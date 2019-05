Deutschland mausert sich zum Apartheid-Regime

BRDigung: Es gibt mal wieder Grund zum Feiern, um richtig die Korken knallen zu lassen. Grund: immer mehr Gastronomiebetriebe beteiligen sich an der Ausgrenzung politisch Andersdenkender. Jetzt auch ein kulinarischer Edelpuff aus Berlin, das „Bocca di Bacco“. Auch sie möchten keine üblen Gestalten mehr bewirten, die eben nicht so hipp sind und oder politisch nicht ganz „auf Linie“. Die Zeiten, als es nur ums „Portmonee“ ging sind längst vorbei, heute muss auch die politische Gesinnung für den Restaurantbesuch passend sein.

Das ist ein echter Fortschritt gegenüber der bisherigen Nazi-Republik, in der man sich einfach viel zu tolerant gegenüber Meinungen gab, die so nicht „en vogue“ waren und damit nicht ins Bild passten. Vielleicht ist es in diesem Fall auch nur ein Werbegag, von dem man sich erhofft, dass er zeitgemäß und absatzfördernd greift. So überschlagen sich denn auch die Medien vor lauter Lobhudelei und Enthusiasmus für dieses beherzte Engagement der Ausgrenzung. Einige Beispiele dazu gefällig? Hier und hier und hier und da.

Wenn man sich nicht versteht, kann man nicht kommunizieren

Nach dem Motto, wenn wir mit denen schon nicht reden, dann macht es auch gar keinen Sinn sie zu bewirten, da wir sie mangels Kommunikation sowieso nicht verstehen wollen. Und so können die dann auch ihre Meinungen ganz für sich allein behalten. Das ist ganz fein, denn exakt so funktioniert die modern(d)e deutsche Demokratie. Das war auch unter Adolf nicht sonderlich anders, nur hatte man damals andere Zielgruppen für die Ausgrenzung und ging noch etwas rabiater zur Sache. Aber letzteres kann ja noch werden, wenn man da an die Fähigkeiten der „Merkeljugend“ denkt.

Wie das funktioniert, wenn man mit Intoleranz Intoleranz bekämpft, ist noch nicht so ganz klar. Aber um das zu perfektionieren, wird es sicher irgendwann wieder einen totalitären Staat brauchen, denn sonst sind die „Braunen“ einfach nicht wegzubringen. Im Gegenteil, sie vermehren sich wegen der Wahlen in den Parlamenten noch immer wie die Karnickel. Naja, vielleicht braucht es auch einfach nur ein neues Volk, wie es Brecht seinerzeit schon der Regierung empgahl? Wer weiß das schon. Macht aber auch nix, denn wichtiger ist derzeit, dass der IQ weiter nach unten gedrückt werden werden muss. Das scheint ebenfalls eine geeignete Maßnahme zu sein hier voranzukommen. Letzteres erklärt vielleicht, warum man dem „braunen Ungeist“ intellektuell nicht mehr beikommt. Dann wird es immer logischer dass man auf solche Kampfmaßnahmen setzen muss.

Apartheid ist modern

In jedem Fall macht damit die Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft „fürs Gute“ und für Geläuterte sehr große Fortschritte. Am Ende sollen eben die übrig bleiben, die noch nutzbringend in dieser spannenden Zeit, im Rahmen der Massen-Nutzmenschhaltung, verwertet werden können. Alle andren müssen da langsam aber sicher aussortiert werden. Da sind „die Braunen“ eine hervorragende Übung. Die klassische Apartheid wurde dadurch geprägt, dass es die „Neger“ traf. Das darf man heute logischerweise nicht mehr sagen, weil das diskriminierend ist. Aber Schwarze oder Farbige geht schon noch.

Die moderne Apartheid weist regionale Spezialitäten auf. In Südafrika beispielsweise sind aktuell die Weißen betroffen und werden regelmäßig einfach so abgeschlachtet. Das ist aber in Ordnung und die EU oder UN müssen da nicht intervenieren. Vermutlich, weil es einfach nur eine historische Retourkutsche ist und somit weiter nichts zu bedeuten hat. Russland und Australien gewähren den Buren ja schon Asyl, da können wir wegsehen, weil wir schon hinlänglich mit der Integration Afrikas in die EU befasst sind. Auch dabei stören „die Braunen“ uentwegt.

Was macht Deutschland zum Apartheid-Regime?

Ähnlich schlägt die Apartheid in Israel zu. Dort trifft es, oh Wunder … „die Braunen“. Aber nennen wir sie lieber Palästinenser, damit das hier kein politisches Wirrwarr ergibt. Sie sind nur von der Hautfarbe etwas bräunlich, aber an dem aparten Umgang mit ihnen ändert das wenig. Israel zeigt, so ein Apartheid-Regime fängt immer klein an. Das ist im neuen Apartheid-Deutschland noch etwas anders gelagert. Da sind es jetzt „Weiße“ mit „brauner Gesinnung“, quasi eine ble „Gesinnungsrasse“. Und weil das so ist, muss diese neue Apartheid wohl gut sein, zumindest für Deutschland. Warum sollten wir eigentlich auch aus der Geschichte lernen? Jahrtausende des Dialogs haben schon nichts gebracht, außer wiederkehrend Mord und Totschlag. Naja, das können wir zukünftig natürlich auch ohne Dialog haben … man kann sich ja auch schweigend die Schädel einschlagen. Hauptsache wir durchbrechen nicht die altbewährten Prinzipien der Ausgrenzung.

Das schlimmste, was der deutschen Demokratie, die eigentlich gar nicht so richtig eine ist, sondern nur eine indirekte, passieren könnte, wäre, den braunpolitischen Gegner stellen zu müssen. Das mit dem IQ hatten wir schon weiter oben. Deshalb reicht es dafür leider nicht mehr, nicht mal im Bundestag, schade. Aber Ausgrenzung, Schweigegelübde, Verweigerung an allen Stellen und stille Spaltung der Gesellschaft sind schon angemessen, um langfristig selbst Dummdeutschland wieder in Flamen aufgehen zu lassen. Man muss die Braunen nicht mögen, aber sie ausgerechnet mit „braunen Methoden“ bekämpfen zu wollen ist wirklich nicht die hellste Idee. Man hört es aus der Ferne sanft säuseln, wie Merkel ihrer Jugend in Berlin beherzt zuruft: „Wir schaffen das“! Wie wäre es eigentlich mit der Entwicklung eigener Konzepte zur Problembewältigung, anstatt immer nur geistige Anleihen bei Adolf zu nehmen, um diese dann billigst umzudrehen?