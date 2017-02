Neue Russland-Sanktionen wegen Polareisschwund

EU-Absurdistan: Wir alle wissen wie unverzichtbar Sanktionen heutzutage sind. Besonders wenn es um die Errichtung als auch um den Erhalt und die Verfestigung von zeitgemäßen Feindbildern geht. Ganz dringend benötigt man Feindbilder, sofern man seiner eigenen Bevölkerung außer Ausbeutung, Repression und moralischer Degeneration nichts mehr zu bieten hat und ihr auch nicht mehr über den Weg trauen kann. Da gelten Feindbilder als veritabler und unverzichtbarer Ersatz für eigene Fähigkeiten. Das ist eine universelle Erscheinung und macht auch vor ideologischen Blöcken nicht halt, die aber bitte nicht als Folge davon missinterpretiert werden sollten. Wir wissen es: Hass kann doch so viel bewirken.

Besonders gut können wir dieses Problem derzeit in den USA beobachten, wo die neue Führung bei der Feindauswahl noch immer etwas wankelmütig ist. Donald Trump hat sich für die USA noch nicht eindeutig genug auf neue Feinde eingeschossen. Das war ein Kardinalfehler, denn die allzeit auf Feindbilder angewiesenen Medien haben zum Dank für dieses Versäumnis sogleich ihn als Person zum neuen Feindbild aufgewertet. Das kommt jetzt noch nicht so gut, aber alle Welt schießt schon mal auf Trump, zuvorderst die lokalen Medien. Die Folgen dieser Fehlsch(l)üsse sind noch gar nicht absehbar, könnten sich aber im ungünstigsten Fall zu einem großen internen Debakel auswachsen.

Diesbezüglich ist die EU um einiges weiter. Sie lässt generell keine Luft an ihre mühsam aufgeblasenen Feindbilder kommen, um ja nicht selbst in eine ähnliche Bredouille zu geraten wie jetzt der arme Donald Trump’el aus Übersee. Inzwischen hat sich, dank der vorherigen Direktive aus den USA, das Sanktionopoly zwischen der EU und Russland ganz prächtig entwickelt. Kaum etwas, was nicht irgendwie gegenseitig sanktioniert würde. Auch die EU kann nunmehr in weiten Teilen ihren Käse behalten, weil die Russen den nicht mehr reinlassen. Hier beim Feindsender mehr dazu: Lawrow nennt Bedingung für Ende der Sanktionen gegen EU … [Sputnik]. Will sagen, die Sanktionen funktionieren beidseitig reibungslos und das ist ja gut so.

Jetzt kommt ein weiterer Schwierigkeitsgrad hinzu. Es ist offensichtlich, dass Russland allein dieses Minsker Abkommen nicht umgesetzt bekommt, das bemerken die Leute langsam und stellen unangenehme Fragen. Das macht aber nix, um so entschiedener bleiben dann die Sanktionen in Kraft, eben auch beidseitig. Da ist es immer wieder schön, wenn man weiß, dass die Ukra-Faschisten in Kiew alle Mittel und Wege kennen, dass dieses Sanktionopoly nicht ohne sie abgebrochen wird. Im Zweifel ballern sie halt auf ein paar Wohngebiete im Donezk und jammern dann über die nicht enden wollende Gewalt durch die Russen. Die EU ist mit diesen werblichen Maßnahmen ganz zufrieden und unterstützt Kiew hierin auch nach Kräften. So muss sie sich keine große Mühe bei der weiteren Begründung der Sanktionen machen.

Sollte jetzt aber Kiew mal die Munition ausgehen, um solche explosiven Maßnahmen zur Vertiefung des Ost-West-Grabens aufrecht zu halten, stünde es schlecht um das Feindbild Putin oder Russalnd, ohne welches wir nicht mehr leben und schon gar nicht sterben können. Der Hass könnte verfliegen und die Leute sich zurecht fragen, warum denn so ein Blödsinn überhaupt sein soll. Damit genau das nicht passiert, muss an weiteren Themen gearbeitet werden, die eiskalt und ausschließlich der Feind zu verantworten hat.

Exakt aus diesem Grund rechnen wir mit der alsbaldigen Einberufung einer Sonderkommission. Selbige sollte das bereits feststehende Ergebnis zum Polareisschwund korrekt erforschen und dann ideologisch bereinigt kommunizieren. Wir kennen das Ergebnis bereits exklusiv: “Putin wars“! Die Findungskommission muss nur noch die Begründungen optimieren und aufschreiben warum das so ist. Da wird es kaum ausreichen nur monoton darauf zu verweisen, dass Putin mit Marsmännchen redet. Es muss schon etwas glaubwürdigeres dabei herumkommen, wie beispielsweise, dass Wasserdampf immer dazu neigt an kalten Flächen zu kondensieren. Und mal ehrlich, wer ist nicht von der Eiseskälte der Russen überzeugt? Dies UN-Menschen, die auf diese perfide Weise jetzt alles Wasser dieser Welt an sich kondensieren lassen wollen.

Abgesehen davon wissen wir ja auch schon seit geraumer Zeit, dass Russland auf unser Öl unter dem Polareis scharf ist. Genau deshalb macht nämlich Putin zur Zeit das Eis da weg. Dann ist die Exploration um einiges billiger. So etwas würden unsere Freunde, die Amerikaner niemals machen. Ergo, bitte merken: “Putin ist böse“.

Warum es ohne Sanktionen nicht funktionieren kann

Zur Spaltung der Menschheit in passende Blöcke ist nichts absurd genug. Schachtentscheidend dabei ist nur, dass man seine eigenen Leute dazu bewegen kann, sich exakt diesem mühevoll aufgebauten Feindleitbild anzuschließen. Noch wichtiger, die Bereitschaft der Masse muss wachsen, sich dafür auch den Schädel einschlagen zu lassen zu wollen. Was die Leute besser nicht wissen sollten ist die blöde Kleinigkeit, dass diejenigen, die die Feindbilder mühevoll aufbauen, nicht mit an die Front ziehen. Sie werden später noch dringend benötigt, um nach dem großen Schlachten erneut unter Tränen “Nie wieder Krieg” zu säuseln.

Die noch viel wichtigere Verwendung dieser Figuren besteht darin, über lange Zeiträume erneut passende Feindbilder aufbauen. Das muss sein, damit auch die kommende Generation fein im Würgegriff der Herrschaft verbleibt. Sie zittern wie Espenlaub, dass ihnen ja kein Fauxpas unterläuft, wie dem Donald Trump, der mit einem diffusen Feindbild angetreten ist. Also gewöhnen wir uns schon mal daran, der Polareisschwund nebst der gesamten Klimakatastrophe ist von Putin zu verantworten. Deshalb werden wir auf ganz lange Sicht die Sanktionen gegen Russland nicht aufheben können … außer wir gewinnen die Schlacht oder er gibt freiwillig die Kontrolle übe das russische Finanzsystem auf. Und vergessen wir jetzt bitte nicht “Angst zu haben“! Nur so sind wir alle empfängliche genug für die Anweisungen der eigenen Regierung. Ein Hoch auf Mutti Merkel, bei der man nicht weiß, ob sie mit allen Wassern gewaschen ist oder nur zu heiß gebadet wurde.