Muslimische Eroberung statt humanitäre Integration

Bad Irrsinn: Es gibt keinen Grund an den menschlichen und humanistischen Werten zu rütteln die wir in unserer Gesellschaft/Kultur favorisieren und auch gewillt sind in der Realität zu leben. Dennoch scheint es da allerhand Diskrepanzen zu geben, die wir “gewollt” in unserem Eifer übersehen. Wenn also unser Kollektivverhalten erkennbar zur Totalverblödung und geistigen Erblindung führt, dann ist es höchste Zeit, dass wir uns selbst die Frage stellen, was da gerade richtig aus dem Ruder läuft.

Während wir uns hier noch angestrengten Streit gönnen, wie wir korrekt mit den Flüchtlingen umgehen wollen, obgleich wir alle darum wissen, dass da etwas nicht in Ordnung ist, wird in anderen Ländern längst offen darüber diskutiert wie Europa korrekt zu islamisieren ist. Wenn wir nur angestrengt genug die Augen zumachen, können wir derlei Signale natürlich locker übersehen oder in merkel’scher Manier aussitzen. Auch da gibt es ein gerüttelt Maß Menschen unter uns, die sich nicht scheuen, ihre Mitmenschen des Hasses zu bezichtigen, sobald sie es auch nur ansatzweise wagen mit dem Thema zusammenhängende Fragen aufzuwerfen.

Immerhin scheinen die zuvor erwähnten Gesellschaften frei und liberal genug zu sein, solche Debatten zur “Islamisierung Europas” öffentlich im Fernsehen zu zeigen. Das ist echter Großmut. Wenn es umgekehrt wäre, wir also über eine massive “Christianisierung” der betreffenden arabischen Länder reden wollten und auch die Methoden dazu schilderten, wären sicherlich binnen Minuten alle Stecker an sämtlichen TV-Produktionsgeräten gezogen worden.

Da wir aber mit Toleranz glänzen, ignorieren wir solche Zustände in arabischen Landen von Herzen gerne und brüsten uns weiterhin damit, dass wir liberal sind und auf solchen Schwachsinn nicht einsteigen müssen. Orwell nahm es in Seinem Roman “1984” vorweg: “Ignoranz ist Stärke“! Selbst wenn so etwas hier bereits erkennbar praktiziert wird, machen wir wie natürlich toleranzbedingt alle Augen noch etwas kräftiger zu, sogar noch die Hühneraugen, wenn es verlangt würde. Auf dem betreffenden Sender kann man auch weitere Streifen finden, wie man korrekt mit Juden und Christen umgeht: Muslimen ist es verboten Christen und Juden zu ihren Feiertagen gute Wünsche zu übermitteln … [MEMRI-TV]. Die gezeigten Beispiele geben sicherlich nicht den von uns vermuteten Geist einer Globalisierung wieder. Eher darf man darin einen Gedanken von Dominanz wittern, der diesen Aussagen innewohnt.

Wir sind hier inzwischen soweit, dass eine offene und ehrliche Debatte zu dem Thema kaum mehr stattfinden kann. Stattdessen fangen wir schon einmal an uns gegenseitig den Schädel in dieser Sache einzuschlagen. Das kommt dem zuvor geäußerten Grundgedanken der Islamisierung unserer Gesellschaft sehr entgegen, wenigstens vereinfacht es die Aufwendungen zur Islamisierung Europas. Man könnte dazu auch sagen, wir nageln unsere eigene Gesellschaft in vorauseilendem Gehorsam und falsch verstandenem Christentum (Schuldübernahme für die ganze Welt) selber ans Kreuz.

Somit spielt Europa den “neuen Jesus” dieser Welt und der Satan lacht sich dabei kaputt, dass man mit dieser einfachen List nicht nur die Christen, sondern auch noch die “humanistischen Atheisten“, die nicht einmal an sich selbst glauben, auf einen Streich erlegen kann. Perfider kann man es eigentlich gar nicht machen und wir ziehen alle fröhlich, gutmenschlich mit.

Das Blöde daran wird sein, dass wir nach der Islamisierung Europas keine bessere Welt und auch kein besseres Europa haben werden. Lediglich unsere bisherigen Freiheiten werden dafür verschwunden sein. Auch der moderne Islam kommt durchaus mit einem Kalifen oder im übertragenen Sinne mit auch mit einem Polizeistaat klar. Der Scharia tut dies keinen Abbruch. Aus der Erfahrung wissen wir, dass diese Gesellschaften wenig wert auf die Werte legen, die wir hier zur Zeit (noch) pflegen. Erinnern wir uns einfach an Peter Scholl Latour der bereits ausführte:

„Wer halb Kalkutta aufnimmt hilft nicht etwa Kalkutta,

sondern wird selbst zu Kalkutta“

Natürlich, wenn man dieses Thema in der Weise hier offen diskutieren wollte, wie zuvor aufgezeigt, gehört alledem sofort der Stempel “rechts” aufgedrückt. Das ist ein adäquates Totschlag-Argument mit dem man die “besorgten Bürger” sofort zur Ruhe bringt. Immerhin verhindert es bisweilen sehr erfolgreich jedwede ernsthafte Diskussionen über die hier aufgezeigten Probleme. Und die Betriebsanleitungen arabischer Sender zur Islamisierung Europas wollen wir doch auch gar nicht wahrhaben und schon gar nicht ernst nehmen. Sicher sind das nur vereinzelte Fanatiker, so wie bei uns die Bundeskanzlerin mit ihrer Meinung zur “direkten Demokratie“. Das alles müssen wir jetzt nur noch sehr viel intensiver ignorieren, dann sind wir richtig stark … bevor noch mehr Menschen hier grundlos beunruhigt werden. Wie wäre es mit einem Pflichtlehrgang für alle Deutschen, veranlasst durch das Wahrheitsministerium: “Wie stecken wir gemeinsam erfolgreich den Kopf in den Sand“?