Plant US-Militär Krieg gegen den Hunger?

Bug Business: Er ist bereits seit gefühlten Ewigkeiten in aller Munde, aber niemand hat sich bislang da herangewagt. Der Krieg gegen den Hunger. Nach einer bislang noch geheimgehaltenen und völlig an den Haaren herbeigezogenen Studie des Pentagon, soll der Hunger angeblich eine weitaus größere Bedrohung für den Wohlstand einiger weniger die Menschheit darstellen, als der aktuell gerade zu bekämpfende (und überwiegend selbstgemachte) Terror. Neben einer schonungslosen Analyse, welche Waffensysteme für die Bekämpfung des Hungers in Betracht kommen, geht es darum, wann man die ersten vernichtende Militärschläge gegen selbigen führen kann. Der Hunger selbst, das gilt als gesichert, wird keinesfalls auf einen Angriff des US-Militärs lauern. Stattdessen wird er weiter, wie bisher auch, gnadenlos seine zahllosen Opfer heimsuchen und niederstrecken.

Der philosophische Grundstein dieser Überlegung ist die bahnbrechende Neubewertung von dem was man früher einmal als „Krieg“ bezeichnete. Den ist an sich schon lange tot, denn so etwas macht man heute einfach nicht mehr. Stattdessen sind es zumeist humanitäre Einsätze, Friedensmissionen, Befreiungen oder Schutzaufträge, die die Berufsmörder in der Neuzeit ausführen. Selbst der „Krieg gegen den Terror“ ist schon um einiges humaner geworden. Vielleicht auch nur deshalb, weil man niemals so genau weiß, auf welcher Seite das US-Militär dabei gerade steht. Mit der unzulässigen Frage danach rüttelt man allerdings an einem gut gehüteten Militärgeheimnis.

Obgleich es sich also bei dieser neuen Form der militärischen Betätigung nur um einen humanitären Einsatz handelt, klingt „Krieg gegen den Hunger“ natürlich aus Sicht PR-Industrie sehr viel martialischer und aufregender, zumal wir uns eine Rettung des Planeten in Gänze kaum noch leisten können. Auch die Söldner dürften sich dabei an gute alte Zeiten erinnert fühlen. Dazu wird er sich garantiert hervorragend vermarkten lassen, gerade unter sozialen Aspekten. Denkbar wären sogar vermehrte Segnungen der benötigten Waffensysteme durch den Vatikan. Warum sollte sich die Kirche in diesem Fall lumpen lassen, wenn es doch um den guten Zweck geht. Eine mögliche erste Amtshandlung kann sein, sämtliche Spendengelder, die zur Beseitigung des Hungers getätigt werden, unmittelbar in Richtung Militär und Rüstungsindustrie umzuleiten. Das wird jeder sofort einsehen, der begriffen hat, worum es bei der Sache wirklich geht.

Wie kann man dem Hunger zu Leibe rücken?

Da kann an dieser Stelle weitergeholfen werden. Welthunger-Index 2017 🍲 Wo der Kampf gegen Hunger erfolgreich ist – und wo nicht … [Handelsblatt]. Demnach kommen hier rund 12 Prozent der Menschheit (800 Mio.) für eine direkte Bekämpfung infrage. Das sind fast dreimal soviel wie die USA an Einwohnern hat. Wer grundlegend mit der Vorgehensweise des US-Militärs vertraut ist, der ahnt bereits in welche Richtung diese Strategen denken. Es ist wie mit Bakterien oder manch anderem Ungeziefer auch. Wenn man selbigen die Grundlage entzieht, ist es sehr schnell vorbei mit dem Elend.

Für das US-Militär ist das bestimmt keine neue Erkenntnis. Jeder Hund eines Militär-Kommandeurs weiß welche Pfründe es zu verteidigen gilt. Sie bomben nicht das erste Mal in Regionen, wo neben dem US Militär auch noch der Hunger wütet. Offensichtlich hat man rein beiläufig entsprechend positive Erfahrungen und Beobachtungen gemacht. Wenn man also großzügig die „Zweibeiner“ in diesen Regionen abräumt, ist zumeist, wie von Zauberhand, auch der Hunger verschwunden. Kurz um, man hat dem Elend und dem Hunger einfach die Grundlage entzogen. Das klingt jetzt fast schon so klinisch sauber wie bei unserer Pharmaindustrie daselbst.

Zeitplan für den Strategiewechsel

Es kann sein, dass der generelle Schwenk des US-Militärs auf diese neue Kundschaft noch ein Weilchen auf sich warten lassen muss. Es ist und bleibt allerdings nur eine Frage der Zeit, bis man den „Krieg gegen den Hunger“ ernsthaft hochfährt. Aktuell ist allerdings der syrischen Diktator, Baschar al-Assad, immer noch damit beschäftigt sein Volk mit Giftgas zu vernichten. Das US-Militär soll ihn jetzt zeitnah, auf Wunsch des Oberbefehlshabers, Donald Trump, bei diesem martialischen Vorhaben unterstützen. Hier erste Hinweise dazu: Giftgasangriff in Syrien 🇺🇸 Trump will Vergeltung – was kann er tun? … [SpeiGel auf Linie]. Allerdings wollen die US-Militärs auch das etwas humaner gestalten und lediglich mit konventionellen Bomben, Marschflugkörpern und Raketen auf das syrische Volk losgehen.

Natürlich dienen gerade solche Einsätze im weiteren Sinne dem Erkenntnisgewinn. Wir gehen davon aus, wo das US-Militär fertig hat, wird es auch in Syrien keinen Hunger mehr geben. Ein ideales Übungsterrain übrigens, um sich in absehbarer Zeit dann gänzlich dem Rest der Welt in Sachen „Krieg gegen den Hunger“ zuzuwenden. Niemals sollte man die humanitäre Veranlagung der USA und des US-Militärs unterschätzen, denn dieser Schwenk versprich langfristige Vollbeschäftigung für alle Soldaten.