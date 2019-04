Und täglich uriniert das Murmeltier ans AfD-Eck

Ich bin kein AfD Anhänger, damit das von Anfang an klar ist. Funktionäre wie der Thüringer Fraktionschef Björn Höcke, der Bundestagsabgeordneten Thomas Seitz, der sächsischen Landtagsabgeordneten Jörg Urban und der Brandenburger AfD-Fraktionsvorsitzende Andreas Kalbitz machen aus ihrer Rechtsextremen Gesinnung keinen Hehl. Sie schaden den vielen ehrlichen, engagierten und konservativen Kräften in der Partei. Extremismus allerdings ist eine rote Linie und darf nicht als Mittel der politischen Auseinandersetzung dienen. Das ist der Hauptgrund, weshalb ich mich nicht mit der AfD identifizieren kann.

Aber der (rechte) „Flügel“ ist nur ein Teil dieser Partei. Die plumpen Angriffe auf die AfD sind hingegen oft undifferenziert. So drängt man einfach alle Mitglieder und Sympathisanten pauschal in die rechte Ecke: ABGESTEMPELT und fertig! Man muss nur laut genug „Nazi“ schreien, dann braucht man sich nicht mit den vielen Argumenten auseinanderzusetzen. Leider ist die AfD derzeit die einzige Partei, die auch einmal Dinge beim Namen nennt, die die anderen Parteien oft wie ein heißes Eisen anfassen oder lieber ganz unter den Tisch kehren. Ausgerechnet eine Linke, Sahra Wagenknecht, bringt es bei einem der Themen auf den Punkt: „Wer jeden, der eine differenzierte Sicht auf Migration einfordert, in die Nazi-Ecke stellt, begreift nicht, dass er genau damit die rechten Parteien stärkt“.

Offensichtliche Ungerechtigkeit kommt nicht gut an

Viele Menschen fühlten sich durch solche Debatten verächtlich gemacht. Und wenn man ihnen immer wieder einredet, dass sie mit ihrer Meinung „rassistisch“ seien, dann identifizieren sie sich irgendwann damit und wählen aus Wut tatsächlich AfD. Außerdem ist es „eine große Lüge“, dass Armut in der Dritten Welt durch die Förderung von Migration zu bekämpfen ist. Das Gegenteil ist der Fall,“ sagte Wagenknecht. Das Problem der etablierten Parteien ist ganz einfach! Wer Demokratie will, muss auch die AfD aushalten. Die politischen Eliten der Alt-Parteien sind sich nämlich zumindest in einem Punkt einig. Sie alle lehnen die AfD ab, ohne sich mit deren Argumenten auseinanderzusetzen. Wer für die AfD ist, steht eben auf der falschen Seite und wird stigmatisiert. Dies, obwohl viele nur mit der Politik der Regierungsparteien nicht einverstanden sind und nach neuer Orientierung suchen, die die anderen Parteien nicht bieten können.

In den letzten Wochen ist mal wieder eine der vielen Kampagnen gegen die AfD in Gange, um die Partei mittels fragwürdiger Spenden zu diffamieren. Vorverurteilungen finden hier fast täglich statt. Was für mutmaßliche Täter gilt, nämlich die Unschuldsvermutung, gilt für die AfD seit ihrer Gründung nicht. Gehandelt wird nach dem Motto: „Immer fleißig Dreck werfen, irgendetwas wird schon hängen bleiben“. Doch wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen. 1987 kam der ehemalige Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP), wegen der Flick-Zuwendungen und anderer Parteispenden, vor Gericht und wurde wegen Steuerhinterziehung zu einer Geldstrafe verurteilt. Helmut Kohl (CDU) weigerte sich, am Ende seiner Kanzlerschaft, die Namen dubioser Spender zu nennen und berief sich auf sein gegebenes Ehrenwort.

Ehrenwort und tradierter Parteienklüngel

So einfach war das: „Ehrenwort bricht Recht“! Schließlich nahm er die Namen der Spender mit ins Grab, wobei nicht mal klar ist, ob es die Spender jemals gab, oder ob die Gelder noch aus der Flick-Affäre stammten und in schwarzen Kassen gebunkert wurden. Auch die SPD musste 2006 wegen der Wuppertaler Parteispendenaffäre eine Strafe von rund 770.000 Euro zahlen. Man könnte die Aufzählung weiter fortsetzen, nehme man die vielen Verstöße gegen das Parteispenden-Gesetz hinzu, die regelmäßig unter „abgeordnetenwatch.de“ veröffentlicht werden. Eine weiße Weste haben die bürgerlichen Parteien also keinesfalls. Es scheint aus Sicht der etablierten Parteien der einfachste Weg zu sein, eine stärker werdende AfD, auf diese Weise, einfach klein zu halten.

Eine andere Farce findet im Bundestag seit Monaten statt. Die Wahl zur/zum Vizepräsidenten des Bundestages gerät für die AfD-Fraktion zum Wettlauf zwischen Hase und Igel. Jeder Partei steht die Position eines Vizepräsidenten zu. Nur der AfD verweigern die etablierten Parteien dieses Amt und damit verbundene Einsichten. Auch im dritten Anlauf ist jetzt die AfD-Politikerin Harder-Kühnel, bei der Wahl zur Vizepräsidentin des Parlaments, gescheitert. Das ist kein Ausdruck von Demokratie. Das erinnert eher an kleine dumme Kinder, die im Sandkasten nicht miteinander spielen wollen, weil das eine Kind anders ist.

Demokratie ja, aber nur für die Richtigen

Wenn der Deutsche Bundestag alle Teile des deutschen Volkes repräsentieren soll, muss er auch alle Teile zulassen, solange diese demokratisch gewählt sind. Was unsere Volksverdreher hier abziehen ist ein lächerliches Schmierentheater unterster Kategorie. Schon eingangs habe ich meine Haltung zu Extremismus dargelegt und klar gemacht, dass dieser nicht zu tolerieren ist. Wenn man also der AfD extremistische Tendenzen, einzelner Mitglieder vorwirft, muss man das auch bei den Linken und Grünen tun. Denn die relativieren offen oder hinter vorgehaltener Hand, Aktionen des schwarzen Blocks beim G20-Gipfel in Hamburg oder der Besetzer der Baumhäuser im Hambacher Forst. Beschönigend nennt man sie dort „Aktivisten“. Auch der Auftritt linksextremer Bands, beim Konzert #wirsindmehr in Chemnitz, ist kein Ausdruck von Distanz zu Extremismus und hier gilt gleiches auch für Teile der SPD.

Die AfD ist ein politisches Gegengewicht, insbesondere zu den Linken und Grünen in unserer Parteienlandschaft. Demokratie heißt, um die besten Ideen zu ringen. Dazu gehört eine ehrliche politische Auseinandersetzung anstelle des überheblichen Würgegriffs. Diffamierung hat dort nichts zu suchen. Wichtig ist, WOFÜR eine Partei steht und nicht WOGEGEN sie sich definiert. Kümmert euch endlich um die wahren Probleme und Herausforderungen, vor denen Deutschland steht, statt euch mit euch selbst zu beschäftigen und den politischen Gegner zu diskreditieren. Ich halte den Wähler für schlau genug, dass er weiß, wo er bei den nächsten Wahlen sein Kreuz macht. Wer die AfD in die Opferrolle drängt, muss sich also nicht wundern, wenn sie am Ende die Stimmen derer bekommt, die das Gebaren um die AfD ungerecht und unehrlich empfinden.