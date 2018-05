Macron mit lodernder Fackel am Nahost Pulverfass

Macronesien: Der kleine Möchtergern kommt jetzt ganz groß raus und darf seit neuerem ebenfalls nach Belieben und ungestraft Völkerrecht brechen und Kriegsverbrechen begehen. Dazu scheint der Donald Trump ihn ermuntert zu haben bzw. in den Kreis der Erlauchten aufgenommen zu haben. Speziell geht es um französische Soldaten, die in Nord-Syrien auftauchen. Wie es aussieht, haben sich die willigen Waffenbrüder vorgenommen, die Kurden nicht nur gegen den IS zu verheizen. Dasselbe Spiel will man nach Möglichkeit gegen Baschar al-Assad wiederholen und dazu die Kurden in der vordersten Frontlinie positionieren.

Sicher, illegale Sachen macht natürlich nur Russland. Und wenn die USA irgendwo in der Welt unterwegs sind und Leute umbringen, dann selbstverständlich nur im Rahmen irgendwelcher Befreiungen oder Demokratisierungswellen. Genau daran will der kleine Macron jetzt partout teilhaben. Als Neo-Napoleon hat er natürlich ein Anrecht darauf. Ganz abgesehen davon hat Frankreich die A-Bombe, was automatisch für derlei Aktionen qualifiziert. Jedenfalls soweit man darüber hinaus dem richtigen Lager angehört.

An dieser Stelle wird darüber berichtet, dass französische Soldaten sich auf den illegalen US-Basen in Nord-Syrien einquartieren: French army reaches US base in Syria to assist the Kurds against Assad … [Newscast Pratyaksha]. Das amüsiert den nördlichen Nachbarn und Neu-Despoten in der Region, den Recep Tayyip Erdoğan, überhaupt nicht. Aus seiner Sicht sind die Kurden sowieso alles Terroristen und gehören gleich erschossen. Auf lange Sicht wird das auch so kommen. Aber die USA, Frankreich und Großbritannien haben sich vorgenommen, den unabwendbaren Tod der Kurden noch ordentlich für eigenen Zwecke nutzbar zu machen. Es ist doch schön, wenn man immer wieder nützliche Idioten für die Drecksarbeit findet.

Sportart: Kurden verheizen

Alles in allem eine überaus unschöne Situation. Zumal die zuletzt erwähnten Protagonisten eigene Vorstellungen von einem Frieden in Syrien haben. Das geht in keiner Weise mit den Ideen und Wünschen der Syrer zusammen. Aber wir haben ja nicht das erste Mal gelernt, dass es darauf gar nicht ankommt. Nach aktueller Einschätzung wäre wohl auch die Aufteilung Syriens noch in Reichweite, ließe man den zuvor Erwähnten, in Verbindung mit Israel freie Hand. Allerdings würde sich auch der Erdogan ganz gerne noch ein Filetstück aus syrischen Fleischbrocken heruastrennen wollen. In einem sind sich alle bezüglich der Kurden einig. Entweder man schlachtet sie direkt, was der Erdogan macht, oder aber man schickt sie an die Front gegen Baschar al-Assad, um dasselbe zu erreichen.

Die Situation in Syrien wird nicht besser. Unseren Medien scheint es unangenehm zu sein über die illegalen Militärpräsenzen in Nord-Syrien zu berichten. Die BRD macht bereits seit längerem indirekt mit. Durch den völkerrechtswidrigen Einsatz bei der Luft-Aufklärung, beteiligt es sich nicht das erste Mal an einem Kriegsverbrechen. Etwas umfangreicher war die Bananenrepublik Deutschland bereits auf dem Balkan engagiert, was in der Nachschau bereits offiziell als Völkerrechtsbruch anerkannt ist. Insoweit ist die BRD auf dem besten Wege sich in die Reihe der Völker Rechtsbrecher und Kriegsverbrecher wieder nahtlos einzureihen. Dafür müssen wir jetzt nur noch ein wenig mehr für die Rüstung ausgeben, was unter der Flinten-Uschi ja bereits längst in der Mache ist. Wünschen wir dem Neo-Napoleon aus Frankreich viel Erfolg, auf dass er alle seine künftigen Verbrechen (als humanitäre Einsätze getarnt) ungestraft ausführen kann.