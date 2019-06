Thilo Sarrazin: Der Ausschluss unter Ausschluss

B-kloppt: Statt endlich mal ein Exempel für die ganze Replik zu statuieren, zu zeigen wie Sozialdemokratie heute in der Realität funktioniert, der nächste Ausschluss. Diesmal zunächst der Ausschluss der Öffentlichkeit. Dabei hatte sich die gaffende Menge bereits auf allen digitalen Marktplätzen versammelt, um der standesgemäßen wie öffentlichen Hinrichtung des Ketzers und Parteischädlings Thilo Sarrazin beizuwohnen. Er sollte nun endlich im dritten Anlauf nach allen Regeln der SPD-Parteikunst exkommuniziert und entsorgt werden. Die angesagte Hinrichtung, in Form eines Parteiausschlusses, für Sachverhalte die der SPD unangenehmen sind, soll im Hinterzimmer ohne Öffentlichkeit zelebriert werden.

Ergo kneift die SPD-Führungsriege ein weiteres Mal, wie hier berichtet wird: SPD verhandelt Sarrazin-Ausschluss … [TAZ]. Sie scheut die Öffentlichkeit. Vermutlich, damit niemand die Stümper des Parteivorstandes bei ihrem miesen Hinrichtungshandwerk beobachten kann. An Peinlichkeiten hat die SPD in den letzten Jahren sicher schon genug zu bieten, da käme es doch auf diesen Sarrazin-Patzer mehr oder weniger gar nicht an. Warum macht die SPD überhaupt so einen Aufriss?

Der Sarrazin schreibt immer Bücher, mit deren Inhalt die SPD unzufrieden. Das letzte nannte sich: „Feindliche Übernahme“. Und weil sich Sarrazins Bücher zu jeder Zeit besser verkaufen als säömtliche SPD-Sauerbier-Partei-Programme, sind die SPD Granden angesichts der Verkaufszahlen immer fürchterlich grantig. Wenn also wer der SPD-Führung den Schneid abkauft und indirekt den Eindruck erweckt, auch die Basis könnte anders denken als der Vorstand, dann ist Schluss mit Lustig. Genau die Situation haben wir aktuell wieder, beim dritten Hinrichtungsversuch.

Wie kann Sarrazin abermals entkommen?

Wir haben uns mal ein wenig umgesehen und festgestellt, dass die „GroKo“ seit Jahren der ganze Stolz der SPD ist. In dieser Allianz kann sie sich nach wie vor den ungehemmten „Arbeiter- und Bauernverrat“ durchziehen. Das, obgleich sie inzwischen eher eine Splitter- denn eine Volkspartei ist. Solange „Muttis Segen“ drüber schwebt, ist das so. Das ist auch der Grund warum sowohl die Union als auch die SPD Neuwahlen scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Man möchte das letzte Wahlergebnis zur Abwahl der GroKo 2017 so lange nutzen, bis gar nichts mehr geht.

Jetzt hat Übermutter Merkel allerdings ihr eigenes Ende bereits für 2021 angekündigt, soweit das nicht gelogen ist und sie dann „alternativlos“ verlängert. Wir vermuten, dass Sarrazin und Merkel längst eine Geheimvereinbarung … unter „Ausschluss der Öffentlichkeit“ unterzeichnet haben, wonach eine persönliche Koalition der Beiden ein hartes Umsatzziel hat. Demnach liegt Sarrazins Fluchtweg, gemeinsam mit der Merkel, im ebenso alternativlosen Kommerz. Wenn erstmal beide weggetreten sind, können sie um so enthemmter den Bücherwald aufforsten und ihre eigenen Setzlinge dort unterbringen.

So eine Koproduktion könnte der Kassenreißer des Jahrzehnts werden. Dagegen dürften „Mein Kampf“ als auch die „Mao-Bibel“ vollends im Nichts verdampfen. In der „Glaskugel“ schimmerte uns ein schmaler Rücken des „Alternativlos-Verlag“ durch, der sich wie folgt las: „Abschaffen richtig schaffen“. Vermutlich die ultimative Kombi aus den Bestsellern der beiden Starr-Autoren. Demnach werden Sarrazin und Merkel einen gemeinsamen „Führer“ für den Weg zum Untergang Deutschlands erarbeiten. Diesmal mit genauen Wegbeschreibungen und Handlungsanleitungen, wie „Deutschland“ historisch und handwerklich korrekt abzuschaffen ist. Und deshalb wird wohl auch der Ausschluss der Öffentlichkeit, vom Ausschluss des Sarrazin aus der SPD, den Ausschluss des Ausschlusses des Sarrazin aus eben der Partei bedeuten. Interessant, dass bei soviel Ausschlussmöglichkeiten kein Ausschluss möglich ist, sondern allzeit nur ein Ausschuss dabei herumkommt. Da kann man mal mit ansehen, was Parteien alles nicht leisten können.