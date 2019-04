SPD sattelt totes Spitzenpferd für EU-Rennen

B-Rüssel: An sich ist es ohnehi®n nur ein beklemmendes Schaulaufen für die Massen, denn das EU-Parlament hat am Ende rein gar nichts zu vermelden. Da wird regelmäßig nur so getan als ob. Aber als Stimmungsbarometer für die nationalen Granden eignet sich das teure Dauer-Debakel in Brüssel durchaus. Mit seinen 705 Abgeordneten für die Legislatur 2019-2024 rangiert es unmittelabar nach dem Bundestag mit derzeit 709 Abgeordneten (einschließlich Frauen-, Überhang- und Deko-Mandaten). Die Anzahl der Abgeordneten gilt unter der Hand als Maßstab für den Demokratisierungsgrad einer Nation. Nur China hat da mit zirka 3.000 Abgeordneten (kann man nicht genau bestimmen) noch mehr als Deutschland.

Somit dürfte schnell klar sein, dass das EU-Parlament, den Zahlen nach, das drittwichtigste Parlament auf diesem Planeten ist. Jeder Beobachter muss anerkennen, dass das Rennen um die Mandate ein ernstzunehmendes Schaulaufen … [Der Lügel] ist. Gerade Parteien mit klaren Abstiegstendenzen, wie derzeit die SPD, dürfen solche Großveranstaltungen aus PR-Gründen nicht auslassen. Die Tatsache, dass in der Regel nur abgehalftertes Personal ins EU-Parlament entsandt wird, sollte hier nicht weiter bewertet werden. Vielfach werden die EU-Posten auch als Belohnungspositionen für verbrannte Parteigestalten auf nationaler Ebene ausgelobt.

So klappt das auch ganz gut mit dem gegenseitigen Händewaschen, ohne das wer den Vorwurf von Korruption in den Raum stellen darf. Dieser Beschiss ist also zutiefst legal und hat Tradition. Und wenn jetzt seitens der SPD der tote Spitzengaul, Martin Schulz, nochmals liebevoll aufgesattelt wird, dann sicher nicht grundlos. Eher in dem klaren Wissen, dass er auch als bereits stark verwesender politischer Leichnam noch über die EU-Ziellinie kommt. Im Zweifel wird ihn die Bundes-SPD auch auf der Barre noch über diese Linie schleifen. Letztlich geht es hier nur um dessen Belohnung für treue Dienste. Am Rande auch ein wenig um die sichere Entfernung aus der hiesigen SPD-Landschaft und Einflusssphäre.

Was motiviert den Dorf-Schulzen aus Würselen

Manchem mag es etwas makaber vorkommen, wenn die SPD politisch tote Zugpferde, wie den Schulz, noch einmal ins Rennen schicken. Aber viel schicker kann man so einen Trauerkloß gar nicht entsorgen. Zwar könnte er aufgrund seiner Vermögenssituation längst in Frührente gehen, aber für gewöhnlich bekommen Sozialdemokraten den Hals nie so richtig voll. Vielfach leiden die seit ihrer Kindheit unter chronischem Geldmangel. Das EU-Parlament, ist anders als der Bundestag, die glücklichere Fügung, um für sich persönlich des beschriebenen Traumas einmal grundlegend zu entledigen, das weiß selbst der Schulz längst aus Erfahrung.

Das sieht dann im direkten Vergleich folgendermaßen aus. Die Abgeordnetenentschädigung des Bundestages beträgt seit dem 1. Juli 2018 monatlich 9.780,28 Euro … kann man hier nachlesen. Die Zulagen und weitere Schmerzensgelder und Bespaßungspauschalen fallen im Bundestag nicht so üppig aus. Die Grundvergütung bei der EU fällt zwar mit 8.000 Euro zwar etwas bescheidener aus, dafür kann der feine Herr aber pro Sitzungstag gut und gerne 304,00 Euro abgreifen. Darin hat Schulz bereits einschlägige Erfahrungen, weshalb es ihn als politischen Leichnam vermutlich wieder zur EU-drängen dürfte. Ferner darf er dort noch rund 4.300 Euro pro Monat für ein Büro ausgeben und weitere 21.000 Euro für privates Unterhaltungspersonal. So einen Luxus gibt es nur bei der EU.

Da wird sehr schnell klar, wie motiviert hier alle Beteiligten sind, den politisch bereits verwesten Schulz nochmals in geisterhafter Gestalt durch die Lande galoppieren zu lassen. Auf dass er sein finales und üppigen Gnadenbrot (die Steuerzahlerkost) in den heiligen EU-Stallungen in Empfang nehmen möge. Vermutlich mit dem innigen Wunsch verbunden, dass er der SPD mit seinen gescheiterten Programmen nie wieder auf den Senkel gehen möge.