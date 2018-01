Kann die AfD den Islam unterwandern/reformieren?

Deutsch Absurdistan: Um das Verhältnis der AfD zum Islam ist es gar nicht so gut bestellt. Da legte neulich auch der nicht ganz unbekannte Publizist Henryk M. Broder noch eine mächtige Schippe drauf und behauptete ganz dreist: „Gehört der Islam zu Deutschland, gehört auch die Islamisierung dazu“. Also das ist ja ein unerhörtes Stück! Selbst wenn diese Aussage logisch und korrekt ist, so wäre sie zumindest nach den Doktrinen der Merkel-Junta in keinem Fall hoffähig oder zu dulden. So ist diese Feststellung unzulässiges Wasser auf die Mühlen der AfD. Hätte doch Broder nur geschwiegen, trotz des Wissens um die Vorzüge des Islam, über die angeblich auch Joachim Gauck schon mal nachdachte.

So muss man die praktische Wahrnehmung des Islam deutlich von seiner theoretischen Erscheinung trennen. In der linken Politik konzentriert man sich zurecht auf die Islam-Theorie, nach der es eine überaus friedliche Religion ist. Und für solche Zwecke haben wir die grundgesetzlich garantierte Religionsfreiheit. Aber genau diese beabsichtigte “Grabesruhe” gegenüber “Ungläubigen” bringt die Rechten erst so richtig auf die Palme. Blöderweise endet die Religionsfreiheit meistens, wenn der Islam sich mehrheitlich durchgesetzt hat. Aber es ist überaus diskriminierten das einfach so zu behaupten. Etwaige Beispiele dafür gibt es leider nur in der Praxis und eben nicht in der Theorie. Das ist für unsere Politiker sehr befremdlich, weshalb sie dazu besser schweigen.

Danach können Staat und Religion schnell wieder siamesische Zwillinge werden. Nun gut, das ist alles nur böse Verschwörungstheorie, denn das hat es ja in Europa und speziell in Deutschland noch nie gegeben. Der Verweis auf exterritoriale Erfahrungen ist aus linker Sicht weder angebracht noch zulässig. Mit diesem nachvollziehbaren Spagat tut sich besonders die AfD irgendwie ganz besonders schwer. Wie es aussieht gibt es jetzt bei der AfD eine völlig neue Strategie, wie man zukünftig mit dem Islam fertig werden möchte.

Ein mutiges Parteimitglied, Arthur Wagner, wagt den Selbstversuch: Brandenburger AfD-Politiker konvertiert zum Islam … [Tagesspiegel]. Soll mal einer sagen, die von der AfD hätten keinen Schneid und die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Um nun allerdings den Islam auch nachhaltig genug zu unterwandern, wird wohl ein AfD’ler nicht reichen. Soweit die AfD weiterhin bei den hiesigen Kirchen abgelehnt wird, wäre es eine Überlegung wert, womöglich als Partei geschlossen zum Islam zu konvertieren. So könnte man den “Vogel” quasi von innen hohl machen. Ob der P’Irre Vogel den Braten wohl riecht wenn es soweit ist? Ergo ist der Arthur Wagner da mit Sicherheit nur die Vorhaut! Mal sehen was da noch so geht.

Umso nachvollziehbarer wird jetzt die absolute Panik innerhalb des Bundestages, wonach ein AfD’ler den Vorsitz des Kulturausschusses übernehmen könnte. Hier rechts außen nachzulesen: Die Angst der Kulturmarxisten vor der Aufklärung und der AfD … [Junge Freiheit]. Nach einem solchen Husarenstück … islamistischer AfD’ler … müsste der Bundestag schnell überprüfen, ob man jetzt mehr Angst vor sich selbst oder dem sich andeutenden Islam im Kulturausschuss haben sollte. Das zeigt, dass dieser Geniestreich der AfD viele notorische Selbst-Hassprediger innerhalb des Bundestages total verdattert hat.

Wenn am Ende dieser Geschichte ein Islam deutscher Prägung nach AfD-Muster steht, wäre dann die Gefahr gebannt? In Deutschland hat ja niemand Angst vor dem Islam und dem Islamismus. Angeblich gehört das ja zu Deutschland dazu. Außer den Leuten von der AfD, die das jetzt scheinbar auf ihre Weise zu regeln gedenken. Es ist ja schließlich eine friedliche Religion, sofern keine andere mehr da ist. Da spricht also nichts dagegen die “verdeutschte Version” des Islam hier vielleicht irgendwann zur Staatsreligion zu machen. Natürlich nur für die, die das kultur- und religionsbedingt so brauchen.

Die Christen hier haben doch sowieso keinen Bock mehr. Und der Rest ergibt sich aus der seit Jahren eingeforderten Toleranz. Die wird erst dann wieder ihr Ende finden, wenn “die richtige Religion” den Staat dominiert. Das harte Streben unter den Islamisten ist erkennbar vorhanden und nicht wegzuleugnen. Sollen die Jungs von der AfD (die Mädels haben auch im Islam nix zu melden) erst mal zusehen, da die korrekte deutsche Prägung hineinzupredigen. Wenn der Islam dann in Form von neuen Trachten- und Steinigungskorps, Schützenvereinen und Volksbefreiungsfronten hier seine “rechte Heimat” gefunden hat, beginnt die Party erst richtig. Und wenn die vielen Mekka-Tanten, unter der Burka fröhlich singend, durch die Stadtzentren ziehen, dann sind wir wahrscheinlich alle irgendwie schon im Himmel (Paradies). Wünschen wir den Pionieren der AfD, bei der Reformation (oder Unterwanderung) des Islam, ein überaus glückliches, unabgehacktes Händchen.