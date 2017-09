Französinnen mit Durchblick: „Merkel muss weg“

Kein Deut Schland: Inoffiziell verzweifelt Deutschland an Mutti. Offiziell sieht das logischerweise ganz anders aus. Die Staatspropaganda redet das Schlachtross schön und macht ihr ganz tolle Prognosen. Deshalb muss es medial genau andersrum sein. Das zeichnet eine funktionierende Propaganda aus. Demnach wollen die Deutschen nichts anderes als “Mutti”. Was ist eigentlich mit den vielfältigen Pfeifkonzerten, derer sich sich Angela Merkel bei nahezu all ihren neuerlichen Wahlkampfauftritten vergegenwärtigen darf?

Die Medien wissen Rat! Das sind alles nur von der AfD und sonstigem rechten Gesocks orchestrierte und inszenierte politische Störmanöver. Der gute Deutsche macht sowas einfach nicht, weil es unhöflich ist, jemand bei seiner Rede zu unterbrechen. Verschwiegen wird dabei, dass das Volk bei solchen Veranstaltungen planmäßig gar nicht zu Wort kommt. Es handelt sich also nicht um Dialoge, sondern um einseitige Monologe der Kanzlerin. Irrwitzigerweise scheint Merkel der Meinung zu sein, dass Widerspruch heutzutage seitens des Pöbels durch Applaus artikuliert wird, weshalb sie ganz gut ohne Beifall auskommt.

Soweit die etwas eigenwillige Vorstellung der Angela Merkel. Ihre ehemaligen Landsleute, die “Ossis“, sind besonders schlecht auf Sie zu sprechen. Dementsprechend hartnäckig sind sie bei den Pfeifkonzerten und den lautstarken “hau ab“-Rufen. So wie hier: Merkel in Sachsen … [YouTube]. Letzteres ist künstlerisch nicht besonders wertvoll, zumal es ein kurzes, abgehacktes und schrilles Stakkato ist. Kulturell stilsicher ließe sich das beispielsweise anhand der Melodie “Amazing Grace” viel besser verpacken und auch ein wenig in die Länge ziehen. Das bedeutet Stil und Kultur … kommt so aber leider auf den Merkel-Wahlveranstaltungen nicht vor.

Unseren Nachbarn, den Franzosen, besondere aber den Französinnen, sagt man hier viel mehr Geschmack nach. Sie sind sehr viel stilsicherer und selbst melodisch um einiges besser aufgestellt. In Zeiten der Globalisierung und des Zusammenwachsens der Europäer können wir ruhig mal unsere Nachbarinnen zu Wort kommen lassen. Das nachfolgende Hohelied der Merkelverehrung ist eine wunderschöne Hommage an Deutschlands “Stiefmutter der Nation“. Der Beitrag ist frisch, grundehrlich und kommt spürbar von Herzen. Das hätten die “Ossis” durchaus von dieser feschen Truppe lernen dürfen. Sicher wäre Merkel darob viel erfreuter gewesen.

Wer von diesen Mädels nicht genug kriegen kann, der möge sich an dieser Stelle noch mehr von ihnen reinpfeifen: Les Brigandes. Und wer immer noch nicht begriffen hat, dass das, was am 24. September hier in Deut’Schand abläuft, nur eine Abart moderner Spielkultur (Brot&Spiele) ist, der kann das hier nachlesen: Spielen fördert die Kompetenz … [Schnappfischkapitalismus]. Ergo müssen wir das ganze Elend tatsächlich spielerisch begreifen. Denn um eines geht es in diesem Zusammenhang mit Gewissheit nicht, um echte demokratische Beteiligung.

Noch mehr Demokratie spielen?

Wer in diesem Zusammenhang und zur After-Wahl-Party noch mal etwas anders spielen möchte, der kann sich hier schon mal warmlaufen: Beschwerde – Worum geht es hier? … [Bundestagswahlbeschwerde]. Aber Vorsicht, auch das Ergebnis dort ist dank der Parteibücher bei den Entscheidern schon recht vorhersehbar. Die möglichen Beschwerdestellen, der Bundestag und in der Folge das Bundesverfassungsgericht, also die gärtnernden Böcke, haben natürlich nur das Wohl des Staates im Auge und da muss das Volk leider draußen bleiben. Demzufolge ist von der Seite nicht damit zu rechnen, dass sie die Spielregeln infrage stellen. Nur gut, dass wir lediglich Demokratie spielen, sonst müsste man sich noch ernstlich aufregen und das kann niemand wollen.