Lieferte England Vergeltungsgiftgas nach Syrien?

Damn-Asskiss: Das alles ist schon ein sehr unangenehmes Thema. Umso giftiger es wird, desto ruhiger scheint es hierzulande um diesen Themenkomplex zu werden. Das wird klarer, wenn man bedenkt, dass der letzte Chlorgaseinsatz in Syrien bereits hinlänglich geahndet worden ist. Somit besteht kein weiteres Interesse an irgendwelchen Berichterstattungen zu dem Vorgang. Das ist der ganz natürliche Lauf des Journalismus. Wobei nach der inzwischen erfolgten Strafexpedition doch tatsächlich noch eine Mannschaft des OPCW nach Syrien gereist ist, um Ursachenforschung zu betreiben. Aus Sicht der USA, Großbritanniens und Frankreichs völlig überflüssig, da die Schuld Assads spätestens mit den erfolgten Vergeltungsschlägen zweifelsfrei wie medienwirksam zementiert wurde.

Umso erstaunlicher, dass just diese OPCW-Gruppe zu ganz anderen Erkenntnissen kommt. Fakten, die man hier vielleicht doch lieber nicht (mehr) wahrhaben möchte. Abgesehen davon erhärtet sich der Verdacht, dass der letzte vermeintliche Chlorgas Angriff in Duma, vom 7. April 2018, eine reine Inszenierung war. Dessen ungeachtet gibt es aber genügend Chemikalien vor Ort, wie bei einem Feindsender nunmehr nachzulesen ist: OPCW-Vertreter: Chemikalien aus Deutschland und Großbritannien in Duma entdeckt … [Sputnik]. Ja, ab diesem Punkt wird es tatsächlich etwas unangenehmer, da wir einmal mehr über Qualitätschemie aus England und Deutschland reden müssen.

Wenn man in dieser Dekade von Gift oder Giftgas spricht, muss das zwangsläufig mit den Begriffen „Putin oder Assad oder Russland oder Syrien“, wahlweise in jeder beliebigen Kombination, verbunden werden. Ansonsten lohnt die Erwähnung nicht. Wenn also jetzt besonders giftige Substanzen aus England, speziell aus der englischen, Militär-Zentralgiftmischerei Porton Down in Syrien gefunden werden, drängt sich sofort der Verdacht einer Vergeltung zur Gift-Attacke von Salisbury auf. Dort waren es ja nachweislich die Russen, die mit Gift, zu Lasten der Skripals, um sich warfen. Das macht eine giftige Vergeltungsaktion sofort für jeden plausibel. Darüber hinaus ist sie per se gerechtfertigt, weil „die Guten“ das jetzt machen.

Eine unangenehme Frage bleibt im Raume stehen. An wen haben die Engländer diese Chemikalien geliefert, die man jetzt im syrischen Duma fand? Dieselbe Frage ergibt sich für die deutschen Qualitäts-Gifte. Man wird doch nicht etwa an den Schlächter Assad geliefert haben? Sein miserabler Umgang mit Gefahrstoffen und Chemikalien ist doch hinlänglich bekannt. Noch viel interessanter, über welche Wege kommen diese Gifte überhaupt dahin? Doch nicht in etwa auf denselben Wegen, wie die vielfältigen westlichen Waffen. Das ganze Totmachzeugs, welches man dort massenhaft zur Unterstützung des IS, al Qaida und al Nusra und der syrischen Bürgerkriegsteilnehmer aus knapp 40 Nationen liefert? Hmm, das ist tatsächlich nicht minder spannend, als das in Salisbury aufgetauchte „Nowitschok“. Ob sich das etwa auch nur unautorisiert nach Salisbury verflüchtigt hat?

Natürlich, es wird noch viel schlimmer. Vermutlich wird Assad diese gute Qualität Chemie über Strohmänner eingekauft haben. Danach vermutlich in die Rebellengebiete eingeschleust haben, um sie dann zielgerichtet aus der Luft zu bombardieren, damit sie ihre giftige Wirkung entfalten können. Man merkt wie schlimm und durchtrieben dieser Teufel ist. Keine List ist ihm zu arg um den armen Rebellen Gift in die Schuhe zu schieben. Betrachtet man dagegen die heldenhaften und Weißhelme, die mit hunderten von Millionen Dollar aus dem Westen ausgestattet, alles minutiös und cineastisch, medienwirksam für die Welt festhalten, wird einem gleich viel wärmer giftiger ums Herz. Nur gut dass diese Helden immer auf die Minute genau an den Tatorten sein können. Noch viel glücklicher für Kinder. Einige von ihnen sind seitens der Weißhelme bereits das dritte Mal vor laufender Kamera, vor dem sicheren Assad-Tod bewahrt worden.

Leidet Assad bereits an Demenz

Leider scheint Assad immer wieder zu vergessen, wo genau er seine Qualität-Chemikalien einlagern lässt. So verfehlt er bei seinen Bombardements regelmäßig diese Ziele, um die giftige Wirkung der eingelagert Kanister zu entfalten. In diesen Fällen unterstützen ihn oftmals die Rebellen und zerstören bei einem Bombeneinschlag in der Nähe befindliche Gift-Kanister. Damit ist sichergestellt, dass der Gift-Angriffseffekt nicht unterm Weg verbleibt. Das ist natürlich ein ausgesprochen positives Teamwork zwischen Assad und Rebellen, was es dann den USA, Großbritannien und Frankreich enorm erleichtert, sofortige Vergeltung an Syrien zu üben. Das ermächtigt auch sie, noch mehr Syrer töten und so wiederum Assad in seinem Bestreben zu unterstützen, sein eigenes Volk endgültig zu vernichten.

Betrachtet man sich diesen außergewöhnlichen Wahnsinn etwas genauer, ist Syrien im Moment die totale WIN WIN WIN WIN Situation für alle Gewalttäter, Kriegsverbrecher und Mörder die auf diesem Planeten rumlaufen. So kann Assad nachhaltig sein Volk schlachten, die Rebellen dürfen alles ermorden was ihnen vor die Flinte kommt. Und die selbstgerechten Scheinheiligen dieser Welt und friedliebenden NATO-Mitglieder, können soviel Rache üben wie ihnen gerade beliebt. Als Bonus dürfen sie gar ihren alten Militärschrott in Syrien entsorgen, was in der Heimat ein irres Geld kosten würde. Auch Atommüll lässt sich so kostengünstig beseitigen. Alles exakt so, wie es den aufrechten Mörderherzen beliebt. Ach ja, auch das wollen wir keinesfalls verschweigen: die Wahrheit kam bereits beim ersten Giftgaseinsatz in Syrien ums Leben.