Soll mal einer sagen, die deutsche Arbeiterverräterpartei hätte keinen Humor. Wenn es darum geht die Wähler ordentlich zu veralbern, ist die Partei allzeit ganz vorne mit dabei. Man muss inzwischen keine Peinlichkeit mehr auslassen, denn mit dem Würselener Dorf-Schulzen gibt es ohnehin keinen Blumentopf mehr zu gewinnen. Umso interessanter werden aktuell die sogenannten Merchandise-Artikel, die im letzten Jahrtausend noch “Werbeartikel” hießen.

Inzwischen erinnert die SPD eigentlich mehr an eine ziemlich abgehalfterte Comedy-Soap, was im doppelten Sinne verstörend ist. So nützt das ganze Wahl-Gezappel der SPD lediglich der CDU und der amtierenden Allzeit-Kanzlerin. Die glänzt seit geraumer Zeit durch vollständige Wahlkampfabstinenz, was ihr sämtliche Sympathiepunkte der Nation einträgt. Leider ist es mit der medialen Abwesenheit nach der Bundestagswahl garantiert wieder schlagartig vorbei und das “merkel’sche Grauen” kehrt dann mit doppelter Wucht zurück.

Derweil versucht die SPD das Schulz-Elend noch auskömmlich zu vermarkten und lässt vorzugsweise ihre Mitglieder dafür zur Ader. Im SPD Shop gibt es so viele Nutzlosigkeiten für sauer verdientes Geld zu erwerben, dass es einem schwindelig wird. Der Brüller der aktuellen Wahlkampf-Session ist derzeit Schulz als große Null auf der Gummibärchen-Tüte. Hier zu finden (oder hier als Backup). Wer also die große Null im Wahlkampfjahr 2017 sucht, findet diese nicht nur in Form von Schulz auf der SPD-roten Verpackung für Wahlkreuz-Gummis. Diesen Gummis sagt man nach, sie hätten tatsächlich das Zeugs dazu, den Schulz zu verhüten. Isoliert man die Zwei und den Schulz, dann könnte man damit auch die grandiose Doppel-Null noch assoziieren.

Dessen nicht genug. Die SPD hat sogar die großartige Luft-Nummer von qpress adaptiert und sogleich stilsicher umgesetzt. Links das Original. So macht die SPD gar keinen Hehl mehr daraus und verhökert ihren spitzen Kandidaten inzwischen auch als solches. Den aufgeblähten Schulz (das SPD Imitat) kann man im SPD-Shop an dieser Stelle finden (oder dieses Backup … ggf. im Shop weit nach unten scrollen, je nach Browser). Auch hier hat man Martin Schulz ergänzend zur heißen Luft ganz wunderbar als große NULL des Jahres 2017 herausgearbeitet, was eindeutig die korrekte Wertschätzung der Partei widerspiegelt.

Besonders bei den Null-Schulz-Gummibärchen wird sehr augenfällig wie kurzlebig der dieser Wackel-Dackel der SPD ist. Das Mindesthaltbarkeitsdatum endet bereits im Mai des Jahres 2018. Das bedeutet glasklar, dass der Schulz in der Tüte ohnehin keine Legislatur aushalten würde. Bestimmt wird man die süßen (bitteren) Gummi-Wahlkreuze nach der Wahl auch zur kostenfreien Entsorgung an die Mitglieder abgeben, sofern die sich weigern den Sondermüll im Shop weiter käuflich zu erwerben. Da hilft es auch nicht die Teile kühl und trocken zu lagern. Wenn der Schulz-Drops gelutscht ist, ist das Zeugs nur noch peinlich und muss schnell verschwinden. Und auch Schulz wird dann verschwinden, vermutlich nach Übersee, damit diese Peinlichkeit hier nicht mehr nutzlos in der Landschaft herumsteht und der SPD als Ex-KaKa künftige Chancen versaut.