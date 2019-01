BRDigung: Deutschland ist schon ein illustres Jammertal. Gleichsam so schauerlich märchenhaft, dass selbst die Gebrüder Grimm, eingedenk der tatsächlichen Zustände im verwesenden Land der Dichter und Denker heute nervöse Zuckungen bekommen würden. Schizophren, wie wir dank erstklassiger Umerziehung inzwischen sind, könnten wir uns ebenso unablässig totlachen. Sofern das überhaupt noch notwendig ist, bei der teils frei importierten tödlichen Gewalt. Allen ist völlig klar, die satanische Aufgabe für „Agitation und Propaganda“ besteht derzeit darin, das anhaltende Elend klein zu reden, sodass wir mehr oder minder schmerzfrei über den sogenannten „Point of no return“ hinwegtänzeln können.

Sogar die Allzeit-Kanzlerin, Angola Murksel, feixt sich eins in ihrem Amt. Auch sie hat längst gelernt ihren Namen zu tanzen, sogar ihren bislang unbekannten „Zweitnamen“. Allabendlich wieder, können wir sie aus der weiten Ferne auf dem Balkon ihrer „Waschmaschine“ erblicken. Nur die wenigsten, in allernächster Nähe, zur Verschwiegenheit verpflichtet, bekommen den Singsang zu ihrem Zweitnamen-Tänzchen mit. „Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich „Sekundärmigration“ heiß“! Wie es ausschaut, hat sie allen Grund zur (Schaden)Freude. Denn was vor Jahren noch viel Lärm machte, geht heute, auf ganz leisen Sohlen, völlig geräuschlos mit spanischen Bussen.

Vokabeln lernen bis ins hohe Alter

Ja, tatsächlich. Auch Volksvera®schung will richtig einstudiert sein, dass macht man nicht eben mal zwischen Tür und Angel. Und darin ist unsere „Rumpelheinzine“, unter ihrer Tarnkappe, wahrlich meisterlich. Ihrem Zweitnamen macht sie durchgängig alle Ehre, wenn man sich dazu die zaghafte Berichterstattung in Sachen „Sekundärmigration“ betrachtet. Hier ein erster Zugang übers übers „LOCOS“: Teil der Migrationspolitik 🇩🇪 Neue GroKo will „Sekundärmigration“ unterbinden: Das steckt hinter dem Phänomen. Daraus kann man entnehmen, dass eigentlich niemand so richtig gerne bei der GroKo darüber reden mag. Besser wäre wohl gewesen, niemand berichtete darüber. Denn, was niemand weiß, das macht schließlich keinen „Michel“ heiß.

Aber die WELT legt, oh wunder, noch eine Schippe drauf: Spanien winkt Migranten durch – „Klarer Verstoß gegen EU-Recht“. Also darüber wird man doch erstmal ein paar Jahre reden müssen, oder? Bis da irgendwo ein Verstoß nachgewiesen werden kann, sind wir gut beraten erstmal Fakten zu schaffen. Ja genau das passiert gerade. Die Busse mit der „schulz’schen Goldfracht“ rollen unablässig nach Norden und der Reiseveranstalter ist der spanische Staat. Der will sogar zugunsten der Nordländer, wie Deutschland, freiwillig auf all das viele Gold verzichten. Warum eigentlich? Hat der Martin Schulz denen das nicht goldig genug erklären können?

Das Ding mit den Engeln und den B-Engeln

Dass in dieser Welt nicht nur Engel wirken, die unser Bestes wollen, ist völlig klar. Naja, eigentlich gibt es ja gar keine Engel. Ok, dann wird es wohl auch nichts „Gutes“ geben. Es gibt auch noch jene, die wollen nur unser „Allerbestes“ … aber ganz für sich allein. Aha, das wären dann also die „B-Engel“, aber auch die gibt es natürlich nicht, wenn man den Aussagen Satans Glauben schenken darf. Nach seinen Worten, gibt es ihn selbst auch nicht. Damit wird gleich alles sehr viel klarer, nicht wahr?

Es macht gar keinen Sinn seinen Unmut auf die einströmenden „Glückssucher“ aus fernen Landen zu kaprizieren. Das möchte sogar Teil des nicht vorhandenen Plans sein. Folgt man genau dem, müssen wir derzeit Hass und Zweitracht hier sähen. Die Gesellschaft spalten, was das Zeugs hält. Nur so ist die Masse leicht regier- und dirigierbar, wenn sie beginnt sich selbst zu zerfleischen. Genau das haben wir zu wollen und es passiert sogar. So werden alle wundervoll polarisiert und in der Mitte zeichnet sich bereits das große geistige Vakuum ab. In diesem fiesen Spiel machen sich Sitten und Gebräuche andere Kulturen besonders gut. Weil die frisch importierten Werte die hiesigen zersetzen und so die Gesellschaft weiter zermürben. Schon klar, auch das ist gar nicht beabsichtigt. Wer alle Menschen liebt, der kann das nicht verhindern … sprach Satan und grinste freudestrahlend zu Gott hinüber, den es für uns schon viel länger nicht mehr gibt.

Die vielen fremden Mitmenschen sind, wie wir in der hiesigen Massen-Nutzmenschhaltung übrigens auch, lediglich Mittel zum Zweck. Die Menschen sind schon alle gleich, nur wenn man sie verwerten will, muss man sie nach bestimmten Kriterien teilen. Wichtiger ist es, die Kräfte zu lokalisieren, die diese Bewegung in Gang bringen. Die lassen immerhin Fibeln drucken, wie man „leichtesten Fußes“ ins gelobte Land kommt. Solchen Gestalten müsste man zunächst das Handwerk legen. Darauf wird aber „gottlob“ verzichtet, denn auch diese Gestalten gibt es selbstverständlich nicht. Sie sind ein Mythos anonymer Verschönerungstheoretiker.

Alles nur Verschwörung

So können wir alle gemeinsam ganz fix über „gutmenschliche Narrative“ selbst zu Engelchen werden und uns zwecks Erlangung dieser höheren Weihen gemütlich dem Selbstgenozid widmen. Die letzte frohe Botschaft: „Der Weg in die Hölle ist auch in dieser Jahreszeit durchgängig beheizt“. Das ist völlig in Ordnung und dient genau den Kräften, die es angeblich gar nicht gibt. Damit wäre die Verschwörung jetzt zweifelsfrei belegt, wobei es an den zu beobachtenden Fakten natürlich nichts ändert. Aber, man merke, die haben keine geplanten Ursachen und entstehen wie das Wetter, rein zufällig und ganz von allein. Und wer einen Plan dahinter vermutet, der ist, wie sollte es gemäß Satans Plan anders sein, ein übelster Verschwörungstheoretiker.

So kann Merkel weiter ihr „Zweitnamens-Tänzchen“ tanzen, während sich ihre 2015er Welten-Kanzerlin-Träume von Tag zu Tag weiter erfüllen. Derweil tanzen GroKo nebst übriger Parteien und Medien, weiter nur um den heißen Brei herum. Nur die unaussprechliche, ins Visier des Verfassungsschutz geratene Partei, ist des neuartigen „Sekundärmigration-Tanzes“ überdrüssig und springt seither nur noch im Karree. Mal sehen, ob dieses unselige Volk irgendwann einmal wieder zur Besinnung kommt, oder ob es sich einfach zum wiederholten Male in den Orkus schieben lässt. Wenn Goethe allerdings ein Nazi ist, wird der Orkus unausweichlich sein.