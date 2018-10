Die unzähligen Khashoggis anderer Nationen

Bulistan: Nun, die Dummheit der Saudis beim Entsorgen unliebsamer Schreiberlinge in Istanbul spottet tatsächlich jeder Beschreibung. Wer sich so doof und überheblich beim staatlichen Morden zeigt und die Gegner auf eigenem, diplomatisch geschützten Territorium verräumt, der ist erheblich blöder als er groß ist. Das haben die Saudis leider viel zu spät bemerkt, als der Jamal Khashoggi längst unwiederbringlich erkaltet war. Jetzt gilt es neoliberales Schnellwachsgras drüber zu kippen, damit die Saudis weiterhin den Jemen zerbomben können, wofür wir, nebst den Amis, das edle Werkzeug, gegen gutes Geld verhökern.

Klar, die Empörungswelle muss noch eine Weile weiterschwappen. Das wird sie auch, denn diese Pseudo-Entrüstungen gehören zu den westlichen Ritualen, die eigene Bevölkerung in Sicherheit zu wiegen, die aber am Ende in Teilen genauso verräumt werden könnte und vielleicht auch wird. Schließlich ist die EU auf bestem Wege einen ähnlichen Führungsstil zu etablieren, wie ihn Saudi-Arabien traditionell an den Tag legt. Keine Sorge, ähnlich wie die EU verfügt auch Saudi-Arabien über ein Schein-Parlament. Diesbezüglich gibt es bereit einen Gleichstand, nur eben keine Demokratie.

Wer befasst sich noch mit staatlichen Morden

Reden wir doch mal über andere Nationen und ihre goldigen Praktiken unliebsame Menschen ganz fix und unspektakulär zu entsorgen. Das Thema „Präventivtötung“ ist ja beileibe kein neues. Als Altmeister dieser Disziplin mag man aus dem Bauch heraus Israel nominieren. Die machen das schamlos bis ungeniert und nahezu überall. Sie sind eingedenk ihrer Geschichte über jede Kritik erhaben. Bei ihnen ist das immer reine Selbstverteidigung. Nach einigem Nasenrümpfen sind Israels Leichen schnell vergessen und man kann wieder zu den gegenseitigen Liebesbekundungen übergehen. Zur Belohnung gibt es Deutsche U-Boote für den halben Kurs und eine Erklärung oben drauf, dass Israel für Deutschland Staatsräson ist (Israels Sicherheit als deutsche Staatsräson: Was bedeutet das konkret? … [Bundeszentrale Politische Bildung]). Bravo, die Israelis haben das, anders als die Saudis, einfach sehr viel besser im Griff. Dazu muss man einfach gratulieren.

Putin werden auch einige Entsorgungen nachgesagt. Der US-Präsident Obama hat allerdings eine Entsorgungstechnik kultiviert, die jeder Beschreibung spottet. Hatte bereits Bush Junior damit ab 2001 experimentiert, so hat Obama es perfektioniert. Besonders im arabischen Ausland bekamen seine Lieblingsgegner dann Anklageschrift, den kompletten Prozess, das Todesurteil und die Vollstreckung desselben mittels einer einzigen Hellfire-Rakete zugestellt. Und das massenhaft, weil das wirklich rationell durchorganisiert war. Dazu eine besonders preiswerte Methode der abschließenden Rechtsetzung.

Auch in diesem Fall natürlich nicht ohne deutsche Beteiligung, denn die Vollstreckung musste meistenteils über Ramstein erfolgen. Sonst hätten die Todesurteile zu lange elektronische Laufzeiten gehabt und sie womöglich unpräzise gemacht. So wurden allerdings auch ganze Hochzeitsgesellschaften schon mal zu Terroristentreffen. Ob wir jetzt noch China, den Iran, Nordkorea oder beliebige hiesige Demokratien anführen, tut nichts zur Sache. Viele Nationen verräumen so sie ihre unliebsamsten Widersacher. Das hat durchaus Tradition, wie die Menschenverachtung seitens der Herrschaft selbst.

Der kleine Prinz und sein Spielzeug

Insoweit müssen wir tatsächlich etwas nachsichtiger mit dem kleinen Saudi-Prinzen umgehen. Das wissen auch die Alten, wenn sie über ihre Sprösslinge sinnieren. Der kleine Sal(es)man ist mit seinen neuen Spielzeugen einfach noch etwas ungestüm. Aber auch er wird noch lernen wie man richtig unauffällig staatlich mordet. Bis dahin mag es noch ein wenig weiteren Kollateralschaden geben. Wichtig ist einfach das Verständnis für seine Situation. Schließlich wollen wir unseren militärischen Schrott weiterhin gegen gute Öl-Dollar in die Wüste geschickt wissen. Anders als andere Staaten verbrauchen die Saudis es auch tatsächlich, was wiederum für ein elegantes Folgegeschäft bürgt. Umso dringender sollten wir uns um das allseitige und mediale „Schnellwachsgras“ oberhalb dieser „Khashoggi-Panne“ bemühen.

Vielleicht gibt man dem kleinen Prinzen jetzt endlich einen israelischen Berater an die Hand. Dann geht das alles sehr viel sauberer und unspektakulärer über die Bühne. Die Israelis sind übrigens auch besser im Aussitzen. Egal was da gemutmaßt wird. Israel äußert sich zu dieser Art der Toten niemals. Das war also der nächste Fehler des kleinen Prinzen, weil er offenbar auch den Psychodruck noch nicht aushält.

Alles in allem darf man bereits heute festhalten, dass Menschenleben und Menschenrechte nach wie vor beim Regieren keinerlei Rolle spielen. Im Gegenteil, die sind bei Dirigieren der Nutzmensch-Massen einfach nur hinderlich. Das alles ist purste Heuchelei in Hochkultur, was uns unsere Regierungen dazu vorjammern. Spätestens in einem Jahr wird Jamal Khashoggi eine Randnotiz bei Wikipedia sein und die Frachtschiffe mit den schönen Panzern, Raketen und anderen Waffen, werden bereits mehrmals in Saudi-Arabien gelöscht und wieder heimgefahren sein.