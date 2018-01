Die Loser wollen ums Verrecken weiter (re)gieren

Bad Ballerburg: Sicher, zunächst einmal kann zumindest auf Steuerzahlerkosten weiter festlich getafelt werden! Das ist wichtig und hebt die Stimmung in der Republik ungemein. Exakt das haben die SPD-Delegierten mit 83 Stimmen Mehrheit den Partei-Bonzen schon mal vorab genehmigt. Damit können die Genossen, oder sagen wir besser die “Korrumpel” erneut die Gleitcreme auspacken. Statt “auf die Fresse” à la Nahles, geht es damit widerstandslos über Muttis Rektum, wie geschmiert, rein zur Macht.

Das neue/alte Ideal der SPD-Starlets wurde demzufolge auf dem Sonderparteitag vom 21.1.2018 bestätigt. Letztendlich haben sich 362 Delegierte für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union ausgesprochen. Hier mehr dazu: 362 Delegierte stimmen für Groko-Verhandlungen … [RP-Online]. 279 waren dagegen. Es gab eine Enthaltung und 642 Stimmen wurden insgesamt abgegeben. Immerhin ein ziemlich knappes Ergebnis, denkt man an die beabsichtigte Tragweite der Aktion für diese Bananenrepublik. Aber die SPD-Führung sieht dies als eindeutiges Mandat, sich auch weiterhin die Taschen zu füllen und die Position des Oppositionsführers endlich der AfD zu überlassen. Besonders Verlierer neigen halt dazu, im Niedergang noch einmal extra hinzulangen, mitzureißen was geht, als gäbe es kein Morgen. Das wird zumindest für die SPD jetzt immer wahrscheinlicher.

Wenn auf eines Verlass ist, dann darauf, dass kein SPD-Wort länger als 119 Tage überdauert! “GroKo nicht mit uns“, tönten die großen Co-Verlierer von der SPD noch am Wahlabend. Pöbel Ralle (Ralf Stegner) legte einst nach, was die Gültigkeit dieser Aussage betrifft! Auch er ist jetzt schon total überholt. Denn wenn die Wirtschaft, die Banken und die Lobbys rufen, können sie sich als Arbeiter-Partei natürlich nicht versagen! Die Arbeiter gilt es traditionell zu verraten, das ist 150 Jahre verbriefte Geschichte dieser Partei. Offensichtlich haben die “Korrumpel” die Lektion immer noch immer nicht gelernt. Ähnlich wie die kinderlose Angela Merkel, führt sich die aktuelle SPD auf, als hätten sie keinen Nachwuchs. Das als Motivation herzunehmen und die letzten Reste für den Machterhalt herzugeben, ist schon etwas dreist. Man fühlt sich sogleich an die guten orwellsch’en Zeiten aus “1984” erinnert.

Wofür wird die SPD diesmal gebraucht

Wenn man der Vehemenz der SPD-Ansagen folgt, dann ist es vornehmlich die Flüchtlingsproblematik, die man nicht unbeaufsichtigt den C-Parteien überlassen möchte. Offenbar haben die einen zu großen Rechtsruck hingelegt, sodass größte Gefahr bestünde, dass die Grenzen womöglich einfach dichtgemacht würden. Nach Ansicht der nachfolgenden Quelle, besteht da aber eigentlich gar keine Gefahr, weil das Grundgesetz, speziell an der Grenze wohl noch nicht richtig gilt: SPD und CDU/CSU beschließen dauerhaften Bruch des Grundgesetzes … [JouWatch]. Das ist natürlich bösartig und ziemlich rechtslastig sowas zu behaupten. Dass das in der Realität so gemacht wird, ist ja noch kein Beweis für irgendeine Rechtswidrigkeit. Immerhin ist das Grundgesetz seit 1949 immer theoretischer geworden.

Die SPD macht sich für einen unbegrenzten Nachzug von Flüchtlingen stark, um das von der UN vorgegebene Ziel der BESTANDSERHALTUNGSMIGRATION nicht zu verfehlen. Aber selbst das ist nur ein Teilaspekt. Die SPD muss auch den Wettbewerb um die Arbeitsplätze ordentlich genau im Auge halten. Diego Fusaro weiß mehr dazu … [kurzer Film auf Youtube]. Zum einen bedeutet die Automatisation weniger Jobs. Um dies nun optimiert zu kompensieren und die Löhne weiter drücken zu können, braucht es noch viel mehr Menschen. Besonders eben Fachkräfte, wie sie zur Hochzeit der offenen Grenzen, besonders in 2015-2016 einströmten. Nur von derlei billigen Essenzen lebt ein “Sozialstaat für Banken und Konzerne“.

Wer von der SPD-Basis wollte das nicht verstehen und auch bei der späteren Abstimmung über den neuen Koalitionsvertrag den bedürftigen Bonzen ihren guten Schnitt verwehren? Immerhin hat man sich auch bei der letzten großen Koalition (2013-2017) nicht an den Vertrag gehalten, den die SPD Basis damals abgesegnet hat. Aber das kann eben nur der gerechte Ausgleich für die Doofheit der Basis sein, gelle.