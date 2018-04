Niedergang der SPD wird zur Gewissheit – ANahles wird’s richten

Leider kam das Vorsitzer-Personalkarussell der Bundes-SPD vorzeitig zum Stehen und übrig blieb ANahles. Auch sie hätte normalerweise durch die Zentrifugalkraft der letzten Bundestagswahl im Herbst 2017 mit aus der SPD-Kreisbahn geschleudert werden müssen. Vermutlich verhinderten ihre körperlichen Attribute diese Form der natürlichen Selektion, soweit nicht die Aussetzung von Naturgesetzen die Ursache boten. Irgendetwas jedenfalls klemmte da ganz fürchterlich. Vergleichbares Glück hatten weder Erzenkel Gabriel, noch sein glückloser Nachfolger, der Dorf-Schulz aus Würselen. Sie wurden durch die Ereignisse nahezu lautlos in die politische Asservatenkammer der SPD geschleudert.

Spötter behaupten, es sei ANahles spezielle Fachkunde, nach der erfolgreichen Absolvierung einer „programmierten Unterweisung in der Fäkalsprache“, die sie gerettet habe. „Auf die Fresse“ ist dabei ihr bekanntester Schlachtruf, der ihr wie aus dem Gesicht geschnitten scheint. Die Partei ist dank Bundestagswahl-Schleudertrauma wohl immer noch derart zerrissen, dass sich zum neuerlichen Parteitag nur eine halbherzige Weibs-Alternative zur Wahl stellte. Die graue Maus, Simone Lange, trat anlässlich dieser Show eigens einmal in rotem Kostüm auf. Das war auch schon das meiste, was an ihrem Auftritt an die SPD erinnerte. Die Herren der SPD-Schöpfung machten sich bei dieser Gelegenheit gleich mal zu 100 Prozent aus dem Staub.

In jeder guten Sexbude ist das Programm abwechslungsreicher und um einiges erotischer. Bei der SPD gibt es ab sofort nur noch ANahles und das wird sich auch bis zu Bundesmutti Merkels Abgang kaum mehr ändern. Somit wird ausgerechnet Angela zum vollständigen und bestimmenden SPD-Programm der kommenden Jahre. Und beide Damen zusammen? Igitt, was für eine Vorstellung von Schei…programm: „AA„! Aber zusammen mit der Karrenbauer reicht es dann schon wieder zu einem ansehnlichen AAA (Angela | Andrea | Annegret). Aus lauter Furcht vor den Furien haben sich alle „Korrumpel“ innerhalb der SPD mehrfach, nicht nur kostenlos, sondern auch noch völlig umsonst aufregen dürfen. Aber die Reste-Suppenschüssel blieb sogleich bei der Andrea hängen. Mal sehen, wie sich „Auf die Fresse“ ab jetzt bundespolitisch vermarkten lässt.

Perspektive ist alles

Natürlich ist die SPD nicht die einzige Bundespartei die jetzt den A®sch offen hat, um einmal im ANahles-Slang zu verbleiben, aber in dieser Konstellation ist sie wahrlich die berühmteste. Und … mit ANahles hat nur die SPD einen echten „After-Burner„. Was die SPD’ler sicher am meisten an dieser einmaligen Geschichte freut, ist die Tatsache, dass der programmatische „Arbeiterverrat“ endlich einmal weibliche Konturen bekommt. Nach gut 155 Jahren der Männer-SPD war das wirklich überfällig. Pessimistisch betrachtet könnte genau das auch schon die einzige und signifikanteste Änderung in der Ausrichtung der SPD sein. Ansonsten heißt es es bis zur nächsten Bundestagswahl: „Wunden lecken und Ruhe bewahren„, damit die Partei hernach gekräftigt dem endgültigen Niedergang ins Auge schauen kann.

Das wichtigste für die SPD ist seit Jahren das Thema „Mitregieren„. Nur nicht von der Macht lassen. Mit einem maaslosen Kriegstreiber als Außenminister scheint das auf den ersten Blick gut gelungen zu sein. Es braucht schon einen ausgebildeten Juristen, das Völkerrecht zu demontieren und Kriegsverbrechen gutzuheißen. Aber genau das macht dieses Transen-atlantische Maasmännchen, im Verbund mit Mutti und Flintenuschi, wirklich mit Bravour. Mal sehen wie das Rennen um den Niedergang der SPD nun weitergeht. Die nächst übermächtige aber unausweichliche Hürde im Überlebenskampf der SPD, könnte turnusmäßig im Jahre 2021 garantierte 5 Prozent hoch sein.

Aber es darf noch geträumt werden