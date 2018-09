So kann Spaltung & Bürgerkrieg in der BRD gelingen

BRDigung: Wir leben in einer spannenden Zeit, die von einer inzwischen gut sichtbaren Spaltung der Gesellschaft dominiert wird. Das schafft Spielraum, um den Staat dergestalt umzubauen, dass er zum Schutz gegen Rechts alsbald in eine linke Diktatur verwandelt wird. Die regierungsamtliche Beteiligung daran ist unverkennbar. Zumindest wenn ein amtierender Bundespräsident sich dazu herablässt mit satten linken Hasstexten gegen rechten Hass protestieren zu wollen. Das ist nicht minder genial, als mit roher Gewalt gegen rohe Gewalt vorzugehen. Da der Bundes-Grüßaugust einer für alle sein soll, muss man sein Vorgehen als starkes Signal werten, dass jetzt alle Bürger „par ordre du mufti“ links zu sein haben.

Ein so schneller Wandel der Gesellschaft konnte sich bislang nur im Bundestag vollziehen und abbilden. Mit Ausnahme der AfD, ist unter der Reichstagskuppel inzwischen (unter Muttis Protektorat) alles geschlossen links. Da sind die Bürger draußen im Ländle, mit ihrer ewigen links/rechts Phantasie völlig ins Hintertreffen geraten. Man hat ihnen offiziell bis heute noch nicht verkündet, dass CDU/CSU nebst FDP und SPD/Grünen jetzt einheitlich sozialistische Züge annehmen. Nur Sahra Wagenknecht, von der ehemaligen SED, ist jetzt auf dem politischen Karussell soweit nach links abgedrängt worden, dass sie inzwischen als Erste unvermittelt ganz rechts wieder rauskommt. Aber Sahra ist ohnehin eine Ausnahmepolitikerin, die sich so schnell nicht kaputtspielen lässt und immer wieder für #Aufstehen aufsteht.

Düstere Perspektiven für die Herde

Das alles spricht sehr dafür, dass wir vielleicht doch recht bald einen Gewaltstaat bekommen. Sicher wünschen sich den weder die Linken, noch die Rechten, aber sie lassen sich wunderbar für die Umsetzung dieses Plans instrumentalisieren, sodass es am Ende doch noch so kommen kann. Mit den richtigen Stichworten versehen, sind sie jederzeit bereit sich gegenseitig die Schädel anzuschlagen. Diese Gunst der Stunde ist der Merkel-Junta nicht verborgen geblieben. Entscheidend ist doch lediglich, dass sie sich gewalttätig und übel genug an die Wäsche gehen, sodass der Staat dann mit seinem Gewaltmonopol als Retter in der Not auftrumpfen kann. Bedauerlicherweise wird das dann aufgrund der aggressiven Massen (Linksradikale, Liberalradikale und Rechtsradikale) natürlich mit weiteren Entrechtungen der Menschen einhergehen müssen, weil sich die Regierung einfach nicht auf das Volk verlassen kann. Sowas kommt ja nicht das erste Mal vor.

Zwischenetappe dürfte sein, diesen Landstrich soweit zu „denationalisieren“, dass er als Verwaltungsbezirk einer kaum mehr greifbaren EU dann gänzlich mit dem Knüppel befriedet und für höhere Weihen vorbereitet werden kann. Die Weltgemeinschaft (UN) hat bereits vor Jahren erkannt, dass gerade die Deutschen stark zur Selbstdezimierung neigen. Um nun langfristig eine ordnungsgemäße und profitable Bewirtschaftung der Flächen innerhalb der EU zu gewährleisten (Stichwort Nutzmenschhaltung), braucht es logischerweise alsbald eine Ersatzbevölkerung. Das Programm dazu läuft schon und kann auch nicht einfach so angehalten werden, nur weil einige Irren hier der Meinung sind, sie könnten ihren „Selbstgenozid auch noch selbst gestalten„. Nein, das läuft so nicht und wird niemals Muttis Segen finden.

Noch mehr Gewalt schaffen, ganz ohne Waffen

Stattdessen kann man aber forcieren, dass sich die, die schon länger hier leben, ab sofort verstärkt gegenseitig an die Gurgel springen. Die Spaltung funktioniert ja schon nahezu perfekt. Das lenkt ab und lässt das Ziel schneller näherrücken. Derweil deklariert man die bisherigen Neuansiedlungen nach wie vor als Flüchtlinge und Asylbewerber. Das es sich aber bereits um Siedler handelt, kann man daraus ableiten, dass fast 100 Prozent aller abgelehnten Asylbewerber eben nicht ausgewiesen/abgeschoben, sondern geduldet und alimentiert werden. Das sind die Feinheiten.

Auch bei den Flüchtlingen wird ursächlich von Integration und nicht von Rückkehr gesprochen. Aber Vorsicht, die nüchterne Feststellung und Zusammenfassung der unschwer zu beobachtenden Umstände dürfte aus Sicht der aktuellen Regierung natürlich schon wieder rechtsradikales Gedankengut sein. Immer daran denken, Wahrheit ist nur das, was Bundeskanzlerin Angela Merkel vom Stapel lässt. Wer sich ihren Wahrheiten widersetzt der fliegt. Als nächster vermutlich der Hans-Georg Maaßen, weil er einen 5 Sekunden Tumult zwischen irgendwem und zwei Migranten, nicht allgemein als schwere Hetzjagden (beachte den Plural) anerkennen will. Zu klären wäre noch, ob unter so neuen Bewertungsgesichtspunkten nicht der zugrundeliegende Mord (nur Totschlag) an dem Daniel H. womöglich zu einem Massenmord entwickeln ließe. Nur zwecks Ausbalancierung der Maaßstäbe. Denn Merkel ist das Volk und die Macht ist mit ihr! Mal sehen, wann der Bundespräsident der qpress-Redaktion für das Bündel dieser bahnbrechende Erkenntnis einen Eimer voll „Schweinesahne Fischfilet“ zukommen lässt.

Schwere Instrumentalisierung

Nun kann man füglich darüber sinnieren, welche politische Richtung was genau instrumentalisiert. Aber ein wunderbarer Beleg dafür, dass inzwischen so ziemlich alle Hemmungen fallen, also die Spaltung wie geplant voranschreitet, ist der nachfolgende Streifen. Oder hat inzwischen irgendwer von der Regierung gehört: „Leute redet friedlich und vernünftig miteinander“! Nein, zunächst heißt es, Rechts kriegt erst mal verbal auf die Fresse … das ist ausgegebene regierungsamtliche Devise und rechts ist eben alles was nicht links genug ist, Basta! Besorge Bürger kann es nicht geben, allenthalben besorgte Regierungen. Und das geht sogar an Stellen, wo man aus Gründen der Pietät, der Moral und Ethik eher mal den Mund hielte, selbst wenn der Verdacht einer Instrumentalisierung bestünde. Aber die Schranken sind jetzt halt weg, das lässt auf mehr Gewalt hoffen.

Es spricht ein Vater der durch “refugees welcome“ seinen Sohn verlor.Heute in Schweinfurt bei der Demo "Kandel ist überall'. Hört und seht selbst, welche Zustände in Bayern herrschen. Ein Drittel der Gegendemo waren Asylanten, die uns anbrüllten: “Nazis raus“. Die anderen: gewerkschaftlich organisierte Linke und Antifa mit Sonnenbrille und schwarzen Kapuzen über dem Kopf. Die standen mit Trillerpfeifen direkt neben uns. Die bayrische Polizei ließ die unerträglichen Störer unserer Kundgebung ohne einzuschreiten gewähren. Gepostet von Karl-Heinz Doberneck am Samstag, 8. September 2018

#WirSind

Den vorherigen Streifen muss man also nicht weiter kommentieren, der ist selbstredend. Nur zum besseren Verständnis, es ist eine Veranstaltung aus der Reihe „Kandel ist überall“, diesmal in Schweinfurt und es referiert der Vater eines jungen Mannes, der durch die Gewalt eines Ausländers ums Leben kam. Sicherlich wären die Emotionen und die Anteilnahme des hier lautstark zu vernehmenden Entnazifizierungstruppe ganz anders ausgefallen, wäre beispielsweise ein Asylbeweber oder Flüchtling von einer deutschen Straßenbahn überfahren worden.

Falls aktuell noch jemand Orientierungsprobleme in diesem postmodernen #WirSind Gewirr hat, haben wir an dieser Stelle noch ein wenig Aufklärung zu bieten. In einem Schnellcheck darf man das dann wie folgt kulminieren:

#WirSindMehr 💩 der linke Protest gegen Nazis.

#WirSindNochMehr 🇩🇪 der ®echte Protest gegen Linksfaschisten.

#WirSindNichtMehr ✝️ die stimm- und sinnlosen Toten, wegen der

#WirSindBlöd 🌈 sich die beiden ersten Gruppen besser in dieser vereinigten

Am Ende könnte es im Land der verwesenden Dichter und Denker (Cogito ergo sum) vielleicht bald heißen: „Ich dachte, also war ich!“, denn mit dem „Sein“ wird es von Tag zu Tag komplizierter, einfach weil die Politik keine menschlichen Lösungen in einem von ihr selbst geschaffenen Nutzmensch-Umfeld mehr anzubieten hat. Beeindruckend, wie kurz und wenig reflektierend gutmenschlich angehauchte Menschen das auch noch goutieren und sich doch lieber für einen „gelebten Wahnsinn“ instrumentalisieren lassen. Vom „Genderbrei“ bis zur erzwungenen Gleichheit aller noch so unterschiedlichen Menschen reicht inzwischen der zur Schau gestellte Individuations-Beseitigungswille, der aber jeweils sehr individuell dekoriert vorgetagen wird.

Das einzige was wir jetzt nicht brauchen, ist Vernunft

Die neue Einfalt (Einheitlichkeit) soll die sogenannte Vielfalt sein? Ja, Orwell lässt Grüßen: „Unwissenheit ist Stärke“. Das hört sich so interessant und spannend an, wie endlich im heisenbergschen Nebel enden zu dürfen. Da gibt es keine Gegensätze mehr, keine Spannungen, keine Bewegung, keine Regung, keine Farbe, eben nur den heisenbergschen Nebel. So wie man das für den schnelleren Profit bereits aus der Hühner-, Schweine- und Rindermassenhaltung kennt. Das muss doch auch mit dem Menschen möglich sein, oder? Was also sollte daran, bezogen auf unsere Gesellschaft, erstrebenswert sein? Die Vielfalt ist und bleibt bunt, einzigartig und eben nicht „heisenbergsch vernebelt“.

Alles Fortkommen der Menschheit ist bislang genau diesen Gegensätzen geschuldet und nicht dem heisenbergschen Nebel. Jetzt wollen uns die Massen-Nutzmenschhalter, vertreten durch das Merkel-Regime, doch final ihre Werte vorführen. Sie bereiten das demnächst anstehende harte Durchgreifen gegen die uneinsichtigen Menschen vor. Genau dafür brauchen wir jetzt #WirSindMehr und #WirSindNochMehr! Lasst euch spalten, schlachtet euch gegenseitig ab und den überlebenden Rest wird eine besorgte Merkel-Regierung dann schon fürsorglich und widerstandslos in den heisenbergschen Nebelstall der Nutzmenschhaltung knüppeln. Willkommen auf der „Farm der Tiere Nutzmenschen“.