NetzDG: Neben Privatjustiz jetzt auch Paralleljustiz

Deutsch Absurdistan: Der Löschwahn des bundesdeutschen Justiz-Gnoms (Maas, Hai&Co.) scheint völlig außer Kontrolle zu geraten. Nachdem sich die sozialen Netzwerke eher genervt von der ihnen zugedachten Justiz-Privatisierung zeigten, legt der Rechtsbeuge-Wichtel noch einmal nach. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz bleibt aber nicht sein alleiniges Stiefkind, wie es ausschaut, wird es ein einträchtiges Findelkind der GroKo. Im Endergebnis schafft der Justizminister mit seinem letzten Wurf so eine Art Paralleljustiz, damit möchte er der harschen Kritik an Privatisierung der Rechtsprechung geschickt entfliehen.

In der großen Koalition, sprich bei den Bundestagsabgeordneten scheint “Staatskunde” nicht unbedingt das Lieblingsfach zu sein. Lieber geht man in die Lobby, Schampus schlürfen. Das darf man daraus ableiten, dass sich die MdB’s über die sogenannte Gewaltenteilung kaum mehr Gedanken machen. Vielleicht liegt es auch an dem Fraktionszwang, der die Denkfähigkeit sämtlicher MdB’s drastisch zu degenerieren scheint. Kurz und gut, jetzt soll im Justizministerium eine stille “Löschecke” eingerichtet werden, an die sich die sozialen Netzwerke wenden dürfen, wenn sie sich bei der Privatjustiz überfordert fühlen sollten.

Keiner weiß genaues nicht

An dieser Stelle wird bereits ein wenig Häme zu den Neuerungen des NetzDG ausgegossen: Koalition einigt sich beim Gesetz gegen Hass im Netz … [TAZ]. Danach beteuert Maas eiligst, dass es gar keine Änderungen sind, sondern lediglich Klarstellungen im Gesetzestext. Da lässt nur seine neue Brille den etwas blassen Heiko noch schneidiger dreinschauen. Die Abgeordneten müssen das auch nicht verstehen. Es reicht wenn die im entscheidenden Moment im Bundestag die Hand dafür heben, um das Gesetz noch in dieser Legislatur durchzupeitschen. Damit hoffen sich SPD und CDU im Endspurt des Wahlkampfes vor zu viel Hohn und Spott aus dem Netz schützen zu können. Ansonsten bedürfte es ja der Eile nicht.

Demnach haben sich die Fachpolitiker der Koalitionsfraktionen, gemeinsam mit dem Justizressort auf mehrere Änderungen verständigt. Ergänzend zur vorgeschalteten Privatjustiz der Plattformbetreiber soll also irgendwo im Dunstkreis des Justizministeriums ein “Gremium” eingerichtet werden. Selbiges soll über Fälle entscheiden, die den Netzwerkbetreibern zu heiß erscheinen. Das Gremium wird dem Justizministerium unterstehen und sehr unabhängig sein, wie sich das für eine neutrale Einrichtung gehört. Die genaue Besetzung und Ausgestaltung des Gremiums ist derweil völlig unklar, aber solche Kleinigkeiten müssen ein so essentielles Gesetz nicht hindern.

Regulierte Selbstregulierung

Die Kreativität unseres entrückten Maasianers scheint damit ebenfalls neue Höchststände zu feiern. Das zumindest unabhängig und plural zu besetzende Gremium, welches von einer staatlichen Stelle eingesetzt und kontrolliert werden müsse, soll dann die nötige Staatsferne besitzen, um so unparteiische Entscheidungen treffen zu können. Irgendwie erinnert das Vorhaben an die Staatsferne des Beitragsservice. Alle Staatssender sind ziemlich staatsfern! Außer bei ihrer Beaufsichtigung und bei der Vollstreckung der Propagandaabgabe! Da nutzt man aus Gründen der Effektivität doch lieber staatsnahe Inkasso-Dienste wie Finanzamt, Stadtkassen und andere Einrichtungen, die einfach mal zum Vollstrecken vorbeikommen können.

Dem Vernehmen nach müssen jetzt nur noch die Fraktionsspitzen der Einigung zustimmen und schon kann die Lösch-Party beginnen. Das Fraktionsstimmvieh ist bereits im Sommerfrische-Modus und wird daher unkommentiert für jeden Mist die Finger heben. Somit könnte der Bundestag in der kommenden Woche – der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause – abschließend über das Gesetz entscheiden. Mal sehen wie viel Abgeordnete noch vor dem “Verrat” eigenständig darauf kommen, dass der Staat eigentlich drei Gewalten kennt. Die Legislative, die Exekutive und … oh Wunder, die Judikative. Leider steht derzeit kein sinnvoller Entwurf zur Eindämmung von Regierungskriminalität auf der Gesetzes-Agenda des Maas’losen Justizministers … schade! Das erscheint dringlicher denn je.