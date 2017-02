Dank Rechtsbankrott eiligst zurück zur Wehrpflicht

BRDigung: Beide in der Überschrift angerissenen Themen darf man durchaus als Reizthemen begreifen. Die Diskussion um die Wiedereinführung der Wehrpflicht ist gerade frisch entbrannt. Dafür gibt es kaum vernünftige Gründe und auch mit Blick auf die zukünftige Ausrichtung der Bundeswehr ist die Wehrpflicht überaus umstritten. Das wird erst dann um einiges verständlicher, wenn man diese Gemeinschaftsaufgabe sinnvoll mit einem sauberen “Rechtsbankrott” in Verbindung bringt, den wir bereits zum zentralen Element der Republik gemacht haben.

So war es vor wenigen Tagen der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg, der die Wiedereinführung der Wehrpflicht forderte. Das alles vor dem Hintergrund der Debatte um mehr Verteidigungsanstrengungen der europäischen Nato-Partner. “Die wachsende Verantwortung Deutschlands als internationaler Akteur muss mit einer Vorbildfunktion bei der Verteidigungsfähigkeit einhergehen“, sagte er. “Dazu gehört auch die Wiedereinführung der Wehrpflicht.” Oder anders gesagt, es muss jetzt erheblich mehr Kapital und auch Humankapital in den Ring geworfen werden. Letzteres gehört übrigens zu den nachwachsenden Rohstoffen.

Hatte man vor Jahren die Wehrpflicht ausgesetzt, um gegen ordentliche Bezahlung vornehmlich sozial schwache Schichten für Kriegsspiele und gewerbliches Sterben begeistern zu können, erwies sich diese Planung mehr oder minder als totaler Flop. Gerne hätte man an dieser Stelle mit den USA und Großbritannien gleichgezogen, die ihre Armeen nach der gerade skizzierten Philosophie aufgestellt haben.

Das Niveau des deutschen Kanonenfutters war offenbar noch nicht weit genug gesunken, um die Kasernen mit der begehrten Billigvariante Menschenmaterial füllen zu können. Die weitere, nicht offen kommunizierte Intention, war der vermehrte Einsatz der Soldat|innen in aller Welt. Dies, um bei den Raubzügen der NATO nicht außen vorstehen zu müssen. Wie es sich für eine gut funktionierende Räuberbande gehört, darf man auch bei illegalen Einsätzen nicht kneifen. Allein die Deklaration als “humanitäre Mission“, kann die Rechtswidrigkeit gegenüber dem Grundgesetz nicht wirklich vollends verdecken. Willigkeit und Gehorsam des Menschenmaterials ist die eine Seite, die bereits überwundene Rechtsstaatlichkeit die Kehrseite.

Kombiniert man diese weniger guten Begleitumstände mit so einer Art Rechtsinfarkt oder auch Rechtsbankrott, ist das alles gar nicht mehr so problematisch. Wir müssen dabei lediglich anerkennen, dass sich die Rechtsstaatlichkeit in weiten Teilen bereits verabschiedet hat. Vielleicht sollten wir dazu einmal die Definition des Rechtsbankrott von Gerhard Köbler … [Wikipedia] bemühen, die nicht nur Aufschluss über das Wesen dieser Vokabel gibt, nein, man könnte sie gar als Ist-Beschreibung der aktuellen Bananenrepublik Deutschland (BRD) durchgehen lassen:

„Rechtsbankrott ist das Unvermögen einer Rechtsordnung, den Rechtsunterworfenen Recht zu verschaffen. Eine Einrichtung, insbesondere eine Rechtseinrichtung offenbart beispielsweise Rechtsbankrott, wenn sie Lügner an die Spitze gelangen lässt, Schmierer zu Schriftführern macht, Betrüger zu Kassieren, Fälscher zu Protokollanten, Hochstapler zu Beisitzern und Erpresser zur Rechtsaufsicht. Eine Besserung verspricht unter solchen Umständen allein die vollständige Rückkehr zu allgemein anerkannten Werten (z.B. Wahrheit, Freiheit) und Rechtsgrundsätzen (z.B. pacta sunt servanda, Willkürverbot, Wettbewerb usw.)“.

Auf diese Weise erschließt sich erheblich schneller, weshalb und vor allem warum, wir alsbald wieder bei der Wehrpflicht enden werden. Es finden sich einfach zu wenig Freiwillige, um sich in den aberwitzigen Einsätzen einer Regierung verheizen zu lassen, die ums Verrecken den Räuber-Kollegen von der NATO (Nord Atlantische Terror Organisation) in nichts nachstehen möchte. Ganz im Gegenteil, wenn man in dieser verbrecherischen Vereinigung eine Führungsposition anstrebt, muss man auch mit gutem Beispiel vorangehen. Gutes Beispiel heißt in diesem Fall, ordentlich Kanonenfutter springen lassen. Und wenn es eben nicht freiwillig kommt, dann braucht man dafür wieder die Wehrpflicht. Über die Völkerrechtswidrigkeit diverser Bundeswehreinsätze braucht man gar nicht diskutieren, die ist gegeben.

Geschichtswiederholungen sind die Normalität

Da also das Recht ernstlich im Begriff ist sich einmal mehr auf lange Zeit zu verabschieden (das passiert in Deutschland offenbar häufiger), darf man von einem ausgewachsenen Rechtsbankrott sprechen. Selbstverständlich hört das in der Regierung niemand gern. Das war aber auch im Dritten Reich schon so. Deshalb wissen wir aus Erfahrung, dass ein Rechtsbankrott gar nicht von der aktuell handelnden Regierung erkannt werden kann. Das geht erst Jahrzehnte später, im Wege irgendeiner geschichtlichen Aufarbeitung, besonders gut mit einer freundlichen Siegerjustiz.

Wer nun Eins + Eins + NATO + USA + EU + Wehretat – knapper Kasse … genau berechnet, kommt schnell zu einem glasklaren Ergebnis. Nämlich, dass die Wehrpflicht in Kombination mit dem Rechtsbankrott eine wunderbare Lösung für die vorherige Formel darstellt. Natürlich wird am Ende dieser Zeit nicht gesungen werden: “Deutschland Deutschland über alles“. Nein, die modifizierte Variante lautet “Europa Europa über alles in der Welt“! Es kommt aber annähernd auf dasselbe raus. Nur sieht es nicht so unverschämt aus, wenn man im größeren NATO-Raubritterverbund unterwegs ist. Dort kann man sich allzeit gegenseitig der Rechtmäßigkeit seines militärischen Treibens versichern.

Man darf den Vorgang auf eine Kurzformel schrumpfen. Die lautet dann: Wo NATO oder USA randalieren, dort ist das Völkerrecht. Da wo der Feind oder Putin sein UN-Wesen treibt, da ist das UN-Recht zuhause. Demzufolge wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis die Wehrpflicht wiederkommt. Vermutlich irgendwann nach der Wahl im Herbst 2017. Schließlich kann man sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor der Wahl gesagt wurde, auch nach der Wahl noch gilt … O-Ton Angela Merkel.