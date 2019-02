Deutsche Autos Gefahr für globale Sicherheit

Waschen & Schminken: Für diese Aussage muss doch niemand auf Trump warten. Es vollends ausgereicht hierzulande einmal die Grünen zu befragen. Einerseits belegen die Dieselfahrverbote die Gefährlichkeit, besonders deutscher Autos und andererseits kommen durch selbige sehr viele Menschen weltweit ums Leben. Man kann sogar sagen, dass das Auto weltweit eine der veritabelsten Todesursachen überhaupt ist. Nimmt man weitere ideologische Überlegungen hinzu, könnte das Auto gar am Elend des Planeten schuld sein, ließe man die Grünen nur lange genug zum Thema referieren.

Und jetzt so eine Schlappe? Muss man sich einmal mehr aus den USA über die Gefährlichkeit deutscher Autos belehren lassen? Tatsächlich scheint es da gut begründete Zusammenhänge zu geben. Ob das hier vielleicht die Ursache ist: Drastische Zunahme der Zahl von Verkehrstoten in den USA … [DEKRA-Roadsafety]. Über 40.000 Verkehrstote im Jahre 2016 sprechen doch eine deutliche um nicht zu sagen deutsche Sprache, oder? Selbst bei den gewalttätigsten US-Militäroperationen der letzten Jahrzehnte sind nicht soviel Menschen ums Leben gekommen. Halt, Stopp … schon, da sind noch viel mehr Menschen verreckt, aber eben sehr viel weniger US-Soldaten. Nur letzteres zählt. Wir wollen ja dieser goldigen Truppe nicht ihren Schneid abkaufen.

Zu viel Tote die am Autoblech kleben

Selbst wenn man weiß, dass Trump zuweilen voll elektrisiert ist, wenn es um Kohle geht, muss man ihn schon mal ein wenig härter kritisieren, soweit uns Deutschen dies nach zwei vergeigten Weltkriegen bereits wieder erlaubt sein sollte. Denn diese über 40.000 Verkehrstoten in den USA ausschließlich oder überwiegend auf deutsche Autos zurückführen, ist vielleicht doch ein etwas grenzwertig und wenig wissenschaftlich. Wobei Deutschland selbstverständlich sehr viel Erfahrung mit generellen „Schuldübernahmen“ hat. Vielleicht war gerade das des Trump’els Motivation, ausgerechnet Deutschland hier mal wieder am Nasenring durch die Manege zu geleiten. Rein statistisch gibt es natürlich noch dreckigere und somit tödlichere Autos, wie man hier in Erfahrung bringen kann: Stickoxid-Emissionen der Dieselmotoren in der Kritik … [ADAC]. Schon klar, der ADAC ist natürlich befangen, weil der selbst das „Deutsch“im Namen führt. Aber „Schuldkomplex“ und „Büßertum“ gehen einfach viel besser zusammen, wenn „Deutsch“ drüber steht.

Zauberformel „Nationale Sicherheit“

Soweit man den bisherigen Sachvortrag zusammen nimmt, sollte man wirklich besser von einer „globalen Gefahr“ reden, die von deutschen Autos ausgeht. Auch das wäre mit Sicherheit voll im Sinne unserer Grünen. Umso mehr verwundert, dass die den Donald Trump nicht längst als ihren neuen Heiland verehren. Wer gewillt ist Deutschland bis auf seine Grundfeste zu ruinieren, der muss zwangsläufig ein Freund der Grünen sein. Bei so viel Übereinstimmung kann man garantiert über ein paar Differenzen zu anderen Themen hinwegsehen.

Nun, seit dieser trump’schen Ankündigung, aus Gründen der nationalen Sicherheit Einfuhrzölle auf deutsche Autos zu erheben, ist das Gezeter in der Schrott-Presse mächtig groß. Wie scheinheilig das alles ist, beweist dieser Artikel vom Lügel: Einstufung als Sicherheitsgefahr für die USA 🚙 Deutsche Autobauer verstehen die Welt nicht mehr. Dabei ist doch zweifelsfrei bewiesen wieviel Menschen immer wieder durch diese Blechdosen ihr Leben lassen.

Oder ob es tatsächlich nur das „relotiöse“ Verständnis der Lügel-Schreiberlinge ist, welches zu derlei entlarvenden Überschriften führt? Spötter und selbsternannte Kenner der Materie behaupten stumpf und steif, dass die nationale Sicherheit der USA dadurch weder faktisch noch theoretisch berührt sei. Dass das alles lediglich ein „Kunstgriff“ des US-Präsidenten ist, da er nur unter diesem Label, im Alleingang per Erlass, an der Zollschraube drehen kann. Aber woher sollen die Fachleute vom Lügel über dieses Geheimwissen verfügen? Da ist es viel schöner von aus den Wolken fallenden Autobauern zu berichten.