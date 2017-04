USA machen Afghanistan zum Live-Waffentestlabor

Taliban-Shooting: Irgendwas fehlte da doch noch um ein friedliches Osterfest zu feiern. Richtig! Donald Trump … jetzt auch als oberste US-Kriegsheld, obgleich er Schlachtfelder wahrscheinlich bloß von der Glotze und aus dem Kino kennt. Sein “Machtrausch” tritt von Tag zu Tag deutlicher in Erscheinung. Nachdem er erfolgreich ein paar Dutzend Tomahawk Marschflugkörper nach Syrien befehligte, scheint er diesbezüglich auf den Geschmack gekommen zu sein. Derzeit werden gerade Live Experimente mit modernsten Totmachern in Afghanistan durchgezogen.

Zuvor sollte man nicht unerwähnt lassen, dass die damaligen Taliban, vermutlich sind es immer noch dieselben Gestalten, heute logischerweise IS-Kämpfer sind. Diese Umdeutung ist wichtig, um das Verständnis der westlichen Bevölkerung für die neuerlichen Experimente zu stärken. Es schießt sich leichter auf blutrünstige IS-Kämpfer, als auf drogenanbauende Taliban. Strategisch als auch propagandistisch macht es keinen Sinn heute noch gegen die guten Taliban zu Felde zu ziehen, die sind out und müssten nach den Legenden der USA bereits Geschichte sein.

Erstmals in der Geschichte des US Militärs kam demnach die Mutter aller Bomben … [Wikipedia] zum Einsatz. Das Ding hat rund 11 Tonnen konventionellen Sprengstoff an Bord. Damit soll sie wenigstens dem Gewicht nach die größte nichtnukleare Bombe sein. Die Russen verfügen über den Vater aller Bomben … [Wikipedia], ein Teil welches mit 7,1 Tonnen etwas beschaulicher daherkommt, dafür aber einen thermobarischen Charakter hat. Wir hoffen mal im Stillen, dass sich Vater und Mutter nie begegnen.

Über den feierlichen Abwurf dieses amerikanischen Ü-Eies wird hier berichtet: Zum ersten Mal ist die “Mutter aller Bomben” gefallen … [RP-online]. Wir unterstellen einmal, dass diese Gigantomanie absolut im Sinne des aktuellen Präsidenten ist (Stichwort Penislängenvergleich). Damit hat er schon einen ersten echten eigenen Rekord aufgestellt, mit dem Abwurf der dicksten konventionellen Bombe aller Zeiten. Über die Anzahl der verursachten Toten und etwaige Sachschäden werden wir in den nächsten Tagen mit Sicherheit noch detailliertere Märchen zu hören bekommen.

Die After-Party im Weißen Haus

Auch nicht unerwähnt bleiben sollte, dass Donald Trump immer stark darauf achtet werthaltige Geschenke ins Ziel zu bringen. Dieses eine Bömbchen wird dem amerikanischen Osterhasen runde 15 Millionen Dollar gekostet haben. Zusammen mit Transport und weiteren Zustellungskosten kann man die Aktion sicherlich auf gut 20 Millionen Dollar taxieren. Da sollten wir in den nächsten Tagen doch frohe Kunde erwarten dürfen, insbesondere was die Cost-per-Kill-Ratio anbelangt.

Gefühlt möchte man meinen, dass diese dicke Bombe nicht irgendwelchen Komba†Tanten in Afghanistan galt. Es riecht förmlich nach einer experimentellen Situation. Sowas probiert man dann gerne mal mit lebendem Material aus. Wenn was schief geht ist es in Regionen wie Afghanistan besonders billig, weil da ein Menschenleben bereits für wenige 1000 Dollar zu haben ist. Mithin bieten sich vergleichbare Schlachtfelder in fernen Landen für die Experimentier-Abteilung der US Armee geradezu an.

Donald Trump wird mit Sicherheit von einer WIN-WIN Situation reden. Man kann diese Aktion auch als deutliches Signal verstehen, dass Donald Trump gewillt ist alle möglichen Trümmer auf jede Nation zu werfen. Oder noch anders orakelt, vielleicht ist es auch nur die mentale Vorbereitung auf noch dickere Trümmer, die er ebenso skrupellos auf Nordkorea werfen wird, wenn sich China für einen Moment zurückhält. Schließlich ist ihm in Sachen Großmäuligkeit der kleine dicke Kim Jong-un absolut ebenbürtig. Nur bei den richtig fetten Totmachern ist Trump noch in der Vorhand. Also dann … frohe Ostern … und vielleicht doch lieber weniger von diesen dicken Ü-Eiern.