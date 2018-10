Von der Leyen tritt zurück, bekommt Beratervertrag

+++EIMELDUNG+++ Murkselshausen: Die Verdienste der Flintenuschi im Kriegsministerium sind legendär. Sie hat die Bundeswehr zu einer echten Friedensarmee umgestaltet, die selbst wenn sie wollte, keinen ernsthaften Schaden mehr in der Welt anrichten kann. Das ist eine beachtliche Leistung, an der bislang alle Männer in dem Amt gescheitert sind. Und zurücktreten muss sie nicht aus Zwang, sondern lediglich zur weiteren wirtschaftlichen Optimierung der inzwischen ergrünten Gurken-Truppe. Ihr Rücktritt soll die Bundeswehr noch moderner und zukunftsfähiger machen.

Ursula von den Laien hat völlig neue Maßstäbe bei und in der Bundeswehr gesetzt. Mal sehen wann ihr dafür das Bundesverdienstkreuz noch hinterhergeworfen wird. Die meisten Schlachten wurden allerdings unter ihrer Ägide von externen Beratern geschlagen. Wegen des zu wahrenden Militärgeheimnisses und der noch andauernden Berater-Schlachten, dringt davon allerdings nicht sonderlich viel nach außen. Dem Personal ist es, bei Anwendung des Kriegsrechts, seit neuestem vollends untersagt, ohne Genehmigung der Ersatzmutti aus dem Ministerium mit Volksvertretern oder Presse zu kommunizieren. Mehr zu diesem Sakrileg verbreitet diese Postille: Von der Leyen soll Kontakt zu Abgeordneten untersagt haben … [SpeiGel auf Linie].

Kriege künftig per Ausschreibung vergeben

Neben den bereits von Flintenuschi verschossenen 200 Mio. Beraterhonoraren nimmt sich das laufende Großmanöver der Bundeswehr, mit 10.000 Mann und Maus, in Norwegen geradezu spartanisch aus. Der Scheinkrieg vor Russlands Toren kostet gerade mal 90 Mio. Euro … [RT-Deutsch], was gegenüber den Beraterkriegen quasi ein Spottpreis ist. Und in der Größenordnung, so die Planspiele, gedenkt man sich auch einen Endsieg gegenüber dem wieder frisch aufgebauten alten/neuen Feind aus dem Osten zu erkaufen. Um dabei allerdings auf „Nummer Siecher“ zu gehen, könnte eines der Ergebnisse der bisherigen Beraterkriege sein, dass solche „Events“ zukünftig erst auszuschreiben sind, bevor man losschlagen lässt. Wer weiß, vielleicht hat ja Ex-Blackwater, heute Academi, doch noch das ein oder andere Blitzkriegs-Sonderangebot auf dem Grabbeltisch.

Flintenuschis Leistungen im Schweinsgalopp

Um das bereits in der Überschrift vorweggenommene Resümee korrekt zu begründen, müssen wir zumindest vdL’s Leistungen einmal im Telegrammstil listen, die das wären:

Das sind natürlich nur ihre gröbsten und PR-wirksamsten Verdienste. Wollten wir in die Details gehen, kämen wir aus der Lobhudelei für diese großartige, etwas zu klein geratene Walküre, gar nicht mehr heraus. So ist es auch nur folgerichtig, dass sie zur weiteren Optimierung der Truppe ihren Ministerposten an den Nagel hängt und sich dann im Wege der Beratung noch sehr viel intensiver und ausschließlich für die Truppe da sein kann. Als Ministerin muss sie schließlich immer noch, völlig unnötig und überteuert, an nutzlosen Kabinettssitzungen teilnehmen und ihre Visage auch noch des öfteren auf der Regierungsbank feilbieten.

Rücktritt der Ursula von der Leyen längst überfällig

Parallel zu ihrem Rücktritt als Ministerin, wird sie aller Voraussicht nach, als Ersatz für entgangene Meriten, nunmehr einen unkündbaren Beraterposten bei der Bundeswehr auf Lebenszeit antreten, wenn nicht gar den der Chefberaterin. Natürlich ohne Ausschreibung, das versteht sich, da ja sonst der „Deal“ keiner wäre. Dem Vernehmen nach hat diese Vorgehensweise einen handfesten und tieferen, man könnte sogar sagen, strategischen Hintersinn. Durch die Geschäftsbedingungen zum Beratervertrag wird vermutlich jedwede persönliche Haftung ausgeschlossen sein. Ergänzend könnten gar noch, bei etwaigen „Rufschädigungen der Beraterin“, weitere fürstliche Schadenersatzzahlungen als vereinbart gelten. Das alles geht bei einer Ministerin nicht. Da ist der Ruf auch unentgeltlich ruiniert, wenn es schief geht, woran kaum mehr einen Zweifel hegt.

Über die Höhe des Beraterhonorars wird, wie üblich, das Militärgeheimnis verhängt und damit ist Ruhe im Gefechts-Karton. Ob sich die Bundeswehr künftig selbst an Kriegs-Ausschreibungen beteiligt, ist zur Stunde völlig ungewiss. Offenbar fehlt es dazu noch an der elektronische Infrastruktur als auch der Kriegsausschreibungsstabsstelle, die noch nicht eingerichtet ist. Aber die Truppe steht immerhin schon mal Gewehr bei Fuß … selbst wettbewerbsfähig gegen Academi antreten zu wollen. Das „Können“ wiederum wird in einer anderen Abteilung verwaltet.

Mit etwas Glück mag die Bundeswehr gerade aktuell einen Großauftrag ergattern, an der Ausschreibung vorbei. Diesmal aus Saudi-Arabien. Die Gunst der Stunde lächelte nie grimmiger als ausgerechnet heute, um das gute Verhältnis der beiden Staaten auf noch solidere Füße zu stellen, während sich alle Aufmerksamkeit auf eine saudische KonsulTat in Istanbul richtet. Unbestätigten Gerüchten zufolge, will eine politische Gruppierung, die unter dem farblichen sRGB Tarn-Label #42923B operiert, der Uschi zum Abschied noch einen grünen Filzhut für ihre Verdienste ums Vaterland aufsetzen. Womöglich kann das Kriegsministerium demnächst gar ganz ergrünen.