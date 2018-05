Trump und Kim absolvieren Probefahrt für Treffen

Eitel-Sonnenschein: Wer so sehr auf die Außenwirkung bedacht sein muss, wie beispielsweise der Twitter-Trump oder auch der Atom-Kim, der darf generell nichts dem Zufall überlassen. Schon gar nicht, wenn es darum geht, ebenso gestörte Persönlichkeiten zu treffen. Zumindest in diesem Punkt scheinen sich die beiden Eitelkeiten total einig zu sein. Immerhin wird Großes, wenn nicht gar Unmögliches von den beiden Protagonisten erwartet. Die Hoffnungen gehen inzwischen soweit, dass einige Experten ernstlich damit rechnen, dass ausgerechnet in Korea, noch in diesem Jahr, der erste große Weltfriedensausbruch stattfinden könnte.

Dem Vernehmen nach sind die Termine bereits fix. Aus welchem Grunde auch immer, macht man beiderseits daraus noch ein Staatsgeheimnis, solange bis Trump die Katze aus dem Sack lässt. Die näheren Umstände kann man bei diesem Feindsender hier nachlesen: Trump: Termin und Ort für Treffen mit Kim Jong-un steht fest … [RT-Deutsch]. Wie immer ist man beiderseits redlich bemüht eine Menge Bedingungen im Vorfeld eines solchen Treffens in den Raum zu werfen. Das hält derzeit noch an. Was genau, wird natürlich nicht vorher verraten. Da bleibt es beim journalistischen Rätselraten.

Des weiteren wird inzwischen gerätselt, ob Kim Jong-un mit dem Zug oder mit dem U-Boot anreist. Wenn ja, kommt er allerdings am falschen Ende an. Gesichert weiß man nur, dass er ungern fliegt. Das wiederum könnte damit zusammenhängen, dass er Angst vor einem sehr tiefen Fall hat. Sowas kann aus mehreren tausend Meter Höhe schon eine unangenehme Sache sein kann … zumindest ohne Fallschirm. Das weiß man spätestens seit Möllemann. Ob Donald Trump allerdings der bessere Schauspieler ist, nur weil er problemlos ein Flugzeug besteigt, erfahren wir erst am Ende der albernen Veranstaltung.

Probleme wälzen die keine sind

Selbstverständlich werden wir zum Finale dieser Odyssee alle Zeugen einer richtig ulkigen Show werden. Warum man uns so ein Affentheater vorführen muss ist und bleibt ein gut gehütetes Betrübsgeheimnis der Großen. Vermutlich nur, um die kleinen Kacker, wie seit eh und je, in Angst und Schrecken zu halten. Eine der wesentlichsten Fragen, die der nordkoreanischen Atombombe, stellt in Wirklichkeit gar kein Problem dar. Wer genauer weiß wie Deutschland zu seinen Atombomben gekommen ist und den Kampfbegriff „nukleare Teilhabe“ einmal etwas näher untersucht hat, der kommt schneller auf die Lösung. Warum sollten also nicht Russland und China ein ähnliches Teilhabekonzept mit Nordkorea entwickeln. Die Welt will belogen und betrogen werden, genau das macht die Politik vorzüglich.

Jetzt darf noch gerätselt werden, wann und wo das Bild von der gemeinsamen Spritzfahrt der Beiden entstanden ist. Ist es nicht ein schönes Paar. Allein schon den Frisuren nach. Kontrastreicher geht’s kaum. Es wird vermutet, dass das obige Bild bei einem geheimen Abstecher nach Nordkorea erfolgte, als Trump gerade in Südkorea hauste. Aber nur keine Sorge, wir werden ohnehin von Tag zu Tag aufs neue verladen, so auch im Vorfeld solcher reinen Propagandaveranstaltungen.