SPD-Umbau zur Opferanode der CDU gelungen

Deutsch-Absurdistan: Angela Merkel, nebst der CDU, können sich richtig glücklich schätzen, dass sie die machtgeilen “Korrumpel” von der SPD an ihrer Seite wissen. Als hätte die SPD nie etwas anderes als echte CDU-Kost vorgesetzt bekommen, postulieren sie heute in CDU-Gutsherrenart, dass sie ihr Geschwätz von gestern nicht weiter interessiert. Allen voran “Big Schulz”. Jetzt geht es um die Rettung der Pöstchen Deutschlands. Da muss man schon mal Kompromisse machen und eine Neuwahl so gut es geht in Richtung St. Nimmerlein verschieben. Immerhin könnte das jetzt für sehr lange Zeit die letzte Regierung mit SPD-Beteiligung sein.

Mal sehen, was die Parteileitung dem Fussvolk so anzubieten hat, um dem endgültigen Ausverkauf aller Sozi-Prinzipien final zuzustimmen. Ob man der Basis einige beitragsfreie Jahre spendieren sollte? Immerhin bekommt die Basis, außer Sozialabbau á la Agenda 2010 und Rentenniveaukürzung, keine echten Gegenleistungen. Die Partei-Bonzen spielen lieber mit Merkel zusammen “Regierung”. Wie wird an dieser Stelle noch gleich analysiert: Eine Volkspartei auf Talfahrt … [FAZ]. Und da fangen die Wahrnehmungsdifferenzen schon an. Die Parteiführung ist gerade auf dem Weg zu neuen und höchsten Höhen. Die wollen von solchem Gejammer gar nichts hören. Sie retten schließlich gerade Deutschland, wie weiter oben bereits erwähnt. Da könnte das Partei-Fußvolk ruhig ein wenig dankbarer sein, schließlich dürfen sie dabei sein.

Das ist selbstverständlich noch lange nicht alles! Offenbar ist die Parteibasis doch nicht ganz so sozial, weltoffen und Mutti-Kult-begeistert wie es sich die SPD-Führung selbst vorlügt. Die SPD-Parteileitung hat nämlich gerade die Merkel Politik von 2015 übernommen und plädiert erst einmal wieder mächtig für offene Grenzen und hemmungslosen Zuzug.

Auf gut Deutsch gesagt, man muss sich weltweit sozial geben, während man gegenüber dem eigenen Dummvolk weiter die Daumenschrauben mächtig anzieht. Zur Untermalung sei noch erwähnt, dass die Diäten der Volksvertreter von etwaigen Einschnitten nicht betroffen sind. Das könnte die Unabhängigkeit des “Fraktionsstimmviehs” gefährden. Ganz im Gegenteil. Trotz fehlender Regierung konnte man hier bereits parteiübergreifend Konsens demonstrieren und sich auf eine satte Erhöhung der Abgeordnetenbezüge einigen.

Und tatsächlich, den erwähnten Wahrnehmungsdifferenzen sollte man mal nachgehen. Aus der Mitte entsteht die Kraft … [Schnappfischkapitalismus]. Das generelle Problem scheint zu sein, dass SPD als auch CDU/CSU, sich in ihrer Abgehobenheit immer noch irgendwo in der politischen Mitte sehen (möchten). Das mag für die Sitzordnung im Bundestag noch zutreffend sein! Mit dem realen Leben in Deutschland und der Anbindung an die Wähler, hat das allerdings rein gar nichts mehr zu tun. Die Bodenhaftung der sogenannten Volksparteien ist seit geraumer Zeit nur noch etwas für politische Archäologen.

Zurück zur SPD: Kinderarmut, Altersarmut, Niedriglohnsektor, Werkverträge, Leiharbeit, unsichere Arbeitsverhältnisse, steigende Mieten, – das alles sind keine Themen mehr für die SPD. Lieber reden sie heute über die elenden Lebensbedingungen der Menschen, die noch nicht so lange hier leben. Die, die schon länger hier leben, die sterben sowieso gerade aus und können der SPD nicht wirklich mehr zu Diensten sein. Die sind in Zukunft offenbar völlig wert- und nutzlos. Damit hat die SPD-Führung die Zeichen der Zeit erkannt. Vielleicht ist die SPD derzeit einfach nur ein Jahrzehnt voraus, weil viele derer, die schon länger hier leben, ziemlich sauer sind und das mit der SPD eben nur nicht korrekt abgestimmt haben.

“Big Schulz” ist auch nur ein(e) Merkel

Dadurch, dass die SPD in Sachen Siedler und Bestandserhaltungmigration “einen auf 2015’er Merkel mimt“, hat sie sich freiwillig zur “Opferanode” der CDU/CSU umgestaltet. Eigentlich eher zur persönlichen Opferanode für Angela Merkel. So können die beiden Parteien mit dem “C” im Namen wieder eine relative Härte gegenüber den Neudeutschen fahren, während die SPD nun anstelle von Merkel sämtliche Schotten losmacht. Sowas nennt man rollierende Arbeitsteilung bei der Volksvera®schung. Ein Hinweis darauf, das kein Wille dazu besteht, an der verfahrenen Situation ernsthaft etwas ändern zu wollen.

Das “weiter so“, ist schon eine mächtige Leistung. Für dieses Engagement verdient die SPD einerseits ihren Untergang, andererseits darf sie aber mit dem endlosen Applaus von CDU und CSU rechnen. Letzteres bringt fürs Portmonee und das Bonzen-Sicherungsprogramm auch mehr als für arme Schlucker zu arbeiten. Allerdings kommt auch hier kein Applaus der CDU/CSU Basis auf. Die könnte vermutlich ähnlich ticken wie die SPD Basis. Aber mal ehrlich, wen da oben interessiert denn noch was die da unten wollen?

Ist es nicht schön zu wissen, dass die Regierung rein gar nichts mehr mit dem Volk am Hut hat. Entschuldigung bitte für den verwendeten Begriff “Volk“, der ist, wie wir inzwischen wissen, “rechtspopulistisch” und sollte keine Verwendung mehr finden. Na dann wollen wir mal hoffen, dass sich die Opferanode SPD etwas schneller “aufbraucht”, damit wir wieder richtig Bewegung in die Bude bekommen.