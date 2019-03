Unions-Lesben und Schwule wollen Annegrätsche an den Karren fahren

Bla-Bla-Land: Spaß geht dieser Tage schon mal gar nicht. Dafür ist Karneval eine viel zu ernsthafte Angelegenheit. Das hätte die „Annegrätsche“ von der CDU wissen müssen. Jetzt wollen ihr sogar Schwule und Lesben aus den eigenen Reihen an den Karren fahren. Und wenn man schon grobe Späße macht, dann sollte man die zuvor juristisch, ethisch, moralisch, mindestens aber auf „Genderkonformität“ hin überprüfen lassen. Sonst gibt das so ein Riesendebakel ab, wie jüngst passiert. Zumindest, wenn man wie in diesem Fall, die Kodder-Schnauze zu Karneval, zu Unterhaltungszwecken, zu weit aufreißt.

Die Annegrätsche Karre-Krampenhauer ist einfach viel zu hetero, als dass sie in den Randbereichen und Abgründen der frisch wie neu erfundenen Geschlechts-Union offiziell mitspielen könnte. Hier hilft auch der gute Biss nicht weiter. Immerhin haben wir in Deutschland geschätzte 0,2 Prozent Bevölkerungsanteil, der nach neuster Definition „divers“ sein könnte. So richtige Erkenntnisse dazu gibt es bis heute nicht. Das könnte auch an der Scham der Betroffenen liegen, die jetzt von Gesetzeswegen ans Licht gezerrt werden müssen. Formal haben wir einen totalen „Divers“-Mangel, denn immerhin dominiert dieses Geschlecht nunmehr mit einem Drittel in der Ansprache sämtlicher „Stellenausschreibeugungen“ schon den Arbeitsmarkt. Wir brauchen also ganz dringend sehr viel mehr Diverse in Deutschland, um auch die frisch geschaffenen Quoten und Paritäten nicht zu verfehlen. Wenn das alles kein nennenswerter Fortschritt in Richtung Abgrund ist, was dann?

Nur eine total spaßbefreite Gesellschaft, so wie die deutsche zu Karneval, kann so ein Thema ernsthaft angehen. Das beweisen ja auch die bisherigen Reaktionen auf den Klo-Witz der Karrenhauer. Hier zunächst noch ein Lehrfilm, zur Vertiefung der Thematik und damit jeder auch realisiert, um welch staatstragende Dinge es derzeit in unserer Replik geht. Zumindest wenn man mal regulär aufs Klo muss und nicht gerade ganz unverhofft, wie zu Karneval des öfteren … nur zum Kotzen.

Narrheit endlich bundesweit verbieten

Das alles lässt inzwischen die Befürworter eines totalen Verbots der närrischen Zeit wieder verstärkt auf den Plan treten. Derlei sinnbefreite Veranstaltungen schaden nur der Wirtschaft und der Herrschaft, die hier regelmäßig vernarrt wird. Nach Jahrhunderten dieser respektlosen Frechheiten muss damit endlich einmal Schluss sein. Spätestens wenn Man(n) oder Frau sich an dieser quantitativ noch unspezifizierten Minderheit, namens „Divers“ vergreift, muss einfach Schluss mit Lustig sein. Da stehen dann alle Gender-Gaga-isten wie ein Mann – ähm … Divers Schulter an Mumu und Pullermann, um bereits den ersten humoresken Auswüchsen zu dem Thema entschieden zu begegnen. Das bekommt die „Krampe“ jetzt mal so richtig zu spüren.

Und sich auf irgendwelche Traditionen diesbezüglich zu berufen, in närrischer Weise jeden zu veralbern der einen in den Sinn kommt, kann in einer Hochleistungsgesellschaft wie der unsrigen auch nicht mehr angehen. Das ist ja wohl das Hinterletzte. Eher sollten wir wieder die 48-Stunden Woche einführen, damit die Menschen nicht auf so fürchterlich dumme Gedanken kommen. Das hat die gelernte Pädagogin wohl noch nicht parteipolitisch korrekt verinnerlicht. Ausweislich ihrer Funktion für die CDU sollte sie jetzt doch die vorderste Demagogin der CDU sein. Natürlich muss sie da auch gegen „die Richtigen“ hetzen. Wobei … richtig lustig kann die sowieso nicht.

Narrenmund tut Wahrheit kund …

Damit dürfte die allgemeine Diskussion eröffnet sein, ob man jetzt nur noch blöde Witze über Außerirdische oder über Gegenstände machen darf. Die bisherige Form von Karneval, Fastnacht, Fasching und Narrenzeit allgemein, kann nach diesen Vorkommnissen selbstverständlich nicht einfach so fortgeführt werden. Die konkrete Neuregelung der „närrischen Zeit“, einschließlich noch festzulegender Denk- und Redeverbote könnte eine der größten Herausforderungen der GroKo und der Nachkriegszeit werden. Zumal wir in dieser Bananenrepublik gerade überhaupt keine wichtigeren Themen haben.