Hoher UN0-Kinderschützer als Kinderschänder

U-NO: You know nothing … möchte man da verknittert hinzufügen. Dieser Verein namens UNO gibt sich gern weltoffen und die Menschheit liebend, aber nicht als offen pädophil. Andernorts verehrt man die Organisation auch als zahnlosen Kuschel-Tiger. Ins Detail sollte man da besser nicht gehen, denn dann müsste man vielfach in schlimmste Abgründe schauen. Nicht nur, dass Saudi-Arabien bei der Umsetzung der Frauenrechte eine hervorragende Rolle spielt, was schon ein platter Witz an sich ist. Nein, die Ungereimtheiten als auch persönliche Verfehlungen ziehen sich durch die gesamte Institution wie ein blutroter Faden.

Um allerdings den Heiligenschein der UNO nicht gefährden, entschließen sich immer mehr große Medien, im Rahmen der Pressefreiheit und eines exzellent eingebetteten Journalismus, bestimmte Dinge einfach nicht zu berichten. Formal wird es wohl daran liegen, dass die zugrundeliegenden Ereignisse einfach zu unbedeutend sind. Wenn beispielsweise hoher UNO-Beauftragter für Kinderrechte, namens Peter Newell, jüngst zu fast sieben Jahren Haft in Großbritannien verurteilt wird, ist das keine Notiz wert. Offenbar auch dann nicht, wenn er die Strafe wegen der Vergewaltigung von Kindern kassierte.

Schutz vor kinderschändenden Kinderschützern

Offenbar ist so eine wundervolle Position beim „United Nations International Children’s Emergency Fund“, kurz UNICEF und nachgeordneten Organisationen, ein wunderbarer Ausgangspunkt für nicht ganz so „saubere“ Taten. Immerhin blieb das Bekanntwerden seiner Neigungen und Verfehlungen nicht folgenlos. Zumindest in einigen Kinderschutz-Organisationen wurden Maßnahmen ergriffen, um Kinder gegen kinderschändende Kinderschützer zu schützen. Das ergibt sich aus den letzten Absätzen dieses Berichts: UN’s Top Children’s Rights Officer Convicted Of Raping Children … [Newspunch]. Na, wenn das kein angemessener Fortschritt ist, was dann?

Dessen ungeachtet gibt es zu dem Vorgang aber auch einen deutschen Bericht, den kann man hier nachlesen: UNO-Chef für Kinderrechte wegen Vergewaltigung von Kindern verurteilt … [CONNECTIV]. Auch wenn die Vorgänge, die zu der Verurteilung führten, schon weiter zurückliegen, sagt dies durchaus etwas über die Qualität der Mitarbeiter und die viel gerühmten Gelegenheiten, die erst die Diebe machen. Alles in allem scheinen ja die Gründe zu überwiegen, hier seitens der Mainstream-Presse nicht zu tief einzusteigen.

Wenn man jetzt speziell zu diesem Thema und UNO weitere Berichte Studiert, verfinstert sich alles. BOMBSHELL UN DOSSIER UN aid workers raped 60,000 people as it’s claimed organisation employs 3,300 paedophiles … [The Sun]. Demnach muss ja die UNO ein Eldorado für Pädophile sein. Da kann einem die Lust an dieser Organisation großflächig vergehen. Man beginnt immer mehr zu verstehen, dass auch diese Organisation nur eine Vertretung „bestimmter“ und nicht universeller Menschen-Interessen ist. Schade … da platzt eine Illusion nach der anderen. Vermutlich wäre es besser die UNO einzustampfen, dann würde zumindest diese Gelegenheit namens UNO keine Diebe mehr machen.