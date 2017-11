Weih-Nackt-Markt, Sauna mit Völkerverständigung

Deutsch Absurdistan: Nachdem immer klarer wird, dass Vokabeln wie Weihnachtsmarkt, Sankt Martins-Fest oder Weihnachten schlechthin, alles Begriffe aus der Nazizeit sind, muss jetzt gehandelt werden. Selbst das Christkind ist total undeutsch. Es war ein jüdisches Flüchtlingskind aus Palästina. Nur soviel zu den kruden Abstraktionen der Deutschen. Es ist schon erstaunlich, dass sich solche Begrifflichkeiten seit über 70 Jahren derart vor der Gesinnungspolizei haben verbergen können. Wie widerspruchslos die Menschen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Vokabular einfach weiterverwendeten, ohne sich der Bösartigkeit dieses Wortschatzes gewahr zu sein.

Den vielen Neu- und Ersatzdeutschen gebührt dafür großer Dank. Ohne sie wäre es wahrscheinlich bis heute noch nicht aufgefallen, wie unanständig und geistig rückschrittlich das Deutschland der Mörder und Henker noch immer ist. Hätten wir nicht Angela Merkel und eine so durchsetzungsfreudige wie umtriebige Linke (auch als Merkel-Jugend bekannt), würde sich niemand mit der Polizei zur Durchsetzung dieser berechtigten, geradezu notwendigen Kulturveränderungen in Deutschland offen auf der Straße prügeln. In Frankreich machen das die Migranten bereits selbst, die brauchen die linken Franzosen dazu nicht mehr.

Es wird bei weitem nicht reichen, allein die Worte mit einer frohlockenden Sinngebung zu erfüllen. Wir sind in der großen Verpflichtung das alles auch praktisch korrekt umzusetzen. Die ideale Gelegenheit dazu sind die massenhaften Jahresendzeit-Feste, die sich in den letzten Tagen eines jeden Jahres traditionell häufen. Besonders die bedürfen des neuen praktischen Erlebens. Hierzu gibt es aktuell eine Menge zu beachten, wie wir an dieser Stelle nachlesen können: Angstfeier Weihnachtsmarktbummel … [Egon W. Kreutzer]. Um mit der Vielfalt der zu beachtenden neuen Verhaltensmaßregeln zu den Jahresendzeit-Feierlichkeiten niemanden zu überfordern, ist es empfehlenswert gleich eine komplette Neugestaltung solcher “Events” zu erwägen.

Weih-Nackt-Markt kann jeder aussprechen

Das geht doch schon verheißungsvoll los. “Weih-Nackt-Markt” kann nun jeder aussprechen, auch derjenige, der die deutschen Nazi-Zischlaute niemals erlernen musste. Vom Araber bis zum Perser, über Indio, Asiaten und Afrikaner. Das sind die vielen Menschen, die noch nicht so lange hier leben. Wer von denen sollte sich fürs Christkind interessieren, für Weihnachten oder St. Martin? Alles völlig langweilige Dinge, die überwiegend in deren Heimat auch schon verboten waren. Nein da müssen wir was völkerverständigendes und multikulturelles auf die Kette bekommen. Genau für diesen Erfindergeist liebt doch die ganze Welt den deutschen Schaf(f)-Michel.

Um nunmehr auf einen Großteil der Maßnahmen verzichten zu können, wie sie Egon W. Kreutzer für den angstfreien Rummel-Bummel empfiehlt, ziehen wir einfach blank. Statt der vielen Glühweinstübchen … die sind weder koscher noch halal … stellen wir stattdessen doch überall eine finnische Sauna-Bude hin. Das hat so viel Vorzüge, die muss man erst einmal zusammenbringen. Wir können uns bereits am Zugang zum Weih-Nackt-Markt die Metalldetektoren ersparen, weil wir alle das Festgelände, in totaler Gleichheit vereint, nackt betreten. Eine Visuelle Kontrolle des Sicherheitspersonal ist völlig ausreichend, um festzustellen, dass niemand gefährliche Gegenstände am Mann oder der Frau hat.

Weitere Maßnahmen

Erfrieren muss ja jetzt auch niemand mehr, weil an jeder Ecke die schönen Saunastübchen stehen. Multikulturell und Massen-Gangbang, dass ist die neue Form von Völkerverständigung. Sodom und Gomorrha wird in jeder Kultur verstanden! Vielleicht sollte man zwischen den Sauna-Hütten, zur Seligmachung der Bedürftigen, noch kleine “Ficki-Ficki-Buden” aufstellen, damit das im Bedarfsfall nicht in aller Öffentlichkeit geschehen muss. Prüderie ist sicher keine Erfindung der Deutschen, aber hier muss man einfach Rücksicht auf die Menschen nehmen, die noch nicht so lange hier leben.

Mithin ist der “Weih-Nackt-Markt” von seiner völkerverständigenden als auch der terrorbekämpfenden Auswirkung her unschlagbar. Nackte haben keine herrenloses Gepäck. Alle Unförmigkeiten die sie mitbringen, sind natürlichen Ursprungs und resultieren nicht aus sprengstoffhaltigen Bauchweggürtlen, die man sonst unterm Parka herbeischleppt. Schneidiges verbietet sich somit von allein, wer wollte sich selbst mit scharfen Messern verletzen? Selbiges gilt für feuriges, knallendes und berauschendes Zeugs. Alles wäre sofort erkennbar und damit schon jede Gefahr gebannt.

Die Regierung hat einen Traum

Und der sieht ungefähr so aus, wie wir ihn hier beschrieben haben, ziemlich nackt. Völlig ausgezogene Leute sind das Ideal einer jeden Regierung. Im Fachjargon redet man da von “Transparenz“. Die muss logischerweise für den Bürger und nicht für die Regierung gelten. Aber soweit wollen wir hier nicht gehen, dass wir jetzt noch Röntgenapparate an den Zugängen dieser Veranstaltungen positionierten. Das kommt vielleicht in den Folgejahren, wenn wer feststellt, dass zu viele Besucher Tuberkulose … [LOCUS] zur allgemeinen Erheiterung mitbringen.

Und durch die Blume können wir sogleich die neue Regierungspolitik noch mit verkünden, dass niemand ein Anrecht auf eine “eigene Kultur” hat. Wie diskriminierend ist denn das? Das neue Credo lautet: “Keine Chance den alten Säcken“. Naja, das ist insoweit nicht ganz zutreffend, aber für die Deutschen trifft das schon zu 100 Prozent zu. Sie müssen lernen anderer Leute Kultur zu respektieren und die auch wirklich leben zu wollen, ansonsten wird das mit der Integration grandios scheitern.

Der “Weih-Nackt-Markt” könnte auf dem Weg dahin, zum “völkischen Seelen-Strip” werden und damit die merkel’sche Seligkeit “für alle die schon länger hier leben” einläuten. Wir müssen uns halt nur was trauen, um dem neuen Idealbild des Menschen näher zu kommen. Uns auf die Heiligtümer besinnen, die uns mit anderen Menschen verbinden. Beispielsweise der Glaube an den einen “Gott mit dem Klumpfuß” bzw. dem hier bereits heimischen und amtierenden Mammon. Wenn wir das packen, sind wir angeblich auf dem richtigen Weg. Es muss ja nicht unser Weg sein, es ist wohl der, der weitsichtig für uns vorausgeplant wurde.