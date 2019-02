Staatsfunk fühlt sich der „Gemeinheit“ verpflichtet

BRDigung: Sprache ist das wesentlichste Stilmittel einer erfolgreichen Propaganda. Diese Tatsache hat nicht erst der Altmeister der Propaganda, „die Schnauze“ aka „Joseph Goebbels“ herausgefunden. Diese unverzichtbare Weisheit hat sogar das Nazi-Regime, also das 12 Jahre währende „Tausendjährige Reich“ überleben können und feiert aktuell, unter 180° verdrehten Vorzeichen neue Urststände. Und was früher einmal die ach so verhasste Propaganda war, ist inzwischen unter dem liebreizenden Etikett „PR“ (Public Relation) aus dieser Asche wieder empor gekrochen.

Besagte „Staatsfunker“ in Ton und Bild haben bereits vor Jahren die erste „Gehirnwaschwelle“ zur Reinhaltung der „anständigen Propaganda“ erfolgreich lancieren können. Aus Gründen der Tarnung und Täuschung (unverzichtbare Stilmittel einer er-volks-orientierten Propaganda) wurde aus den so staatlich klingenden „Rundfunkgebühren“ der harmlosere „Rundfunkbeitrag“. Das hört sich so schön kuschelig nach Verein an und macht allein deshalb schon einen richtig freiwilligen Eindruck. Lediglich der Vollstreckungsapparat dahinter ist nach wie vor brutalst öffentlich-rechtlich. Wenn der Propaganda-Rezipient bei der Bezahlung seines Zwangs-Beitrages nicht spurt, kommt sogleich der Exekuter. Das braucht auch kein Gerichtsverfahren mehr, denn die „Landes-Funk-Behörden“ können sich die vollstreckbaren Titel selber stempeln.

Wenn doch die Staatsferne nicht immer so staatsnah wäre …

Eigentlich wären sie ja viel lieber ganz staatsfern, aber wenn das Geld nicht von alleine sprudeln will, gibt man sich halt ganz imperial und schickt die öffentlichen Häscher zwecks Inkasso. Nun, über diesen unschönen Part der Informations-Freiheits-Vollzugsanstalten reden die Staatsfunker auch nicht so gern. Nicht zuletzt, weil die „Beitragsverweigerer“ inzwischen längst ein massives Millionen-Heer ausmachen. Aber auch hier kann die Propaganda helfen. Denn was in ihr nicht vorkommt, dass gibt es eigentlich nicht. Und die richtig Harten, die kommen nicht in den Garten, sondern in den Schuldturm, denn soviel selbstgemachte Gebührenfreiheit bei der guten Propaganda aus ‚Schland kann man diesen geistig verirrten Menschlein nicht durchgehen lassen.

Um auch jeder-mann/-frau/-divers die Bezahlung dieses Beitrages zu versüßen, die gar keine technischen Voraussetzungen für den Empfang der Staatspropaganda haben, hat man sogleich die Verpflichtungsgrundlage nicht mehr auf die Technik, sondern auf die Wohnmöglichkeit umgerubelt. Geradezu so, als hätte jeder Mensch bereits ein selbstfunkendes Minarett in die Nachbarschaft. Damit ist jeder Mensch zur „Demokratie-Abgabe“ verpflichtet, der Inhaber einer Wohnung ist. Das erspart fachliche Debatten über ungewollte Empfängnisverhütung und -geräte, die zuvor über Jahrzehnte steter Zankapfel waren und den Gebührenhäschern einfach zu viel Arbeit machten. So intelligent kann man widerlichen Gesprächsstoff reduzieren. Auch das ist selbstverständlich ein Sieg der Sprache.

Das große „Mimimi“ der Staatsfunker

Selbstverständlich stellt diese böse Vorgeschichte eine schreckliche Vergangenheit und eine ernste Hypothek für die Zukunft dar. Es besteht also weiterer Handlungsbedarf, die Staatsfunker auch in Zukunft besonders gut aussehen zu lassen. Neben den unendlichen Schmerzensgeldern für die Verantwortlichen, braucht es für die Tarnung einige unverdächtige Sendungen, die das Wohlfühlzentrum im Hirn der Rezipienten stimulieren. Das alles muss unternommen werden, um das Image dieser 8 Mrd. Euro-Kaste geld- und goldglänzend zu halten. Auch das alles muss die Sprache leisten. Wenn die Staatsfunker nunmehr feststellen, dass sie sich der Gemeinheit verpflichtet sehen, wird das nicht reichen. Die Überheblichkeit gebietet noch ein „All“ davor. Erst so genial gepaart mit dem gemeinen Größenwahn, soll ein belast- und gangbarer Schuh daraus werden.

„Gemeinwohlmedium“ ist wohl das Gemeinste

Jetzt hat man für viel Beitragsgeld wohl eine ein 89-seitiges Propaganda-Papier beauftragt. Selbiges soll Wege aufzeigen, den Kampfbegriffen ihrer Gegner eine Sprache entgegenzusetzen, die offen unterschwellig ein positiveres Bild von der Staatspropaganda erzeugt. Genau dieses Papier soll zu dem Schluss kommen, dass „Gemeinwohlmedien“ der Schlachtruf der Zukunft ist, wenn man die breite Masse monetär dafür ausdrischt. Sicher, es gibt viele Menschen die brauchen es „medium“, um nicht daran zu verzweifeln. Aber „gemein“ und „wohl“ in der Art zu kombinieren ist natürlich die Sprachverwirrung in Perfektion. Ob die Aushöhlung der Sprache, nebst ihrer Sinnverdrehung auch ein harter Programmbestandteil des Staatsfunks ist. Vieles spricht dafür.

Und wenn es einst richtig ernst wird, dann kommt sogleich der Datenschutz um die Ecke, denn das besagte Strategiepapier kann selbstverständlich aus urheberrechtlichen Gründen nicht öffentlich gemacht werden. Aber mit Zwangsbeitragsgeldern, als öffentlich-rechtliche Institution geheime Strategiepapiere zur Unterwanderung der Massen in Auftrag geben, das geht schon. Nur gut, dass die Bedeutung der Vokabel „Doppelmoral“ heute niemand mehr kennt. Das ist auch eine Leistung sprachlich wohl durchdachter Propaganda.