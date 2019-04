Beschließen Putin und Kim „nukleare Teilhabe“?

Bloddy-Rostock: Im Kontext der Berichterstattung sind sich die Medien überwiegend einig. Wenn sich zwei Schurken treffen, kann dabei nichts gescheites herauskommen. Wenn sich allerdings 29 Schurken und Schwerverbrecher treffen, wie bei NATO-Gipfeln üblich, dann wird es produktiv und konstruktiv. Infolgedessen muss man über etwaige Wertigkeiten gar nicht so sehr nachdenken. Den hiesigen Mainstream in Kürze zusammengefasst, könnte man sagen: „das Treffen von Putin und Kim war belanglos“. Selbst wenn das Gegenteil davon der Fall gewesen wäre, hätte der Mainstream es nicht berichtet. Schließlich geht das nicht mit den hier zu pflegenden Feindbildern zusammen.

Deshalb sind bestimmte Formulierungen immer wieder nett zu lesen. Bei einem der größten Promoter und wohl auch Verpflichtetem der „Atlantikbrücke“ kann man dann sowas lesen: „Russlands Präsident Wladimir Putin ist berüchtigt dafür, seine Gesprächspartner warten zu lassen“. Oh Gott was für ein schlimmer Finger, möchte man meinen. Merkel muss für denselben Zweck eigens Regierungsmaschinen sabotieren. Oder sowas: „Am Mittwoch hatte Kim mit seinem gepanzerten Sonderzug die Grenze zwischen Nordkorea und Russland überquert“. Sollte man das als Hinweis darauf ansehen, das demokratische Führer|innen, wie die Merkel, sich ohne gepanzerte Limos ihren Wählern nähern? Wohl kaum! Es geht lediglich darum, „feindbildgerecht“ einen despektierlichen Ton zu wahren.

Ein weiteres nettes Beispiel dieser eleganten Sprachregelung: „Putin weiß, wie er sein Geld zusammenhalten kann, und er hat nichts davon übrig für Kim“. Dazu hätte man ebenso die Schwarze Null (Schäuble), als auch die Rote Null (Scholz) in der BRD befragen können. Daraus sollte man vermutlich rückschließen, dass der gutwillige Westen so viel Entwicklungshilfe nach Nordkorea schickt, dass es dem Volk dort sehr gut geht. Aber auch dem ist nicht so, der Westen ist durchgehend bemüht Nordkorea wirtschaftlich nachhaltig zu schaden, solange es nicht zu Kreuze kriecht. Warum soll denn Putin da freundlicher sein? Nur weil er nach hiesiger Lesart auch ein Schurke ist? Die Beispiele kann man hier gesammelt nachlesen: Kim Jong Un und Wladimir Putin • Danke für nichts … [Der LÜGEL]. Wobei der Titel selbst nicht minder wertend ist.

Nukleare Teilhabe ist zauberhaft

Das Konzept der großen „Leihbombe“ ist ja nicht neu. Vielleicht haben die beiden was vergleichbares bei ihrem Treffen erarbeitet. Das spart nordkoreanische Ressourcen und sichert den Russen entsprechenden Einfluss. Wer sich zum Thema „nukleare Teilhabe“ noch belesen muss, kann das an dieser Stelle tun. Wenn also die Russen den Nordkoreanern einen Satz A-Bomben leihen, wie die USA es mit Deutschland, Holland und Italien machen, damit diese Länder „garantierte, nukleare Erstschlagziele“ Russlands bleiben, dann kann Russland dasselbe Konzept doch auch mit Nordkorea verwirklichen, oder? Opferanoden kann man nie genug haben. Eine Umgehung des Atomwaffensperrvertrages kann das ja wohl nicht sein, weil das sonst so nicht stattfinden würde.

Mit etwas guten Willen kann sich China an dieser Lösung beteiligen, um den USA mal zu zeigen wie nukleare Teilhabe auch „multilateral“ funktionieren kann. Letztlich braucht die Welt doch nur eines: „Angst“ … um die Menschenmassen in Schach zu halten. Der Pöbel soll sich darüber im Klaren sein, dass die Elite bereit ist auch ohne die Massen von Mitessern den Planeten weiter ausbeuten zu wollen. Langfristig ist geplant die Massen vermehrt durch Roboter zu ersetzen, weil die besser programmierbar sind und im Ernstfall auch ohne Schaden einfach abgeschaltet werden können.

Nun, ganz soweit sind die Bots halt noch nicht. Aber eines Tages wird das ausgelutschte Humankapital völlig wertlos sein. Und genau bis zu diesem Zeitpunkt brauchen wir noch die weltweite „atomare Bedrohung“. Das wissen neben den NATO-Hanseln auch Putin und Kim nebst der Chinesen und alle anderen Pappnasen die über vergleichbares Mordwerkzeug heutzutage noch so gebieten. Und deshalb reicht zur Aufrechterhaltung einer „vernünftigen Bedrohungslage“ auch die ökonomisch sinnvollere nukleare Teilhabe. Soviel Intelligenz sollte man doch den Führern dieser Welt bei ihrer Lobbyarbeit zutrauen.