Russische „Weltuntergangsmaschine“ ist Goldesel westlicher Rüstungsindustrie

Gefängnisplanet Erde: Es ist hinlänglich bekannt, dass wir ohne Angst, Schrecken, Mord und Totschlag, als Menschheit nicht die geringste Überlebenschance haben … mit sicherlich auch nicht. Zuvorderst ist allerdings noch viel wichtiger, diesen Umstand auskömmlich zu “monetarisieren“. Immerhin hängt davon das noch sehr viel wichtigere Überleben unserer “Rüstungsindustrie” ab. Ohne diese wiederum hätten wir gar keine Chance auf Selbstvernichtung, die heute allgemein anerkannt als Grundvoraussetzung für unser Überleben gilt.

Leider mangelt es noch immer an adäquaten außerirdischen Bedrohungen, sodass wir nach wie vor gezwungen sind uns als Menschengruppen gegenseitig zu bedrohen. Lange Zeit gerieten die Rüstungsetats ins Stocken, weil man vor lauter Wende, Ostblockzusammenbruch und ganz neuer Perspektiven vergaß sich weiter auskömmlich zu bedrohen. Diese Unterlassungssünden sollen jetzt schnellstmöglich kompensiert werden. Ergo besinnt man sich wieder auf diese goldige Geldmaschine und beginnt abermals die so wichtigen Feindschaften anzuheizen und zu pflegen, damit die Überlebensumsätze für die Rüstungsindustrie wieder richtig zu sprudeln beginnen.

Große Rüstungsetats brauchen große Bedrohungen

Ausnahmsweise gibt es aus dieser Quelle eine ansatzweise korrekte Schilderung der Umstände, was sicherlich auch einem Zufall geschuldet sein kann. Russischer Atom-Torpedo ❖ Putins rätselhafte “Weltuntergangsmaschine” … [SpeiGel auf Linie]. Ganz entscheidend dabei ist die völlig neue Bedrohungslage. Die ist so groß, so riesig, so schrecklich und so vernichtend, dass die Menschen jetzt ganz große Anstrengungen unternehmen müssen selbiger wieder Herr zu werden. Da wird es nicht reichen einfach mal mit den Russen einen Wodka saufen zu gehen! Nein, die Menschheit muss wieder einmal bei der Rüstungsindustrie zu Kreuze kriechen! Diese hingebungsvoll anbeten und unbegrenzt den Opferstock befüllen, damit die einen noch viel größeren Schrecken erfindet. Sonst ist es mal wieder schlecht ums Überleben der Menschheit bestellt.

Der Spiegel-Artikel offenbart die kalte Logik dahinter. Wenn also die Bedrohung noch nicht wirklich so real ist, die Kassen der Rüstungsindustrie aber einen Mangel anzeigen, dann muss man die Torpedo-Mücke … [Sputnik] solange medial aufblasen, bis auch ein hochbegabter US-Präsident an die Vernichtungskraft dieser Mücke glaubt. Dann ist der logischerweise sehr viel schneller bereit den Geldtransport in Richtung Rüstungsindustrie wieder auskömmlich zu autorisieren. So tatsächlich bereits geschehen, selbst wenn dies nicht explizit auf ein russisches Mücken-Torpedo zurückzuführen ist. Trump unterschreibt größtes Militärbudget aller Zeiten … [Sputnik]. Mal ehrlich! Sowas würde ohne Putin gar nicht funktionieren. Da stellt sich die Frage, in welchem Umfang die US-Rüstungsindustrie den Waldimir schmiert, damit der immer wieder den bösen russischen Bären macht.

Was ist das wichtigste in diesem Spiel

Sicher doch. Das Fußvolk muss die Bedrohung ernst nehmen und weiterhin huldvoll die Schnauze halten, damit die Rüstungsindustrie in Ruhe etwas zur Sicherung des Friedens unternehmen kann. Die Verwendung solcher Monsterbeträge für soziale Projekte wiederum muss ein Tabu bleiben. Hunger und Elend auszuschalten, als häufigste Ursache für UN-Frieden auf diesem Planeten, ist immer nur ein Phantasie-Projekt von unrealistischen Träumern. Faktisch und praktisch können wir uns das nicht leisten. Zu groß die Gefahr, das zu viel Geld in die falschen Hände geriete.

Demnach können wir heute feststellen: die Welt funktioniert nach wie vor in ihrer guten alten Ordnung. Die Hälfte der Menschheit darf sich dafür krummlegen, dass 42 Superreiche (war die Zahl nicht der Sinn des Lebens) über dasselbe Vermögen verfügen wie sie selbst. Die wiederum sind, anders als die Hälfte der Menschheit, auch mächtig in der Rüstungsindustrie für den Frieden engagiert. Sogar autonom operierende Tötungsvollautomaten … [qpress] sind bereits in der Entwicklung. Was für ein Zufall! Das ist nur folgerichtig, denn wenn irgendwann mehr als dreiviertel der Menschheit so ausgeplündert ist, müssen die Automaten ihre Herrchen vor den Übergriffigkeiten der Armen schützen. Nur gut das die Armen diese Technik dann bereits längst bezahlt haben.

Das alles ist eine humanitäre Meisterleistung, die sich vermutlich keine andere auch nur ansatzweise intelligente Spezies leisten würde. Glückwunsch! Wenn wir das noch ein wenig steigern … bevor wir zu echtem Bewusstsein kommen … könnte das Ende der Menschheit vielleicht doch noch der Lohn dafür sein. Dazu müssen wir eigentlich nur weitermachen wie bisher und Merkel ruft uns ermunternd zu: Wir schaffen das!