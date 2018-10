Merkel knallhart: keine Waffenlieferungen und keine Dieselfahrverbote

Bad Ballerburg: In gewohnt herrschaftlicher Basta-Mentalität spricht Merkel mal wieder ein unumstößliches Machtwort. Das war erwartet worden und überfällig, denn es stehen Scheinwahlen an. Da gilt es zu retten, was noch zu retten ist … und das ist vergleichsweise wenig. Der Souverän, der alle seine Kraft zusammennehmen muss, um seinen kompletten politischen Willen an solchen Tagen in zwei winzige Kreuze zu pressen, könnte Muttis Partei ansonsten schwerst die Meinung geigen (aber auch nichts ernstlich kaputtmachen). Das gilt es in jedem Fall zu verhindern, zumindest in dem Maße, dass keine ernsthafteren Forderungen nach mehr Demokratie oder gar echter Volksbeteiligung aufkommen.

Man könnte der Kanzlerin, mit ein wenig Hintergrundwissen, als auch einem zeitlich verlängerten Polit-Gedächtnis, sowas wie eine Strategie unterstellen. Reine Berechnung und Vorsatz wären vielleicht etwas übertrieben, weil man damit sogleich strafwürdige Aspekte an ihren Handlungen implizieren könnte. Die sollte man aber qua ihrer Immunität besser nicht implizieren, um nicht in ihren kaa’schen (Schlange aus „Dschungelbuch“) Bannstrahl zu geraten. Sonst vermöchte man selbst womöglich noch als Bundespräsident oder gar als Bundestagspräsident auf einem ihrer vielfältigen Abstellgleise zu (ver)enden. Wer will schon in so elender Art „abgekanzlert“ werden und ausschließlich mit Geld und Meriten das Maul gestopft bekommen?

Im richtigen Moment richtig handeln

Deshalb ist es nur folgerichtig, wenn Merkel ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt die richtig großen Töne ausspuckt. Wer sie etwas genauer kennt, der hat dabei sofort diese ernstzunehmende Merkel-Weisheit … [YouTube] vor Augen, soweit der bürgerliche Ohnmachtsanfall jetzt ausgeblieben ist und man noch voll bei Besinnung ist. Natürlich ist man sich im Fußvolk einig. Dieselfahrverbote sind blöd und im Vergleich zu anderen Stickoxydquellen eher das fünfte Rad am Wagen. Genau, Saudi-Arabien sollte die Jemeniten nicht unbedingt mit deutschen Waffen massakrieren, da sind die US-Waffen ideologisch sehr viel unbedenklicher. Das war es dann auch schon.

So motiviert, können die Wähler, sprich der stolze Souverän, wohlgemut an die (Wahl)Urne schreiten und wie gehabt ihre Stimmen versenken. Auf dass sie die folgenden 4-5 Jahre nichts zu vermelden haben. Gerade die Kanzlerin und ihre Partei, die CDU, hat eine sehr weit gefächerte Erfahrung darin die in den Wähler-Kreuzchen verpacken Botschaften korrekt zu interpretieren und entsprechend in lobbygesteuerte Realpolitik umzusetzen. Letztere, die Lobbys, helfen ihr regelmäßig bei der Auswertung des Volkswillens, weil das wirklich eine sehr sehr komplizierte Angelegenheit ist. Gerade Merkels Blick auf den Nachwuchs ist immer wieder faszinierend, ist sie selbst doch fast 7-milliardenfache Mutter, mit daraus resultierender Verantwortung.

Politik muss langfristig angelegt sein

Damit sich die Nutzmenschen im Lande auch wirklich wohlfühlen können, ist es sinnvoll Politik langfristig und verlässlich zu gestalten. Deshalb sind Merkels Zurufe ans Volk so wichtig. Ihre Worte sind ähnlich verbindlich wie das Gotteswort, welches dem Papst aus allen Körperöffnungen quillt. Und das nur, weil „Mutti“ stets ganz genau weiß was das Volk will. Ihre eigene Meinung kommt dabei oftmals viel zu kurz. Das wiederum kann man an dieser Stelle vorzüglich nachvollziehen. Es muss ihr sehr schwer gefallen sein, in dieser Sache dem Menschenwillen nachzugeben. Aber was tut sie nicht alles für die Leute, die noch nicht so lange hier leben, um auch deren Liebling zu sein. Zumal diese armselige Klientel aus aller Welt ja hier auch noch so extrem wahlbehindert ist.

Manchmal sehen Merkels Worte lediglich aus wie in Stein gemeißelt. Seitdem es so wunderschönen Wachs gibt, der bei Normaltemperatur auch aussieht wie Stein, alles kein Problem. Nur verlaufen sich so nicht nur die 10 Gebote, nein, auch das Merkel-Wort nimmt selbigen Weg und schmilzt so leidlich vor sich hin. Aber eines ist todsicher! Waffenlieferungen an Saudi-Arabien und Dieselfahrverbote für unsere Metropolen wird es vor Ablauf der Landtagswahl in Hessen am 28.10.2018 nie wieder geben. Darauf kann sich der Wähler zu 200 Prozent verlassen, selbst wenn Merkel diesen Zeitpunkt nicht explizit erwähnte. Sie ist wieder ganz die „Alte“ … richtig populistisch, wie es sich für eine echte Volkspartei gehört.