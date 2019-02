Krieg nach Maas: Deutschlands erster Klimakrieg

UN-Sicherheitsrat: Kaum ist Deutschland mal wieder im Sicherheitsrat vertreten, kommen sogleich die extraterrestrischen Maas-Männchen um die Ecke geschwebt. Es war ein ziemlich bizarrer Auftritt dieser amtlichen, bundesdeutschen Witzfigur mit dem roten SPD-Mützchen. Im Sicherheitsrat wird bekanntlich nur über Krieg und Frieden verhandelt. Damit war das Thema der Rede mehr oder minder fix vorgegeben, nur der „Feind“ stand eben noch nicht fest. Da hat sich Heiko Maas inzwischen festgelegt und wollte nun die ganze Welt auf seine frisch erkannte Feindeslinie einschwören.

Dank der sich zumeist gegenseitig blockierenden Vetomächte bleibt es überwiegend friedlich. Solange, bis der ein oder andere gelangweilte Player den Ballermann eigenmächtig in die Hand nimmt und nach Belieben die kleinen Racker ruiniert, die nicht nach den imperialen Pfeifen tanzen wollen. Insoweit hat sich der kleine Heiko ganz genial aus der Affäre gezogen, indem er den „Klimawandel“ zum Feind der Menschheit erklärte. Dem gilt es jetzt den Garaus zu machen. Dafür will sich Deutschland vermehrt einsetzen. Er ließ dabei allerdings offen, ob Deutschland auch schon über entsprechende Klimawaffen verfügt.

Maas-geschneiderte Auseinandersetzungen

Das alles tat seiner Kampfes-Lust keinen Abbruch. In einem Aufguss referierte er weiter, das der Wandel des Klimas der ideale Nährboden für Terrorismus sei. Vermutlich meinte er den „Meinungsterrorismus“, mit dem besonders er und die SPD in Deutschland seit der GroKo zu kämpfen haben. Allerhand Zensurgesetzgebung hat er noch als Justizminister auf den Weg gebracht. Zwar konnte er intern den Erzenkel Gabriel bezüglich des Außenministerpostens galant ausstechen und wohl auch einige andere SPD-Terroristen hart niederhalten, aber genutzt hat es ihm wenig. Seine Beliebtheitswerte wollen einfach nicht aus dem Keller kommen. Das, trotz vermehrtem CO2 in er Luft und der reichhaltigen medialen Düngung.

Entsprechend würdigt ihn die auch die zweite deutsche Propagandaanstalt: Außenminister im Sicherheitsrat – Maas: Klimawandel bedroht Sicherheit … [ZDF]. In der Kurzzusammenfassung mag man sagen, dass es ihm wichtig ist, bei künftigen Kriegen das Wetter mehr zu berücksichtigen. Das dürfte für alle Zuhörer im UN-Sicherheitsrat ein absolutes Novum gewesen sein. Der maas’sche Mini-Wüstenfuchs wird es noch aus Rommels Zeiten wissen, wie wichtig es ist, unbehelligt von einer Oase zur nächsten zu kommen. Und um den Grünen noch die Butter vom Brot zu holen, kann man das auch mit einer ökologischen Kriegsfürhung in Zusammenhang bringen.

Oh Gott, er meint den Weltfrieden

An dieser Stelle wird gar noch mehr Panik geschürt: Maas warnt vor Gefahren des Klimawandels für den Weltfrieden … [DIE•FÄLLT mit Maas-Video]. Das ist alles ganz großes Kino für ganz kleine, bedeutungsschwere Leute. Naja, vielleicht sollte man sich doch lieber mal mit den Obdachlosen in Deutschland befassen oder der grassierenden Altersarmut diesseits aller Grenzen. Nur damit kann man eben keine Kriege führen und auch international keine Aufmerksamkeitspunkte erheischen. Fehlt vielleicht noch der Hinweis auf den „Kampf gegen den Hunger“, als neues Kampfgebiet fürs Militär. Soweit man genügend Bomben in eine vom Hunger befallene Region wirft, wird es dort garantiert keinen Hunger mehr geben. Was macht die Welt … mitsamt Deutschland und seinem kleinen Maas-Männchen eigentlich dermaßen verkehrt, dass sein Auftritt in New York eher an eine gut sortierte Kindergartenaufführung erinnert?