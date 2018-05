Endlich Klarheit: Iran für 9/11 verantwortlich

Groß-Absurdistan: Das wurde nun aber auch wirklich höchste Zeit. Nach immerhin 17 Jahren sollte man schon mal ein wenig Aufklärung in dem weltweit bedeutsamsten Terroranschlag aller Zeiten erwarten dürfen. Oder vielleicht doch nur wieder eine US-Nebelbombe? Genau genommen kommt die aktuelle Verurteilung des Iran, wegen seiner Verantwortlichkeit für die Anschläge am 11. September 2001 wie gerufen. Immerhin steht der Iran schon seit Jahren (neben Syrien) ganz oben auf der US-Agenda der Staaten, die man unbedingt noch mit Bomben dem Erdboden gleich machen möchte. Da ist es eher verwunderlich, dass nicht auch Baschar al-Assad gleichlautend mit dem Iran verurteilte.

Das Geheimnis in dieser seltsam anmutenden Rechtsprechung ist „die Freiheit“ schlechthin, die angeblich in den US beheimatet ist. Besonders allerdings die Freiheit Gerichte und spezieller noch der Richter, einfach mal eben so nach ihrer Überzeugung zu entscheiden. Das kann man an dieser Stelle auf englisch nachlesen: US judge: Iran trained 9/11 attackers … [Middleeast Monitor]. Beweise für diese Behauptung gibt es nicht. Die brauchte es allerdings auch nicht, da der Iran in dem Verfahren nicht antrat sich zu verteidigen. Somit konnte schiedlich friedlich im Wege eines klassischen Säumnisurteils Recht gesprochen werden.

Soweit also der Iran oder Iraner irgendwelche Guthaben in den USA unterhalten, können diese, dank des Urteils schon mal unter den Hinterbliebenen des 11. September 2001 aufgeteilt werden. Im Zweifelsfall kann man als Amerika die auch anderen Ländern herauspressen, wenn man nur weiß wo die Kohle steckt. Um es einmal in Summen zu fassen, verurteilt das Gericht den Iran, den Hinterbliebenen 12.500.000 $ pro Ehepartner, 8.500.000 $ pro Elternteil, 8.500.000 $ pro Kind und 4.250.000 $ pro Geschwisterkind an Familien der Opfer der Anschläge zu zahlen.

Kniebeugen halten fit und Rechtsbeugen den Geldbeutel straff

Bis vor Jahren wären solche Prozesse in den USA noch undenkbar gewesen. Aber um dem Mammon zu gefallen, haben sich die USA inzwischen selbst ermächtigt so etwas tun zu dürfen. Unter Obama wurde dazu 2016 eigens dieses Gesetz gemacht: Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA). Und der auch jetzt involvierte Richter Daniels ist offenbar ein bekennender Iran-Hasser. Hier etwas mehr zu dem Vrgang auf Deutsch: US-Gericht verurteilt Iran zu horrenden Entschädigungszahlungen wegen 9/11 … [Schlüsselkind]. Das alles sind ideale Voraussetzungen, sich eine Welt zu gestalten wie man sie gerade braucht. Zumal eben keine Behörde vorher eine Beteiligung oder Verwicklung des Iran feststellen konnte. Da ist es einfach super gut wenn es noch unabhängige Richter gibt, die auch die Existenz von Einhörnern nicht in Zweifel ziehen.

Dabei stört es auch nicht, dass 15 der 19 Attentäter aus Saudi-Arabien kamen. Immerhin sind das ja die besten Freunde und da macht es sich ausgesprochen schlecht, die für die Anschläge verantwortlich machen zu wollen. Das geht mit den besten Feinden aus dem Iran sehr viel besser. Die sind das gewohnt. Und die neuerliche Verurteilung zum Schadenersatz wäre sicher auch eine ausgezeichnete Voraussetzung, moralisch und jetzt auch rechtlich legitimiert, gemeinsam mit den besten Freunden, gegen den besten Feind mit Waffengewalt vorzugehen. Die Allianz für das Schlachtfest scheint sich ohnehin gerade zu formieren. Saudi-Arabien, Israel, Frankreich und auch Großbritannien, dann unter der Führung der USA, könnten zur Verteidigung von Demokratie Freiheit der Rohstoffe über kurz oder lang ein pädagogischen Bombardement des Iran beginnen. Und immer dran denken: „Wir sind die Guten“!