AKK bekennt sich zu Nazi-Methoden der CDU

Deutsch Absurdistan: Die äußerst agile Annegrätsche Knarre-Krampenhauer, oder so ähnlich, ist pädagogisch überaus versiert. Bereits im Lehramtsstudium hat sie gelernt, dass man mit Schmuddelkindern nicht spielt. Wichtiger noch, zu viele unterschiedliche Meinungen versauen das wohl geplante Ergebnis. Diesem Schulwissen, welches über Generationen gehegt und gepflegt wurde, ist sie bis heute treu geblieben. Deshalb kann sie locker mal die großen Jungs aus der eigenen Partei in den Senkel stellen. Zumindest dann, wenn die nicht artig sind oder womöglich gar auf die dümmliche Idee kommen, dass demokratisches Verhalten bedeutet, sich „ungenehmigt“ mit allen möglichen Menschen anderer politischer Auffassung auszutauschen.

Letzteres geht natürlich gar nicht, denn nach den alten und neuen Doktrin ist es zur Spaltung der Gesellschaft unbedingt vonnöten, zumindest mit einer Partei, ums Verrecken nicht zu reden. Formal geht die Spaltung selbstverständlich von der AfD aus, das weiß doch jedes Kind. Die Altparteien setzen dies nur in die Tat um, weil die AfD selbst dafür zu schwach ist. Das ist quasi die postmoderne Form der Demokratie, die keine anderen Meinungen mehr zulassen kann. Aber Ausgrenzung und Boykott sind wahrlich keine Erfindungen der CDU, allenthalben von den Alt-Nazis geerbt.

Und täglich grüßt das Murmeltier

Spötter behaupten gar, dass dieses System eine Wiederholung der SED sei, nur diesmal eben mit einem „K“ wie kapitatlistisch statt dem überholten „S“ davor. Ist es natürlich nicht, es ist alles sehr viel bunter, freier und schöner in der neuen Einheitspartei. In diesem Fall ist es parteiübergreifender Nonsens … ähm … Konsens (mit Ausnahme der AfD), auf den sich alle „Altparteien“ verständigt haben, der AfD diesen feinen schwarzen Peter zuzuschieben.

Zur Historie der AfD muss man folgendes Wissen. Eine Mehrzahl der heutigen Mitglieder sind quasi die Nazis aus der CDU, denen es dort unter Merkel zu langweilig wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die CDU bereits als Sammelstelle der Nazis hervorgetan und auch lange Zeit behaupten können. Selbiges galt für allerhand Stasis nach der Wende. Dass mögen die von der CDU heute alles gar nicht mehr so gerne hören. Aber wen interessiert schon Geschichte. Für die Kids langweilige Soße. In Zeiten der geplanten „Gesellschaftsspaltung“ ist es wichtig die eine gegen die andere Seite auszuspielen und Kompromisse von vornherein unmöglich zu machen. Bestens indem man der jeweils anderen Seite Unlauterkeit oder irgendeine Form des „Populismus“ unterstellt, weil das inzwischen ganz schlimm ist.

Wir können Nazi-Methoden nicht der AfD überlassen

Links- und Liberalpopulismus bereiten heute keinerlei Problem, das ist im Rahmen der „Kapitalistischen Einheitspartei Deutschland“ alles wunderbar abgedeckt. Was wir auf internationaler Ebene gerade mit Russland veranstalten, können wir getrost auf nationaler Ebene mit der AfD machen. Letztlich sind ja Putin und AfD eigentlich ein und dieselbe Schose. Exakt das ist heute akzeptiert und innerhalb der Parlamente gepflegter Spalt-Ton. Es fehlen nur noch die bereits seitens der EU in Planung befindlichen Umerziehungslager für eben diese Leute von der AfD. Dann sind wir wieder da wo Adolf auch schon mal war. Diesmal allerdings immer noch ohne „KZ“ (Kompetenzzentren). Jetzt machen wir wirklich alles richtig, sodass es garantiert nicht die Falschen trifft, so wie im Dritten Reich.

Wichtig ist lediglich, diese korrekte und harte Ausgrenzung als pädagogisch sinnvoll hinzustellen und erbittert durchzuhalten. Ähnlich penetrant rüberzukommen, wie die SPD mit der Nahles und ihrer „Auf die Fresse“ Parole. Die Zeiten der 80er und 90er Jahre, in denen Toleranz das Gebot der Stunde war, passt nicht mehr in die zur Diktatur umzugestaltende „Pseudo-Demokratie“. Das hat auch die „A-Krampe“ von der CDU hervorragend blitzgemerkt. Dass die Menschen hier rein gar nichts mehr peilen, hat nichts zu bedeuten. Im Gegenteil, das ist alles voll im Plan. Dafür haben wir ja die Politik, die darüber wacht, dass sich die Gesellschaft nicht gegen wohlmeinende Politik und Politiker verbündet. Bisschen Schwund im Volk, wegen verfehlter Politik kann man eher hinnehmen, als den Schwund auch nur eines Politikers.

Merkel legt dezent nach

In diesem Kontext muss man auch Merkels neuerliche Ansage verstehen: Merkel fordert Abgrenzung von Rechtsextremismus … [Der LÜGEL]. Der „Extremismus“ ist nur wegen der populistischen Wirkung drangehängt. Wenn man weiß aus welcher Ecke die vermeintlichen Nazis einst gekrochen kamen, hat sie in diesem Punkt völlig recht. Sie muss zumindest versuchen die Reinwaschung der CDU irgendwie in Szene zu setzen. Glauben kann es kaum noch wer. Bei den Wahlen hätten die CDU die Nazis schon gerne wieder in der Urne. Leider gibt es in der Partei immer noch Leute, trotz der „KED“, die sich zu „ihrem Rechts sein“ bekennen und damit eher Wechselkandidaten zur AfD sind, um der bereits erwähnten Gesellschaftsspaltung wirklich gerecht zu werden. Merkel weiß sehr genau, warum sie lieber mit einer Einheitspartei auskommen möchte, als sich auch noch die unterschiedlichsten Meinungen von ihr völlig unbequemen Leuten anzuhören.