CDU/CSU wird IDU/ISU – neue Kundschaft lockt

Deutsch-Absurdistan: Das Verhältnis der Politik zur römisch-alkoholischen Weingeist-Kirche wird ja auch jeden Tag mieser. Spätestens seit der Trennung von Staat und Kirche hat die beiden nur noch der Kirchensteuer-Beutel verbunden. Genau genommen hat das Merkel-Regime mit der Kirche noch nie sonderlich viel am Hut gehabt, nur durfte sie das so nicht rauslassen. Sie musste da ein wenig heucheln, was sie aber bravourös hinbekam. Die Kanzlerin ist sehr pragmatisch und wenig pathetisch. Infolgedessen gibt es allerhand sachliche Gründe, den alten Parteimief, besonders das „Christlich“, endlich zu beseitigen und die Schäfchen mit neuen Seligkeitsversprechen zu betrügen.

Der Vatikan ist gerade dabei Gott zu exkommunizieren, was soll daraus schon noch werden? Machen wir uns doch nichts vor vor. Die sogenannten Christen werden jeden Tag weniger und haben aufgrund ihrer zu geringen Fi**freudigkeit einfach keine Zukunft mehr. Die wird grün sein und hat eine erheblich höhere Reproduktionsrate. Exakt das, was wir im Rahmen der Nutzmenschhaltung für die Bewirtschaftung dieser Region benötigen. Da müssen sich die Parteien langsam mal den bereits von Merkel geschaffenen Realitäten stellen. Der Wechsel des Geschäftsmodells ist essentiell für das Überleben einer jeden Partei und nur darauf kommt es an. Mit einer aussterbenden Minderheit unwilliger Christen lassen sich auf lange Sicht eben keine Blumentöpfe mehr gewinnen und noch weniger Profit generieren.

Demokratie und Union sollen bleiben

Die Grünen waren und sind hier traditionell einige Schritte voraus. Sie haben bereits seit ihrer Gründung das Islam-Grün zur Parteifarbe erkoren und wissen schon um einiges länger woher ihre künftigen Wähler kommen. Somit haben sie einen strategischen Vorteil. Auch ihr Umgang mit Kindern und allen noch nicht so lange hier lebenden Menschen ist da sehr viel fortschrittlicher in diese Richtung. Da ist es nur konsequent, wenn die CDU/CSU jetzt endlich ihr „C“ an den Nagel hängt und sich mehr auf die Wiederkehr von Staat und Religion besinnt. Es gibt halt bestimmte Dinge, die sind alternativlos. Da braucht es einfach Visionen, wegen derer Helmut Schmidt seine Artgenossen aus der Politik noch zum Arzt schicken wollte. Aber mal ehrlich, Islamisch Demokratische Union Deutschlands und Islamisch Soziale Union Deutschlands macht doch erheblich mehr her, als dieses Dünnbier mit dem „C“ davor, gelle.

Mit einem „Islamisch“ im Parteinamen muss die Akzeptanz besagter Parteien spontan wieder durch die Decke schießen. Immerhin haben wir dank der Medien gelernt, dass die CSU in Bayern nur dafür abgestraft wird, dass sie mit den Siedlern, Bedürftigen und Asylanten aus diesem Kulturkreis zu ruppig umgegangen ist. Die Medien wissen also sehr genau was die Bayern denken, schließlich manipulieren sie die Umfragen noch selbst. Wenn diese beiden Parteien jetzt offen den Kurswechsel vollziehen, müsste ihnen nach Adam Riese der große Dank aller Wähler in der Region gewiss sein.

Retten was zu retten ist

Die CSU kann mit dem frischen „I“ im Parteinamen sicher schnell wieder zu altem Glanz und Ruhm gelangen, zumal sich die Brüder und Schwestern dieser Gattung doch viel eher zwangseinig sind als andere Gruppierungen hier im Ländle. Im ersten Schritt, das wäre jetzt zur anstehenden Landtagswahl am 14.10.2018, heißt zunächst mal wieder über die 50 Prozent-Marke „jumpen“. Bei konsequenter Fortführung und begleitender Einführung der Scharia, auf die der Bayer schon seit langer Zeit wartet, sofern man den Aussagen der Medien trauen darf, folgt dann das Finale. Bei der Landtagswahl 2023, dazu mit etwas gutem Willen und wohlwollender Nachhilfe, sollten durchaus wieder 110 Prozent der Wählerstimmen für die Altbackenen in der Urne machbar sein.

Wertfreie Betrachtung

Diese ganze Angelegenheit müssen wir tatsächlich wertfrei betrachten. Welche Partei kann es sich noch erlauben auf einem toten Gaul herumzureiten, sprich auf eine aussterbende Wählerschaft zu setzen. Da kratzt man das noch gute Fleisch vom Gerippe und mit dieser letzten Kraft bändigt man den neuen grünen Gaul. Da kann man sich weder Geheul noch falsche Rücksichtnahme leisten. Das ist vergeudete Kraft und würde nur unnötig den Bestand der Parteien gefährden. Das weiß auch die Kanzlerin und hat deshalb 2015 sehr weitsichtig und rechtzeitig, nach dem gekreuzigten und abgelebten C-Gaul, schnell den Sattel zum schniegelnagelneuen I-Pferdchen, mit dem grünen Fell, rüber geworfen. Ein Schelm wer Böses dabei denkt, denn außer dem Profit (Mammon) gibt es keine wahre Religion. Und die Menschenmassen lassen sich zukünftig unter dem Islam einfacher und leichter zusammenkehren. Kritische und selbstbewusste Christen sind ja ohnehin längst die totale Minderheit. Ergo ist das „I“ mehr als berechtigt.

Und wenn sie nicht gestorben sind …

… die christlichen Konflikt-Parteien der GroKo

… dann re(a)gieren sie noch heute!