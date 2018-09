Merkeldämmerung? Aber doch nicht mit der SPD!

Entenhausen: Mit Ausnahme der Parteien, die per Definition Opposition sein sollten, es aber gar nicht sind, befleißigt sich „Muttis Regierungspartei“, die intern an den Tag gelegte Opposition zur Kanzlerin kleinzureden. Aus gutem Grund. Von „Merkeldämmerung“ will bei der CDU/CSU formal niemand etwas wissen. Obwohl man der Kanzlerin gerade nachhaltig vors Schienenbein getreten hat. Mutti lächelte freundlich dazu und stammelte nach dem Tritt, zu den erlittenen Schmerzen, etwas von „Sternstunde der Demokratie“. Ob sie bemerkt hat, dass die CDU-Fraktion im Bundestag womöglich ihre über ein Jahrzehnt verloren geglaubten Eier wiedergefunden hat?

Natürlich sollt hier niemand böswillig von „Merkeldämmerung“ reden, nur weil sich CDU-intern einmal die Leute durchsetzten, die Merkel eher nicht so doll lieb hat. Wie dem auch sei. Ihr Wunschkandidat Kauder ist jetzt „out“ und der neue „Noname“-Fraktionschef muss es halt richten. Wie zuvor auch, geht es in diesem Fall weder um die Bürger (den Souverän), noch um Deutschland im Allgemeinen, sondern wie seit eh und je zunächst einmal um den ureigenen Machterhalt als CDU. Dafür darf der neue Fraktionschef gerne ein wenig zurückrudern, damit an dieser Front, wie gehabt, „Totenruhe“ herrscht. Nur bitte jetzt keine unangenehmen Fragen hochkommen lassen. Mit Mutti ist immer alles tutti. Damit sich allerdings die Beteiligten nicht ewig auf die Lippen beißen müssen, sollte doch die eigentliche Fragestellung lauten:

Kann es unter Merkel noch einen Genesungskurs geben?

Und spätestens da wird es schon wieder leise Saal. Die Frage will niemand gestellt haben. Und sollte sie jemals jemand offiziell stellen, müsste derjenige erst einmal mit seiner Enthauptung rechnen. Die Frage selbst wäre dabei so schnell zu beantworten. Mit Angela Merkel wird es für Deutschland und Europa keine Genesung geben. Sie wird beharrlich an ihrem Plan festhalten, die EU zu einer DDR 2.0 in Ihrem Sinne umzufunktionieren. Das will schon was heißen. Besonders wenn SPD Politiker schon namentlich nicht mehr erwähnt werden mögen, nur weil sie ausnahmsweise einmal die Wahrheit sagen. Hier nachzulesen: Merkels Treibjagd … [Weltwoche]. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Lüge derzeit Staatsräson ist. Aber wem will man das sagen, ist doch keine Neuigkeit.

Neben der CDU/CSU klebt zurzeit natürlich auch die SPD innerhalb der großen Koalition ebenso halsstarrig an der Macht. Jetzt ist das ganze sehr parteistrategisch zu betrachten. Die Teilnehmer der großen Koalition könnten bei Neuwahlen aller Voraussicht nach nicht einmal die einfache Mehrheit mehr bilden. Da eine Genesung unter Kanzlerin Merkel ebenso ausgeschlossen ist, macht es Sinn, in dieser inzwischen zur Hassehe mutierten großen Koalition, selbige aufrecht zu halten, wie wir es aus guten katholischen Ehen kennen. Lieber, dass der Tod sie scheide, als die bessere Erkenntnis!

Solange dem Pöbel nichts dämmert ist alles gut

Logisch rational zu Ende gedacht, ist sogar die SPD eine treibende Kraft, jegliche Form von Merkeldämmerung zu verhindern oder sogar im Keim zu ersticken. Das letzte was CDU/CSU und SPD derzeit gebrauchen können, sind Neuwahlen. Lieber kann man sich intern weiter vors Schienbein treten und irgendwie dabei an der Macht bleiben, solange man zumindest noch eine einfache Mehrheit im Bundestag zusammenbringt. Das ist zwar schmerzlich, gegen das Land und gegen das Volk (das sind die Leute die schon länger hier leben), aber es garantiert noch drei Jahren fette Pfründe an den prall gefüllten Regierungsfuttertrögen. Letzteres ist das entscheidende Momentum, warum die Merkeldämmerung auch für die SPD für geraume Zeit noch ausfällt. Nur sollte die GroKo dem Pöbel nicht immer so offensichtlich was auf den Hinterkopf geben, sonst dreht der vielleicht doch noch mal durch.