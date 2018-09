Das „Aus“ für Erntehelfer und Sozialstaat

EUbsurdistan: Man bekommt allein bei dem ewig wiedergekäuten Mantra: „Wir brauchen Fachkräfte“, ein flaues Gefühl in der Magengegend. Irgendwas stimmt da nicht. Fachkräfte sind da sowieso weit und breit nicht in Sicht. Die müssen wir uns schon selber ausbilden, damit die Standards stimmen. Dafür stehen aber Heerscharen viel weniger qualifizierter Leute, als wir sie ohnehin schon haben, jetzt an den EU-Grenzen. Auch die sollen unter vergleichbaren Vorwänden ins Land gelassen werden. Für das Drücken der Löhne am Arbeitsmarkt der weniger qualifizierten Arbeiter ist das schon eine super Sache und so können die Mega-Profite in den Nebengelassen der allgemeinen Wirtschaft weiter optimiert werden. Das immer noch steigende Überangebot an Unqualifizierten macht es möglich.

Auch die Automaten und Roboter tragen ihren Teil dazu bei, dass weltweit der Bedarf an unqualifizierter Arbeit weiter rapide sinkt. Am Ende nimmt zwar die Arbeit zu, nicht aber für die Zweibeiner, vielmehr für die fleißigen und niemals murrenden Automaten. Die versprechen bessere Profite als der inzwischen überholte Nutzmensch. Das ist wirklich nichts neues: Robotisierung vernichtet Millionen Arbeitsplätze … [Gevestor]. Im Umkehrschluss bedeutet dies, wenn die Arbeit der Maschinen keine Krankenversicherungs- und Rentenbeiträge erbringt, dass sich der soziale Wettbewerb entsprechend verschärft. Ist das der Plan oder ist die Politik lediglich bestochen, um sich dem absehbaren wie offensichtlichen Problemen diesbezüglich nicht zuzuwenden? Ist der soziale Crash etwa gewollt und Teil einer globalen wie totalen Unterwerfung der Menschen?

Die (a)soziale Zukunft

Hier ist gerade nicht der Platz die Frage nach einem völlig neuen System zu stellen, welches längst überfällig ist. Ein verantwortungsvolles System, welches allen Menschen, trotz Vollautomatisierung, ein würdigen Dasein ermöglicht. Letzteres geht solange nicht, wie die „Giernasen“ das Sagen haben und die Politik in ihrem Sinne über die Lobbys steuern. Hier ist es völlig ausreichend, wenn sich einige besser bezahlte Menschen in Polizeidiensten finden, die dann die Bedürftigen am Ende der Veranstaltung mit Gewalt vom Futtertrog fortprügeln … weil sie es nicht verdient haben dort zu sein. Das ist bereits eingepreist und genau dafür werden in den „zivilisierten Staaten“ die Polizeien vermehrt militärisch aus- und aufgerüstet. Exakt um der absehbaren Not auch mit Gewalt Herr werden zu können.

Nachfolgend ein wunderbares Beispiel, wie sich fetter Profit über Lebensmittel ganz ohne Erntehelfer realisieren lässt. Nachfolgend, der elektronisch-mechanische Hauptdarsteller in dem Kapitaldrama „Menschenlose Paprika“. Anhand dieser Erntemaschine, die autonom die schönen Paprika für unseren Supermarkt erntet, kann man wunderbare Folgenabschätzung betreiben. Erst wenn die Lohn- samt ihrer Nebenkosten einmal unterhalb der Strompreise zum Betrieb solcher Automaten fallen sollten, wird der Mensch vielleicht vorübergehend noch einmal interessant. Aber vermutlich werden die Strompreise schneller sinken.

Das Verharren der Politik auf der Seite der Gier

Selbst für Leute die in Sachen Wirtschaftswissenschaften etwas weniger bewandert sind, liegen die Folgen von zunehmender Automatisierung und Zuwanderung auf der Hand. Immer mehr Menschen für immer weniger menschloche Tätigkeiten. Um so klarer wird auch die Absicht der Politik, uns unter dem Vorwand der Menschlichkeit weiter zu entmenschlichen und uns dem gnadenlosen Wettbewerb bis aufs Blut auszusetzen. Inzwischen ist es naiv davon auszugehen, dass dies lediglich ein Kollateralschaden der Politik ist. Es ist das erkennbar unverhohlene Ziel der Politik. Ansonsten müsste man unterstellen, dass die Politiker nicht wüssten was sie täten und dass sie strunzdumm sind. Sinnvoller ist es, deren kriminelle Energien gegen den noch in Teilen bestehenden Rechtsstaat, vermehrt mit in die Bewertung einfließen lassen.

Es lebe der ungebremste Wettbewerb zwischen den Nutzmenschen

Der Rechtsstaat ist abzuschaffen, um ungehemmt auch die letzten Profite aus den Menschen herauswringen zu können. Im Bereich der Gesellschaftsoptimierung konnten wir im letzten Jahrhundert bereits zwei Hierarchieebenen erfolgreich einsparen, siehe nebenstehende Grafik. Jetzt sind nur noch die zwei verbliebenen unteren Schichten, reine, nichtsnutzige Kostgänger, zu eliminieren. Sobald also die Tötungsvollautomaten die Serienreife erlangt haben, kann auch die reguläre und immer noch zu teuere Polizei abgeschafft werden. Die dient derzeit ausschließlich dem Schutz der Eliten vor der verelendenden Unterschicht. Das machen Automaten zukünftig sehr viel besser, günstiger und garantiert ohne irgendwelche üblen Solidarisierungseffekte, die man dank „Tötungspräferenz“ bei der Programmierung von vornherein vermeiden kann.

Das Merkel-Regime sieht sich genau hierfür zuständig. Alle Verhaltensweisen bestätigen das. Sie lässt sich also von den Auszuwringenden, den Nutzmenschen, fürstlich für ihr Zerstörungs-Merkel-Werk alimentieren. Das ist wie beim Schlachtvieh, das muss seinen Metzger auch „erwirtschaften“, sonst würde der sich nicht die Mühe machen die Vicher zu verwursten. Mithin ist das nicht nur das „Aus“ für die Erntehelfer weltweit, sondern langfristig auch für alle bisherigen Sozialsysteme, um garantiert und nachhaltig die letzten Reste Profit aus den Menschen herauszupressen. Wir lassen uns hier in Europa von einer kleinen Elite zu „Eurafrika“ umgestalten, damit exakt das auch hier gelingen kann, was man bislang von hier aus mit Afrika veranstaltet hat. Und jetzt bitte weiter angestrengt wegschauen und der tollen linksgrünen Politik von „Mutter Terroresia“ folgen, denn sie weiß sehr genau was sie tut.