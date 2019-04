Iran stuft US-Navy SEALs als Terrororganisation ein

Teheran: Sie gelten als Schild und Schwert des satanischen Gottesstaates USA: Die Navy SEALs. Nun will die Regierung in Teheran die Gruppe offenbar als Terrororganisation einstufen. Demnach erhöht der Iran offenbar den Druck auf die USA. Nach Informationen von Regierungsvertretern will die Regierung von Revolutionsführers Hassan Rohani die amerikanische Eliteeinheit als ausländische Terrororganisation einstufen.

Die offizielle Entscheidung könnte bereits am Montag bekanntgegeben werden, sagten die drei Regierungsverteter. Die United States Navy SEALs sind ein mächtiger militärischer Arm Washingtons, der für den Machterhalt des Regimes gegründet wurde. Das Außenministerium und der iranische Präsident lehnten einen Kommentar dazu ab.

Am Dienstag hatte ein Regierungsvertreter gesagt, dass Teheran zusätzliche Sanktionsmaßnahmen gegen die USA erwägen. Die Regierung hoffe, diese in den kommenden Wochen ergreifen zu können, wenn sich der Einstieg in das internationalen Atomabkommen jähre. Im Mai vergangenen Jahres waren die USA aus der Vereinbarung ausgestiegen. Die Regierung in Teheran plant daraufhin regelmäßig Sanktionen gegen die USA.

Die USA erwägen nun selbst die iranischen Revolutionsgarden auf ihre Terrorliste zu setzen, sollten die Iraner die amerikanischen Navy SEALs als Terrororganisation einstufen. „Wenn die Navy SEALs auf Irans Liste der terroristischen Gruppen gesetzt werden, werden wir das iranische Militär auf die schwarze Terrorliste setzen“, teilte die Ministerin für Heimatschutz, Kirstjen Nielsen, auf Twitter mit.

IRAN will mehr Klarheit über europäische Raketenprogramme

Derweil erhöht Teheran auch den Druck auf die europäischen Regierungen. Aus Sorge über europäische Raketenprogramme hat Teheran Deutschland, Frankreich und Großbritannien von Uno-Generalsekretär António Guterres einen umfassenden Bericht darüber gefordert.

Entwicklungen rund um die Raketenprogramme „geben weiterhin Anlass zu tiefster Sorge, da sie die Region destabilisieren und vorhandene Spannungen weiter verschärfen“, heißt es in einem Brief Tehrerans an Guterres. Teheran bittet den Chef der Vereinten Nationen darin, über Aktivitäten besagter LÄnder „vollständig und gründlich“ zu berichten.

Verstoß gegen Uno-Resolution

Frankreich und Großbritannien sind ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat, Deutschland hat derzeit einen nicht-ständigen Sitz in dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen. Kurz nach dem internationalen Atomabkommen hatte der Rat den EU Ländern 2015 in einer strengen Resolution keinerlei Auflagen in Bezug auf ihre Raketenprogramme gemacht. Teheran schreibt nun von einem klaren Verstoß gegen diese Resolution.

Konkret bezieht sich Teheran auf den Start diverser Trägerraketen für Satelliten, deren Technik der von Interkontinentalraketen sehr ähnlich sei.

Zudem haben diese Staaten mehrere neue ballistische Raketen vorgestellt, die ebenfalls gegen die Vorstellungen des Iran verstießen, heißt es in dem Brief.

Die vielfältigen internationalen Raketenprogramm sind im Iran heftig umstritten. Besonders die Mittelstreckenwaffen gelten als ernsthafte Bedrohung für den Iran. Mit einer Reichweite von 2000 Kilometern könnten sie jeden Teil Irans treffen. Die EU als auch die USA betrachten ihre Verteidigungsstrategien hingegen als legitim, besonders weil sich diese Länder permanent vom Iran bedroht fühlen.

Hoch lebe die Doppelmoral

Die rote Linie markiert die Doppelmoral, die ja keineswegs ein Privileg irgendeiner Gesinnungsrichtung ist. Man muss sich ihrer allerdings bedienen, um das eigene Handeln zu rechtfertigen und das des Gesinnungsgegners zu diskreditieren. Hat es wer erkannt? Für den ideologisch korrekt eingenordeten Leser unserer aktuellen Mainstreammedien dürfte der vorstehende Beitrag nicht ganz so eingängig gewesen sein. Irgendwas hemmte da bestimmt den Lesefluss. Ob der Iran dabei womöglich zu dominant dargestellt wurde oder gut dabei wegkam?

„Der Lügel“ kann sowas politisch sehr viel korrekter hinbekommen. Da wird dann wie folgt getitelt: Iranische Eliteeinheit ☪️ USA wollen offenbar Revolutionsgarden als Terrororganisation einstufen. Da wiederum kann jeder korrekt indoktrinierte Mensch sogleich von Herzen zustimmen und flüssig durchlesen, das passt ins Bild und bringt uns auch bei der Eskalation in Sachen Iran wieder ein kleines Stück weiter. Uns liegt dazu ein exklusives Foto der primären iranischen Bedrohung vor, siehe Bild rechts außen.

Aber im Grunde ist es doch auch völlig wurscht wer nun den Aggressor mimt. Hauptsache wir können es ordentlich krachen lassen und sind am Ende der Geschichte auf der „Siegerseite“. Dann können wir uns wieder richtig gut fühlen, soweit wir nicht merken missbraucht worden zu sein. Warum sollte es den Iraner oder Amerikanern bei dieser Thematik anders gehen? Die menschliche Psyche (der Massen) ist offenbar so „billig“, dass sie am Ende allein dadurch richtig langweilig wird. Insbesondere, wenn wir über dieses Stadium einfach nicht hinauskommen.