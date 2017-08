CDU gibt Merkel Pfeifkonzert Tourneeplan heraus

Kanzler-Eck: Im Rahmen der ihr eher peinlichen Volksverbundenheit (oder zumindest dem geschauspielerten Teil dieser Tugend) setzt Kanzlerin Angela Merkel nunmehr zum kurzen Spott-Endspurt durch die Bananen-Republik an. Niemand vom Fußvolk will sie eigentlich als Kanzlerin haben. Da sie aber Spitzenkandidatin der CDU ist, die sie vollends im Würgegriff hält, werden wir kaum an ihrer Wiederholung als Kanzlerin vorbeikommen. Selbst dann nicht, wenn sie ihr Direktmandat in ihrem eigenen Wahlkreis verliert. Sowas nennt man Demokratie … nur unter der Hand Parteien-Diktatur.

Hohn und Spott im Verhältnis von Angela Merkel zum Wahlvolk beruhen inzwischen auf tradierter Gegenseitigkeit. Merkel tut so, als wolle sie was fürs Volks tun, regiert dann aber konsequent an dessen Bedürfnissen vorbei und macht hartnäckig Politik für die Konzerne. Wenn es dann nach knapp vier Jahren an die Wiederwahl geht, windet und dreht sie sich ein wenig, damit alles wieder nett aussieht. Ein Großteil des Wahlvolkes ist so kurz von Gedächtnis, dass diese Strategie überwiegend aufgeht. In manchen deutschen Gebieten allerdings, ist das Erinnerungsvermögen um Klassen besser. Vorzugsweise sind das die Ost-Provinzen. Die haben diese Formen von Agitation und Propaganda schon Jahrzehnte länger genießen dürfen und auch die FDJ-Merkel noch viel besser auf dem Schirm.

Beispiel für standesgemäße Begrüßung

Infolgedessen kann Merkel für gewöhnlich mit ausgedehnten Begrüßungszeremonien in diesen Provinzen rechnen. Wir haben hier ein wunderschönes und aktuelles Beispiel von einer solchen rituellen Begrüßung herausgesucht. In dieser Zeremonie wird schnell sehr deutlich, was das Wahlvolk von der amtierenden Volksheldin hält. In diesem Fall lässt man die Merkel sogar noch erheblich häufiger zu Worte kommen, als umgekehrt das Wahlvolk über die gesamte Legislatur. Will sagen, dass ist schon ausgesprochen freundlich gegenüber der Angela Merkel. Ihre Wiederholungen und ihr gedrückte Gestammel sind jedoch äußerst beachtenswert.

Zu diesem Themenkomplex kann der Westen noch allerhand vom Merkel-erfahrenen Osten lernen. Damit die Lehr- und Leerstunden entsprechend Früchte tragen, hat die CDU nunmehr den Pfeifkonzert- Tourneeplan der Kanzlerin veröffentlicht. Wir veröffentlichen den hier mal als Tabelle parallel. Im Original ist der hier (derzeit noch) einzusehen: Merkel Kalender … [CDU]. Demzufolge sind alle Pfeifen, Trommler und Krachmacher aufgefordert der Kanzlerin zur rechten Zeit, am rechten Ort ihre Aufwartung zu machen. Angela Merkel freut sich über jede Teilnahme.

Für Merkel darf es auch Multikulti sein

Datum Tag Uhrzeit Merkel in 21.8 Mon 17:00-18:00 Sankt Peter-Ording 21.8 Mon 19:30-20:30 Cloppenburg 22.8 Die 16:00-17:00 Münster (Domplatz) 22.8 Die 18:30-19:30 Bergisch-Gladbach 24.8 Don 17:00-18:00 Vacha (Markt) 24.8 Don 19:30-20:30 Bayreuth (Ehrenhof) 25.8 Fre 17:00-18:00 Bad Kissingen 25.8 Fre 19:00-20:00 Fulda 26.8 Sam 12:30-13:30 Quedlinburg (Markt) 29.8 Die 17:00-18:00 Bitterfeld-Wolfen 29.8 Die 19:00-20:00 Brandenburg an der Havel 30.8 Mit 17:00-18:00 Ludwigshafen 30.8 Mit 19:30-20:30 Erlangen 31.8 Don 17:00-18:00 Rövershagen 31.8 Don 19:00-20:00 Warnkenhagen 01.9 Fre 16:00-17:00 Nürnberg 05.9 Die 17:00-18:00 Heidelberg 06.9 Mit 17:00-18:00 Torgau 06.9 Mit 19:00-20:00 Finsterwalde 07.9 Don 16:00-17:00 Mainz 07.9 Don 18:00-19:00 Neustadt an der Weinstraße 08.9 Fre 18:00-18:30 Wolgast 09.9 Sam 11:00-12:00 Reutlingen 12.9 Die 17:00-18:00 Rosenheim 12.9 Die 19:30-20:30 Augsburg 13.9 Mit 17:00-18:00 Lingen/Ems 13.9 Mit 19:30-20:30 Bad Fallingbostel 15.9 Fre 17:00-18:00 Trier 15.9 Fre 19:00-20:00 Dillingen 16.9 Sam 11:00-12:00 Binz 18.9 Mon 16:00-17:00 Regensburg 18.9 Mon 18:30-19:30 Passau 19.9 Die 16:00-17:00 Wismar 19.9 Die 18:00-19:00 Schwerin 20.9 Mit 17:00-18:00 Kappeln 20.9 Mit 19:30-20:30 Hamburg 21.9 Don 17:00-18:00 Gießen 21.9 Don 19:30-20:30 Neuss 22.9 Fre 14:30-15:30 Heppenheim 22.9 Fre 17:00-17:45 Ulm 22.9 Fre 19:00-20:00 München

Niemand hat etwas gegen Multikulti und schon gar nicht wenn man dabei etwas lernen kann. Blicken wir einfach mal nach Afrika oder Asien. Vielfach ist es dort noch üblich “böse Geister” mit Trommeln, Pfeifen und Feuerwerk zu vertreiben. Das Feuerwerk sollte man hier aus Sicherheitsgründen unterlassen und auch um die Polizei nicht zu verunsichern. Aber alle anderen Methoden können vorbehaltlos für diesen Zweck adaptiert werden. Da ist es eine schöne Veranstaltung, wenn man der Merkel mal zeigen kann, wie weit man es in dieser Disziplin, bei der Aus- und Vertreibung von bösen Regierungsgeistern schon gebracht hat.

Warum so viele Wahlkampfauftritte in so kurzer Zeit

Für die Staatspropagandasender ist es ausgesprochen schwierig aus diesen Pfeifkonzerten und Teufelsaustreibungen noch etwas harmloses zusammenzuschneiden, ohne das die Leute vor der Glotze von dem Schwindel Wind kriegen. Deshalb muss Merkel so viel Touren machen, dass da zumindest ein paar Minuten unkontaminiertes Material zusammenkommen können, mit dem die Staatspropaganda die Beliebtheit der Kanzlerin untermauern kann. Insoweit eine ganz einfache Rechnung, denn selbst der größte Pulk an Merkel-Kritikern erlahmt mal für einen Moment, sodass dann von Merkel ein zusammenhängender Satz ohne phonetische Untermalung durch das Publikum dabei herauskommt.

In den Jahren zuvor haben die Sender oftmals einfach den Ton weggedreht und selber zu den Bildern kommentiert. Das haben einige Zuschauer den Propagandaanstalten ernstlich übel genommen. Wir gehen davon aus, dass aus den hier angekündigten rund 40 Stunden Gelaber und versuchter Wählermanipulation, zirka 5-10 Minuten brauchbares Material für die Sender abfallen. Wer also Lust hat, der Kanzlerin eine adäquate Aufwartung zu machen, der weiß nunmehr wo sie wann vor der Wahl noch anzutreffen ist. Vielen Dank für die Tournee-Liste an die CDU, die damit auch nur versucht ihre Volksverbundenheit zu retten.