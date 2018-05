Martin Loser Schulz: SPD-Held für Europawahl 2019

Willy brennt: Erzenkel Gabriel ist längst in der Versenkung verschwunden. Trotz seines zarten Alters vermutlich ohne Hoffnung auf irgendeine Wiederkehr oder Nachverwendung. Er versündigte sich an der SPD, indem er sie kritisierte. Jetzt kommen erste Gedanken bei der ehemaligen Volkspartei hoch, wie man sich zur anstehenden Europawahl maximal selbst deklassieren kann. Wie es ausschaut, musste man dafür gar nicht so weit ausholen. Ein beherzter Griff ins Parteiklo, noch bevor jemand die Spülung betätigte, und schon steht Martin Loser Schulz wieder wie frisch gewaschen vor uns auf der Bühne.

Es ist schon faszinierend bis bewunderungswürdig, mit welchem Ideenreichtum die aktuelle SPD zu Werke geht, um den endgültigen Verrat an der Arbeiter- und Bauernklasse zu vollenden. Neuer Job für Martin Schulz? 💩 Müller schlägt Ex-Kanzlerkandidaten vor … [N-TV]. Zugegeben, die Bauern standen schon seit Jahrzehnten nicht mehr auf der Partei-Agenda. Aber die Arbeiter hat man seitens der SPD immer wieder gerne zum Verheizen vorgeführt, bis heute.

Welche Überlegungen braucht es, um einen Mann wie den Martin Loser Schulz abermals für die Partei, nunmehr für eine EU-Wahlschlacht, an die Front zu schicken? Oder reicht an der Stelle bereits heftige Partei-Demenz statt kühler Überlegung? Vielleicht tut es auch eine ausgewachsene Ignoranz gegenüber den Wählern? Ausschließlich darauf zu setzen, dass dieser Suppenkasper einmal EU Parlaments Präsident war, ist reichlich dürftig. Zumal er auch aus der Zeit noch genügend persönliche Skandälchen retten konnte, die ihm bis heute auf den Fuß folgen. Niemand möchte mit diesem Schwätzer zu tun haben, aber die SPD überlegt ernsthaft ihn für den EU Wahlkampf zu reanimieren.

Spitzenkandidat ist nicht gleich spitzer Kandidat

Einige wenige SPD’ler von der Basis ahnen es wohl schon, dass die Partei inzwischen offene Suizidtendenzen aufzuweisen hat. Womöglich möchte man dem armen Martin Schulz auch nur zu einem Ruhepöstchen im EU-Schlafsaal verhelfen. Das wäre wenigstens noch ein plausibler Grund für diesen Aktionsimus. Große Sorgen muss man sich allerdings nicht machen. Anders als auf Bundesebene, wo die 5%-Hürde auf Dauer der SPD noch einiges verhageln kann, gibt es so etwas auf der EU-Ebene nicht. Das spricht dafür, dass Martin Schulz, so oder so, seinen Schlafplatz dort wiederbekommen kann. Er muss sich nur einmal noch für die SPD zum Deppen machen.

Der Ideengeber für die Attacke auf die Restsozialdemokratie ist kein geringerer als der Berliner Bürgermeister Müller. Der behauptet gar, dass der Schulz „brennt“: Michael Müller will Schulz als Europa-Spitzenkandidat … [RTL]. Er meinte zwar nur für die europäische Sache … aber wenn schon wer in Flammen steht, macht es wenig Sinn so einen Typen auch noch in die gute Stube zu führen. Aber genau diese Fahrlässigkeit gedenkt die SPD zu begehen, statt sich ehrlich um eine EntSchulzigung zu bemühen.

Anders als Sigmar Gabriel, der im Rahmen des Bundestagswahldebakels gegen die Partei nachtrat, hat sich Wackeldackel Martin Schulz stets anständig gebückt und nichts Böses gegen die Partei verlauten lassen. Damit wird er SPD-intern jegliche Schleim-Norm erfüllen. Sowas sichert einen gleitenden Übergang zur nächsten Verwendung, bevor auch er, womöglich nach der Europa-Wahl, „anal“ in die SPD-Geschichte eingehen darf. Immerhin besteht Hoffnung, dass er im Rahmen seiner bisherigen Qualifikationen und Meriten auf Bundesebene, auch noch das schlechteste SPD-Ergebnis aller Zeiten auf EU-Ebene einfährt. Hilfsweise kann er ab 2019 noch deutscher EU-Kommissar werden. Das Erbe des Günther Oettingers (CDU) steht dann zur Verwesung an. Dazu müsste die SPD, innerhalb der GroKo, lediglich die CDU dahingehend erpressen, was für diese Paertei ein Leichtes ist.