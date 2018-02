Pöbel-Ralle und Korrumpel wollen SPD neu erfinden

BRDigung: Inzwischen geht die SPD ziemlich offen zur Resteverwertung der ohnehin nicht wirklich vorhandenen Demokratie in Deutschland über. Letztere Umfragen bescheinigen der SPD noch satte 17 Prozent Wählergunst. Damit kommen 150 Jahre erfolgreicher Arbeiterverrat alsbald auf Augenhöhe mit der AfD, nur eben von der anderen Seite. Um dem Aggressionspotential in der Partei auf die Sprünge zu helfen, soll zunächst die “Auf die Fresse“-Tante das Ruder, des mittlerweile im Trockendock befindlichen SPD-Wracks übernehmen.

Um der CDU vermehrt die Christen abzujagen, die mit Mutti rein gar nichts mehr am Hut haben, wegen atheistischer Ambitionen der FDJ- und AgitProp-Fachfrau mit SED-Lehre, setzt die Andrea Nahles jetzt auf intensives Gebet für die SPD. Hier mehr zu ihrem aktuellen Glaubensbekenntnis: Ich habe mich in der SPD in der Gefolgschaft von Jesus Christus wiedergefunden … [Atheisten-Info]. Nun, die Sache mit dem Gottvertrauen kommt reichlich spät, wenn nicht gar zu spät. Aber wahrscheinlich ist es eben doch nur wieder ein billiger Taschenspielertrick, um alle Ungeliebten dieser Welt wieder an ihren satten SPD-Busen zu locken.

Neuwahl geht für die SPD gerade mal gar nicht, weil damit der Rest-Macht-Schwung aus der letzten Bundestagswahl geopfert werden müsste. Da ist die Machtgeilheit der Funktionäre davor. Niemand von den armen Arbeiterkindern wird dort vorzeitig und uneigennützig irgendeinen gut dotierten Posten freiwillig in den Ring zu werfen, außer er fängt es so ungeschickt wie der Dorf-Schulz an. Da muss der grantige Wähler erst noch weitere vier Jahre abstinken, bevor er dieser Seuche die Quittung schreiben kann. Zur Ehrenrettung der Halbroten muss man erwähnen, dass es der Merkel-Junta nicht wirklich besser ergeht, aber die SPD gibt derzeit den besseren Prügelknaben ab. Merkel kommt auch schon noch an die Reihe.

Pöbel-Ralle und die Neuerfindung der SPD

Aus der zweiten Reihe lässt sich immer munter ballern. Schade, den Stegner hätte man eigentlich zusammen mit Schulz schon verheizen sollen, ein echtes Versäumnis. Aber der hat sich tatsächlich in der Vize-Position verschanzt und giftet jetzt von dort aus munter weiter. Vizeparteichef zur Personaldebatte ❖ Stegner regt sich über Disziplinlosigkeit der SPD auf … [SpeiGel auf Linie]. Wieso hat er diese tollen Ideen eigentlich nicht schon vor der Bundestagswahl gehabt? Nun, Fragen über Fragen, die einem niemand mehr beantworten wird, denn bei der SPD ist die Luft raus.

Wäre es nicht günstiger die SPD einfach aufzulösen und dann eine neue Partei zu gründen die nicht so sonderlich an ihren Altlasten klebt? Aber wie im richtigen Leben auch, wer will seinen alten Muff schon freiwillig fahren lassen. So viel Erneuerung ist dann wohl doch erheblich zu viel verlangt. Lieber verarscht und verrät man die ganze Republik bis zum Sankt Nimmerleinstag, als mal eine radikale Zäsur durchzuziehen. Und so werden wir dann nach all den martialischen Ankündigungen und neuen Glaubensbekenntnissen die alte SPD in neuem Gleit-Schleim erleben.

Abschied von einer Volkspartei

Das Projekt: “Abschied von einer Volkspartei” kann beginnen. Industrie-Lobby-Vereine á la SPD, die vorgeben irgendwelche Arbeitnehmerinteressen zu vertreten, braucht die Masse der Wähler in Deutschland nicht mehr. Das Klientel ist hinlänglich verraten und somit ausgedünnt. Soweit die SPD die Selbstauflösung scheut, oder den Weg in eine neue Linke, zu der Sarah Wagenknecht wohl schon eingeladen hatte, sollte sie sich schon mal an FDP-Zwergenwuchs gewöhnen. Die haben ihre Dauer-Klientel gefunden. Und solange man mal Hoteliers oder andere kleine Minderheiten glücklich machen kann, wird sich vermutlich ein entsprechendes Nischendasein selbst für die aktuelle SPD finden.