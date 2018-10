Bernie Sanders schickte Hillary Clinton die Bombe

Waschen & Schminken: Es ist kompliziert. Da liefert die Post Bömbchen an Hillary Clinton, Barack Hussein Obama und natürlich auch an den Fernsehsender CNN. Damit war eigentlich schon alles klar, denn alle Bombenempfänger eint ein Lieblingsfeind: Donald Trump! Natürlich hat der die Bomben nicht selbst geschickt, sondern irgendeiner seiner geistig ver(w)irrten Fans, so die offizielle Lesart. Das passt auch alles total ins Bild, denn diese Leute sind ja alle total unterbelichtet, soweit man der Propaganda dazu trauen mag. Welcher klar denkende und halbwegs intelligente Republikaner hätte eben diesen Gestalten ausgerechnet zu den „midterm erections“ sowas häßliches geschickt?

Naja, da aber die wenigsten Amis überhaupt soweit zu denken vermögen, alles nur dumme Cheese-Bürger, könnte die zu offensichtliche Rechnung der Wahlbeeinflussung zum 6. November wohl aufgehen. Bomben vor der Wahl sind immer ganz eindeutige Signale, besonders dann, wenn sie nicht hochgehen und eine Weile spekulative Theorie bleiben dürfen. Eigentlich wäre das ja Putin gewesen, aber im Moment muss man wohl mal wieder den Feind im Innern suchen und stärken. Im Wege des Mitleids und der Bombenstimmung könnten also allerhand Stimmen kurzfristig die Seite wechseln und somit den Demokraten zugutekommen.

Mit Bombenopfern muss man sich generell solidarisieren … außer man verursacht sie selbst, sowie die Clinton und Obama zu ihren geilsten Amtszeiten. Dazu wiederum kann und darf es kein Mitleid geben. Die guten US-amerikanischen Freiheits-, Friedens- und Demokratiebomben, besonders auf andere Länder dieses Planeten, sind in den USA Staatsräson. Darauf hat jeder Ami stolz zu sein, weil sich einzigartig die USA so selbstlos für diese Werte in der Welt engagieren. Alle anderen sind eigentlich Terroristen.

Bombenstimmung zu den Wahlen bringt immer Punkte

Die nachträglich bzw. medial herbeigebombte Freiheit von Obama, Clinton und einem Anti-Trump-Sender, bringt da rein gar nichts. Alles „just for Show“. Also irgendwas geht da mit der Motivation und diesen Bomben noch nicht so recht zusammen. Da muss man genauer nachsehen, wer ein noch dringenderes Interesse daran haben könnte, diese schrullige Killary zu verräumen. Den Trumpanhängern kann die doch völlig wurscht sein. Hat sie doch gegen Trump die Wahl vergeigt und ist somit Teil der Geschichte. Aber der smarte Bernie Sanders, der hat mit dieser Hexe schon noch eine Rechnung offen.

Wäre er damals für die Demokraten gegen Trump ins Rennen gekommen, bestünde eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir heute einen Präsidenten namens Sanders hätten. Schließlich gab es genügend Wechselwähler, die zumindest die Clinton nicht in dem Amt sehen wollten. Genau um diese Position ist er allerdings von der Hillary beschissen worden, weil sie die Parteiführung schon vorher in ihren Sack steckte. Naja, und Bernie ist intelligent genug, dass er nicht nur der Hillary eine Bombe schickt. Der weiß schon wie man das machen muss, dass der Verdacht auf Trump und seine Vasallen fällt. Besser noch wäre natürlich Putin gewesen? Denken wir nur mal an die Skripals!

Also, das Lü-Gen ist und bleibt bislang ein unerforschter Bereich. Sicher aus gutem Grund, denn wer wollte sich dabei auch noch erwischen lassen? Insoweit ist es folgerichtig, den Demokraten, nur wenige Tage vor den „Midterm Erections“ mal etwas zu schicken, was wie eine Bombe aussieht, sich aber nur nach reiner Propagada anfühlt. Wichtig ist, dass es zuvor garantiert vom Secret Service abgefangen werden kann, damit außer den eruptiven, wahlbeeinflussenden Gefühlen, kein weiterer Schaden entsteht, den man womöglich irgendwann einmal verantworten müsste. Besser als Bernie hätte es also kaum jemand inszenieren können, gelle.