Alt-Kanzlerin #GröKaZ und die ONIX-Koalition

Deutsch-Absurdistan: Die Alte will einfach nicht weichen. Zwölf Jahre Machtbesoffenheit und scheinheilige Wegbeißerei aller qualifizierten Konkurrenz aus dem eigenen, aber auch aus dem gegnerischen Lager, hinterlassen schrecklich tiefe Furchen im Gesicht. Angela Merkel mangelt es an Phantasie, wie es in einem Deutschland ohne die #GröKaZ (Größte Kanzlerin aller Zeiten) vorangehen könnte. Wie das Land sich entwickelt, sobald sie es nicht mehr im Alleingang vergewaltigt, um es mit marktkonformer Demokratie zu beglücken und in Verbindung mit einem “absurden Humanismus” in die merkel’sche Unipolarität zu überführen.

So gute alte Tugenden, wie beispielsweise von allen Ämtern zurückzutreten, wenn man nahezu das katastrophalste Ergebnis seit Dekaden für die eigene Partei eingefahren hat, das war gestern. Heute belässt man seinen A®sch im Sessel und maßregelt stattdessen die verbliebenen Kritiker. Die Abwahl durchs Volk geht ihr so nah, wie der Alpha Centauri unserer Erde (rund 4 Lichtjahre, oder eine Merkel-Legislatur). Sie kann, wie vorher auch, “gut und gerne” ohne Volk auskommen. Nur das blöde Volk stellt sich ihrer Phantasie in den Weg. Es erweist sich “Mutti” gegenüber stets nur als bösartig und hinderlich, bei der Durchsetzung ihrer berechtigten Interessen. Wo kämen wir denn da hin, wollte der Pöbel ihr den “Führer-Anspruch” streitig machen. Sowas “unartiges” hat es in ihrer Ziehstube, unter Erich, niemals gegeben.

Jamaika – Schwampel – o,nix

Wir haben es inzwischen alle begriffen. Die böse FDP hat ihre neuerliche Durchregentschaft auf bösartigste Weise vereitelt, sodass die Kanzlerin in “0,nix” nackt dastand. In Bayern heißt das “oa nix“, wie “auch nix”. Das hat der Lindner bewirkt, indem er das Parteiprogramm der CDU nicht wie vorgesehen schlucken wollte. Sakrileg! So viel Respektlosigkeit, wo sogar der große Seehofer in den entscheidenden Momenten vor Mutti zu Kreuze kriecht, kann man der FDP nicht durchgehen lassen. Merkel wird also das Volk anweisen, bei der nächsten Placebo-Wahl, die FDP wieder aus dem Parlament zu entfernen. Alle Umfragewerte dazu sollen bereits über die kommenden Wochen in diese Richtung begradigt werden. Erfahrungsgemäß hält sich der Pöbel bei der Wahl an die fein austarierten Prognosen, soweit diese nicht direkt vom Wahlcomputer übernommen werden.

Natürlich könnten wir jetzt, wo es sich ausge”schwampelt” hat, alle gemeinsam auf die nächste “0,nix“-Koalition warten. Das bringt aber nix, denn es ist absehbar, dass nach Steinmeiers obligaten Versuchen, zu retten was zu retten ist, alles weiter den Bach runter geht. Wenn Martin Schulz nicht gerade total besoffen ist, oder in seiner Position und Funktion schnellstmöglich abgelöst wird, hat er keine Veranlassung in nächster Zeit mit Angela Merkel wieder GroKo zu spielen. Der Hauptgrund für das Desaster ist und bleibt Merkel selbst.

Merkel braucht Neuwahl statt Minderheitsregierung

Nachdem sie die CDU und das Volk nicht das erste Mal erfolgreich ausgesessen hat, gebietet es ihr Machtbewusstsein, sich nicht auf eine Minderheitsregierung einzulassen. Das würde ihren bisherigen Regierungsstil total konterkarieren und sie im Nu fürchterlich alt aussehen lassen oder gar gleich zur Alt-Kanzlerin befördern. Besagter Stil endet auf “alternativlos” und “basta“. Nicht umsonst hat sie zwölf Jahre lang erfolgreich jedwedes Kritikpotenzial in ihrem Umfeld sorglichst weggeputzt. Sie ist es gewohnt ihre Ziele anzusagen und von den parlamentarischen Abnickern durchschieben zu lassen. Eine Minderheitsregierung würde bedeuten, um jede Kleinigkeit verhandeln und zäh ringen zu müssen. Dafür wird sie doch gar nicht bezahlt.

So kann Mutti nach 12 Jahren Selbstherrlichkeit keinen Haushalt führen. Nicht umsonst hat sie zur Stählung ihrer Skills eine komplette Pfeifkonzert Tournee durch Deutschland absolviert. Das ist der ganze Hintergrund, warum sie selbst unumwunden für Neuwahlen plädiert. Ihr ist es sowas von egal, ob die CDU nach der nächsten Wahl möglicherweise auf unter 30 Prozent in der Wählergunst fällt. Sie kann aufs Ganze gehen, denn nach ihr folgt so oder so nur noch die Sintflut.