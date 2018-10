Versöhnliches aus Ungarn: Orbán will massenhaft Flüchtlinge aufnehmen

EuroPest: Es geschehen Zeichen und Wunder in dieser überaus schlechten Welt. Niemand konnte damit rechnen, dass Ungarn bei diesem Thema doch noch einlenkt. Das es ausgerechnet unter der Führung des Viktor Orbán einknickt und richtig Herz beweist, grenzt an ein Wunder. Da könnte die Seligsprechung durch den Vatikan in Aussicht stehen. Jetzt ist es amtlich. Der ungarische Despot hat es verkündet und er meint es offensichtlich sogar ernst, dass sein Land gewillt ist, zukünftig massenhaft Flüchtlinge aufzunehmen. Das dürfte sich zu einer beträchtlichen Entlastung der EU entwickeln, die sich derzeit darauf vorbereitet noch einige allerhand Millionen Siedler und Neubürger aufzunehmen, um den hiesigen Bevölkerungsrückgang zu kompensieren.

Jetzt kann auch Deutschland frohen Mutes den anstehenden Migrationspakt der UN unterzeichnen, der es den Ersatzbevölkerungen erleichtern soll in allen Regionen der Welt, wo immer sie so dringend benötigt werden, schneller Fuß zu fassen. Natürlich sind das alles nur unverbindliche Verpflichtungen die wir da eingehen, aber immerhin schon mal ein sehr starkes Signal an die ganzen Unwilligen dieser Welt in Sachen Migration. Und wie immer gibt es noch die UN-Einsichtigen, mit einer anderen Meinung: UN-Migrationspakt: Der Ausverkauf der nationalen Interessen … [Freie Welt]. Auch steigen dabei die USA sowie Ungarn aus, weil der Budenzauber nicht mit ihren nationalen Interessen vereinbar sein soll. Ja wie jetzt?

Was läuft denn gerade falsch?

Sicher, es ist schon ein wenig komplizierter, aber das mindert keinesfalls den Wert der Orbán’schen Aussage. Ungarn will eben genau die Migranten nicht haben, die die UN aktuell zu verschieben gedenkt. Dadurch, so kalkuliert Orbán, wird eine weitere Völkerwanderung innerhalb Europas ausgelöst. Nach wie vor werden allerhand Bedenken hinsichtlich der Kulturkompatibilität geltend gemacht. So eine Frage stellt sich für Deutschland und Resteuropa eigentlich nicht, weil man sich dort einig ist, doch gar keine eigene Kultur zu haben. Deshalb gibt es mit der Migration hierzulande auch keinerlei Probleme, was einige wieder anderes sehen.

Das allerdings ist alles nur üble Nachrede. Schließlich haben wir uns weltweit alle ganz doll lieb (piep, piep, piep) und das ist bei dieser globalen Herzelei ganz entscheidend. Den Rest kann man recht gut unterdrücken. Man muss eben nicht darüber berichten und wenn dann halt nur positiv, dann ist es auch positiv, basta! Das wird in dem alsbald zu unterzeichnenden Migrationspakt so empfohlen und geregelt. Die UN weiß schon was sie tun muss, damit da kein böser Zungenschlag zu dieser Thematik aufkommt.

Was hat er denn jetzt genau gesagt, der Orbán?

Ungarn heißt „Europäische Flüchtlinge“ auf der Flucht vor dem multikulturellen Westen herzlich willkommen. Der ungarische Premierminister Viktor Orbán sagt, dass sein Land die Arme für Westeuropäer öffnen wird, die vor der Masseneinwanderung und „den Herren der globalistischen Politik“ flüchten. „Wir werden echte Flüchtlinge hereinlassen“, sagte Viktor Orban vor einem jubelnden Publikum: „Deutsche, Niederländer, Franzosen und Italiener, verängstigte Politiker und Journalisten, die hier in Ungarn das Europa zu finden gedenken, das sie in ihren Heimatländern verloren haben.“ An dieser Stelle etwas mehr dazu: Hungarian PM: we welcome refugees fleeing Germany, France and Italy … [EuroNews].

Ok, was soll man sich also beschweren. Das ist doch alles Jacke wie Hose. Wenn also die Leute, die hier unzufrieden sind und die neue Kultur einfach nicht mögen, wo wir selber anerkanntermaßen ja keine haben, dann können die alle nach Ungarn auswandern. Na, da hat doch die Merkel auch ihr Ziel vollkommen erreicht. Ihr kann es egal sein wen sie regiert, Hauptsache die Masse und die Produktivität stimmt. Hoch lebe die anvisierte Umverteilung. Oh Gott, hier nochmal so total alarmierte Kritiker: Migrationspakt der UNO: Vollständiger Text auf deutsch … [EpochTimes], aber lesenswert ist die deutsche Version schon. Die ist eher selten hier in Umlauf, weil sich Merkel womöglich doch dafür schämt?

Ob sich nun alle kulturlosen, respektive Christen, in ein „Ungarn-Reservat“ zurückziehen oder nicht, kann doch den Initiatoren dieses Viehtriebs Menschenumtriebs völlig gleichgültig sein. Wichtig ist lediglich, das die Denker nie wieder ans Denken kommen. Nur das könnte die Initiatoren dieser Völkerwanderung gefährden. Eigentlich wäre jetzt die Zeit gewesen, völlig neue Gesellschaftsmodelle zu entwickeln, die den menschenfeindlichen Neoliberalismus endgültig hinter sich lassen. So etwas wäre auch für Afrika und alle anderen Kontinente zu entwickeln. So werden wir wohl vor lauter Stress kaum mehr dazu kommen. Eher wird nunmehr der Neoliberalismus uns als Menschheit selbst abwickeln (lassen).